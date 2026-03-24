ホウライ株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長兼社長執行役員 CEO:小野直樹)が運営する那須千本松牧場は、2026年3月28日(土)~4月19日(日)の期間、「春の牧場で、つながる1周年」をテーマに、グランドオープン1周年を記念した春のさまざまな特別イベントを開催しております。

期間中は、牧場内に植えられた約200本の桜が織りなす風景や、約300メートルにわたる桜のトンネルを舞台に、新たに仲間入りしたアルパカとのふれあいや、人気牧場グルメの新商品化、地域と連携した食企画、音楽ライブやペットイベントなどを実施。桜を見る、動物と出会う、食を味わう、イベントに参加する、それぞれの体験が点ではなく、春の牧場で過ごす物語としてつながることが、今回の1周年イベントの特徴です。※一部企画はすでに開催中のものもございます。

■見どころ①:およそ300メートルにわたる桜のトンネル×牧場の開放的なお花見体験＆フォトスポット

およそ300メートルにわたるソメイヨシノを中心とした桜のトンネル、さらに1周年を記念したフォトスポットが、春の牧場を象徴する景観を演出します。開放的な花見体験が最大の見どころです。

見どころ②:新たに仲間入りしたアルパカとのふれあい・どうぶつアート体験

この春、新たに4頭のアルパカ(マコちゃん(白色)、ヒラちゃん(黒色)、カレイちゃん(薄茶色)、命(メイ)ちゃん(茶色))の4頭が、どうぶつふれあい広場に仲間入り。参加型のアートイベントも実施し、桜の季節ならではの思い出づくりを後押しします。※動物の体調や調教の状況により、内容が変更となる場合がございます

■見どころ③:牧場グルメと地域を味わう新商品・新メニューの食体験

1周年を機に、牧場こだわりの新商品が登場します。ファームショップでは、レストランでも大人気の千本松牧場牛の旨みを活かした「千本松牧場牛100%ハンバーグ」の販売や、栃木県の生産者と協業した牧場公式キャラクター「セボン」の1周年記念キャンディを発売します。また、那須地域の連携企画として、4月11日から19日まで「チーズフェア」第二弾を開催。レストランでは、地域の食材を使った新メニュー「栃木県産黒毛和牛サーロインセット」が登場。オープンカフェでは、那須御養卵を使用したたまごドーナツを季節限定販売し、牧場と地域がつながる新たな食の楽しみを提案します。※詳細は次ページリストをご覧ください。

■見どころ④:家族・ペット・幅広い世代が楽しめる野外音楽ライブなどの参加型イベントを開催

栃木県出身のシンガーソングライター・うたうたい りりぃさんを迎えた初開催の野外音楽無料ライブや、動物アート作家・佐藤周作氏による、どうぶつアートワークショップ、ワンちゃんと飼い主さまの無料写真撮影会など参加型コンテンツを展開。※詳細は次ページリストをご覧ください。

■代表的イベントや商品の紹介

■開催概要:

・イベント名:春の牧場で、つながる1周年・期間:4月19日(日)まで・会場:那須千本松牧場(栃木県那須塩原市)・入場料・駐車場:無料・主な内容:桜の景観演出、1周年記念フォトスポット、新商品発売、地域連携の食企画、春限定メニュー、栃木県出身アーティストの野外音楽ライブ(無料)、どうぶつふれあい広場にアルパカ仲間入り、ペットと飼い主さまの写真撮影会(無料)、どうぶつアートなどの参加型イベント

■1周年の感謝を込めた牧場からのプレゼント:

那須千本松牧場の「グランドオープン1周年記念イベント」では、1年間の感謝を込めた様々なプレゼントや無料特典を用意しています。

・1周年記念オリジナルグッズプレゼント(4月11日(土)~19日(日) ※無くなり次第終了)→缶バッジ(ファームショップで税込2,000円以上お買い上げの先着1,000名さま)(ファームレストランでお子様メニューご注文の先着1,000名さま)※3/20(土)から配布中→トートバッグ(ファームショップで税込5,000円以上お買い上げの先着500名さま)

・ミルクコーヒー200ml無料提供(4月18日(土)・19日(日)・ファームレストランで焼き物のセットメニューをご注文のお客さま)・ソフトクリームのソース・トッピングかけ放題(4月11日(土)~19日(日)・ソフトクリーム本店でソフトクリームを使用した商品をお買上げのお客さま)・ソフトショップ限定LINEスタンプカード「スタンプ プラス１コ」プレゼント(4月11日(土)~19日(日)・ソフトクリームを使用した商品をお買い上げのお客さま・千本松牧場内ソフトクリームショップ3店舗)

■グランドオープン1周年への想い

那須千本松牧場は、「PURE MILK FARM」として、循環型酪農を基盤に、安心・安全で美味しい乳製品をお届けしてまいりました。グランドオープンからこの1年、地域の皆さま、そして多くのお客様に支えていただきましたこと、心より感謝申し上げます。本イベントでは、自然や動物、食を通して、人と人がつながり、地域の魅力に触れ、また訪れたくなるような時間をお届けします。ホウライ株式会社 代表取締役社長兼社長執行役員 CEO 小野直樹

■那須千本松牧場について:

130年以上の歴史を持ち、「自然との共生」をテーマに、循環型酪農を実践してきた那須千本松牧場は、2025年4月にグランドオープンを迎えました。那須野が原の雄大な景観を望む「千本松テラス」、源泉かけ流しの温泉水を活用した「温泉じゃぶじゃぶ池」、約100匹の動物とふれあえる広場、四季折々の自然を楽しめる全長4kmのサイクリングコースなど、自然とふれあう多彩な体験が揃っています。千本松牧場牛100%使用の「ちぎりハンバーグ」など、ここでしか味わえない牧場グルメや温泉も充実。入場料・駐車場は無料で、幅広い世代に親しまれる観光牧場です。

https://www.senbonmatsu.com/