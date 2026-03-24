ぶらっくさむらい・武内剛 初著書『「まぶたの父」を探す旅 お笑い芸人、イタリアへ飛ぶ』出版記念イベントを2026年5月23日（土）、板橋・大山「板橋シアター咲」にて開催いたします。本イベントは、5月20日発売予定の初著書『「まぶたの父」を探す旅 お笑い芸人、イタリアへ飛ぶ』（中日新聞社 刊）の刊行を記念して開催するもので、海外映画祭で多数受賞した武内剛監督作品のドキュメンタリー映画「パドレ・プロジェクト／父の影を追って」の上映と、著者・武内剛によるトークショーを実施いたします。武内剛は、お笑い芸人「ぶらっくさむらい」として活動する一方、自身のルーツと向き合い、生き別れた父を探しにイタリアへ渡った経験を映画と書籍の両面で発信してきました。本イベントでは、笑いのキャリアの先にあった“父を探す旅”を、映像とトークを通して立体的に伝えます。会場となる板橋・大山は、武内が名古屋から上京後、最初の東京生活を過ごした板橋区にゆかりのある場所です。本人にとっても“凱旋”となる今回の開催は、お笑いファンのみならず、ドキュメンタリー作品や自伝的ノンフィクションに関心のある方にも広く届く内容となっています。当日は、板橋を中心に活動するシンガーソングライターCUTIEPAI・まゆちゃんも参加予定です。書籍、映画、そして本人の言葉を通じて、笑いと人生が交差する一夜をお届けします。【開催概要】イベント名：武内剛著『「まぶたの父」を探す旅 お笑い芸人、イタリアへ飛ぶ』出版記念イベント日時：2026年5月23日（土）18:00開場／18:30開演会場：板橋シアター咲住所：東京都板橋区大山東町45-4 トレジャリィ遊座大山 B1F内容：映画「パドレ・プロジェクト／父の影を追って」上映、トークショー出演：武内剛（ぶらっくさむらい）、CUTIEPAI・まゆちゃん料金：映画上映＋トークショー+書籍代込みスタンダード 3,000円（税込）VIP 4,000円（スタンダード内容すべて+ミート・アンド・グリート（軽食つき）チェキ会等アフターパーティー）※スタンダードチケット購入者は、会場で1,000円をお支払い いただくことでアフターパーティーに参加可能です。チケットURL：https://ticketdive.com/event/padreproject_on-do_saturday_may23_2026_event【書籍情報】書名：『「まぶたの父」を探す旅 お笑い芸人、イタリアへ飛ぶ』著者：武内剛（ぶらっくさむらい）発売予定日：2026年5月20日出版社：中日新聞社定価：1,700 円+税 1,870 円（税込）今後のぶらっくさむらい・武内剛の活動情報やイベント予定、各種最新情報を受け取りたい方は、弊社のランディングページよりぜひ会員登録をご利用ください。https://lp.on-do.online/p/event-page-0523

https://newscast.jp/attachments/WoOLsUaESMEplrVZZV9Q.pdf