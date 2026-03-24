Salblu Trading（東京都、代表：たぢからしほ）は、台湾の大学ベンチャーが開発したダム堆積泥の再生モルタル素材を使用したDIYキット「Mindful Vase」をMakuakeにてクラウドファンディング中です。公開前の事前登録では128名が申し込み、超超早割は即完売となるなど、高い関心を集めています。

循環資源から生まれるセルフケア体験

近年、心身の健康を整える「マインドフルネス」への関心が高まる中、自分の手で作るセルフケアツールとしての需要が増加しています。同時に、環境配慮型製品への消費者ニーズも急速に拡大しており、サステナビリティと健康促進を両立させたプロダクトが求められています。本製品「Mindful Vase」は、これらのニーズに応える新しいアプローチです。台湾で開発された独自の再生モルタル素材は、ダム底部に堆積した泥を有効活用した環境配慮型の材料。本来は廃棄される資源を、インテリアオブジェへと生まれ変わらせることで、循環経済への貢献を実現しています。Salblu Tradingの代表は、展示会での出会いから本製品の輸入販売を決意しました。「一目惚れした瞬間に、日本市場にもたらす価値を強く感じた」と語るように、デザインと機能、そして環境への配慮が調和した製品の魅力が、日本での展開につながりました。

約30分のマインドフル制作と一点ものの美学

「Mindful Vase」の最大の特徴は、シンプルながら深い体験価値にあります。付属のシリコン型にモルタルを流し込むだけで、誰でも美しく仕上がる設計となっており、DIY初心者でも約30分で完成させることができます。この短時間の制作プロセスそのものが、瞑想的なマインドフルネス体験となるよう工夫されています。同時に、本製品には予測不可能な美しさが組み込まれています。同じ型を使用しても、流し込むモルタルの流れや乾燥過程で生まれる微妙なテクスチャーにより、二度と同じ模様が生まれません。この「セレンディピティ」こそが、個性的で唯一無二のインテリアオブジェを生み出す源となっています。完成した作品は、花を活ける器として実用的に使用できるほか、インテリアとしてそのまま飾ることも可能です。白を基調とした洗練された素材感は、和洋を問わず様々なインテリアに馴染み、日常空間を落ち着きのあるものへと変えていきます。制作時の充実感、完成後の一点もの感、そして日々の生活での実用性--「Mindful Vase」は、これら複数の価値を同時に提供する新しいセルフケア商品として位置付けられます。

クラウドファンディングの反応と市場化への期待

Makuakeでの公開前に実施された事前登録では、わずか128名が申し込む高い関心を示しました。特に超超早割は即座に完売となり、日本市場における需要の高さが明らかになっています。本クラウドファンディングを通じた資金調達により、正式な日本市場展開に向けた準備が加速します。マインドフルネスとサステナビリティという現代的なテーマを体現した本製品は、30代から50代のセルフケアに関心を持つ層を中心に、幅広い年代からの支持を獲得する可能性を秘めています。

概要

商品名： Mindful Vase販売者： Salblu Trading素材： 台湾産ダム堆積泥再生モルタル制作時間： 約30分特徴：- シリコン型使用で誰でも美しく完成- 二度と同じ模様が生まれない一点もの製造- マインドフルな制作体験- 完成後は花器またはインテリアオブジェとして実用可能- 環境配慮型材料を使用した循環経済への貢献クラウドファンディング状況： 公開前事前登録128名、超超早割完売

会社概要

商号： Salblu Trading所在地： 東京都代表者名： たぢからしほ事業内容： 海外製品の輸入販売、サステナビリティ関連プロダクトの市場開発---