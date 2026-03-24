新規VTuberプロジェクト「ねっきゅん！」では、キャラありオーディションを2026年3月24日(火)より開始いたしました。

応募フォーム： https://forms.gle/8bcfMGeVe59shdGQA





キャラありオーディション





キャラクター＆オーディション告知動画： https://youtu.be/Wav9nBgDbJU









■「ねっきゅん！」とは

「ねっきゅん！」は、“きゅんとする好奇心から始まり、情熱で突き進むVTuberたち”をコンセプトに掲げる、新規VTuberプロジェクトです。視聴者が「きゅん」とときめき、「熱狂」するような魅力的なVTuberの誕生を目指します。









■オーディション概要

今回のオーディションでは下記のキャラクターを募集いたします。たくさんのご応募をお待ちしています。





【応募方法】

専用Googleフォーム( https://forms.gle/8bcfMGeVe59shdGQA )にて受付。





【オーディションの流れ】

応募期間：2026年3月24日(火)10：00～4月26日(日)23：59

※上記期間中も順次二次選考を行なっていきます。





一次選考：書類選考/動画選考

二次選考：通話面談

最終選考：都内での面接

※各選考の通過者にのみ、次回選考の詳細をご連絡いたします。





【募集キャラクター】

ネノート・りるは





募集キャラクター





イラスト ：北田藻様( https://x.com/428clv )

プロフィール：歌う、すくすくのびしろ系魔法使い。ひたむき前向きガール。





【応募条件】

《必須条件》

・満18歳以上の健康な方。

・週4回以上または月30時間以上の配信・動画投稿を継続して行える方。

・1年間以上継続的な活動が行える方。

・特定の事務所に所属されていない方。

・所属にあたって専属契約を交わすことが可能な方。

・会社とともに協力して活動できる方。





《歓迎条件》

・配信プラットフォーム(YouTubeやニコニコ動画など)で登録者数1,000人以上になった経験がある方。

・動画制作や、各種プラットフォーム上での配信実績(ゲーム、雑談、イラスト、歌ほか)がある方。

・声優、歌手、クリエイター等としての活動経験がある方。

・イベントの出演や歌収録などが急に入った場合、優先的にスケジュールを調整することが可能な方。





採用後は、当社が開発・提供するアバター・配信環境のもと、ライブ配信やコンテンツ制作、ファンコミュニティの形成、さらには3Dホログラムライブなど、多岐にわたる活動を展開していただきます。









■「ねっきゅん！」公式SNS情報

公式X ： https://x.com/nekyoooon_v

公式YouTube： https://www.youtube.com/@nekyoooon.v