株式会社アパックスホーム（本社：福岡県福岡市）は、2026年3月14日に開催された「THE GOLD ONLINE フェス 2026」に出展いたしました。本イベントには、資産運用や不動産投資に関心の高い富裕層を中心に3,000名以上が来場し、60社以上が出展。当社は、近年注目を集めている「木造アパート投資」をテーマに出展し、多くの来場者から関心を集めました。

市場変化

近年の不動産投資市場では、「高利回り」だけでなく「リスクコントロール」を重視する傾向が強まっています。特に、金利上昇や建築コストの高騰、空室リスクへの意識の高まりにより、従来のRCマンション中心の投資から、より柔軟で戦略的な選択肢への関心が高まっています。

なぜ木造アパートが人気なのか

こうした背景の中で、木造アパートは以下の理由から注目されています。・初期投資を抑えやすく、利回り設計がしやすい・減価償却期間が短く、税務上のメリットがある・中規模での分散投資が可能・市場の変化に応じた売却・組み換えがしやすい特に、「長期保有」だけでなく「戦略的に出口を設計する投資」として、木造アパートを選択するケースが増えています。

会場でのリアルな声

当社ブースでは、「RCよりも柔軟に動ける投資先を探している」「相続対策として現金を不動産に組み替えたい」といった相談が多く寄せられました。中でも、「利回りの高さ」だけでなく、「資産としての扱いやすさ」や「出口戦略」を重視する声が多く、投資家の視点が変化していることが伺えました。

また会場では「高利回りと融資戦略を両立する 新しいマンション投資の全貌」と題したセミナーを実施。建築価格の上昇や家賃高騰を背景に、木造マンションが注目されている理由や、融資条件を踏まえた資金計画の設計手法について解説をしました。利回りとリスクのバランスに関する質問も多く寄せられ、高い関心がうかがえました。

アパックスホームの強み

当社は、単に木造アパートを提供するのではなく、立地選定から収支設計、融資戦略、出口戦略までを一体で設計することで、投資としての再現性を確保しています。特に融資においては、当社独自の特別融資枠を活用し、投資家ごとの状況に応じた資金計画を設計しています。無理のない返済計画と中長期的な資産形成の最適化を重視し、長期的に持ち続けられる投資を支援しています。今回の展示では、具体的な事例やシミュレーションを通じて、「戦略としての木造アパート投資」を提案しました。

今後の展望

今後も当社は、変化する市場環境に対応した不動産投資の選択肢として、木造アパートを軸とした資産形成を提案してまいります。あわせて、当社独自の特別融資枠を活用した資金計画により、無理のない返済と中長期的な資産形成の両立を支援し、持ち続けられる投資の実現を目指します。

https://apartment.apaxhome.co.jp/

会社名：株式会社アパックスホーム福岡本社：福岡市中央区大手門3丁目8番16号東京オフィス：東京都中央区日本橋小網町１１－４ Biz Feel 茅場町2階代表者：代表取締役 谷口 淳設 立：2011年12月事業内容：設計・建築工事の請負/不動産・建築の企画・コンサルタント/不動産の管理/不動産の売買・仲介/損害保険代理店

公式Webサイト：https://apartment.apaxhome.co.jp/公式Instagram（アパート）: https://www.instagram.com/apaxhome_apartment/

【本件に関するお問い合わせ先】株式会社アパックスホーム マーケティング部TEL：092-726-8300（平日9時～17時）E-Mail：marketing@apaxhome.co.jp