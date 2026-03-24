国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、広告・出版・マスコミ業界における最新の生成AIユースケースをまとめた「広告・出版・マスコミ業界向けAI活用最前線」を、2026年3月24日（火）に公開しました。

「広告・出版・マスコミ業界向けAI活用最前線」の概要

https://aismiley.co.jp/advertising-media-ai-guide-inquire/

本資料では、広告・出版・マスコミ業界がAI導入を加速させるべき3つの理由を解説し、デジタルシフトに対応するための具体的なAI活用事例をまとめています。膨大な記事の自動要約や過去データに基づく校閲支援をはじめ、AIタレントの起用、複数サイズの広告クリエイティブ自動生成など、コンテンツ制作の「速度」と「量」を劇的に引き上げる最前線のノウハウを収録しました。さらに、翻訳・ローカライズの効率化や、過去の作品を学習したAIとの協働による脚本制作といった、クリエイティブの可能性を拡張する実践的なアプローチも紹介しています。

「広告・出版・マスコミ業界向けAI活用最前線」作成の背景

紙媒体からSNSやWebへのシフトが急速に進む広告・出版・マスコミ業界において、コンテンツ制作には圧倒的な「速度」と「量」が求められるようになりました。こうしたデジタルシフトによる「高頻度・即時性」への対応や、データドリブンなクリエイティブ制作を実現するために、生成AIの活用はもはや選択肢ではなく、競争力を維持するための必須戦略となっています。しかし、AIをどのようにクリエイティブの現場に組み込めば良いのか、具体的な活用イメージが湧かないという声も少なくありません。そこでAIsmileyは、「記事の自動要約」や「炎上リスク判定」から、「AIタレントの起用」「AIによる脚本制作」まで、業界をリードする企業のAI実践事例をまとめた本ガイドを作成しました。圧倒的なスピードで良質なコンテンツを生み出し、デジタル時代の競争を勝ち抜くための実践ガイドとしてぜひご活用ください。

「広告・出版・マスコミ業界向けAI活用最前線」の入手方法

本資料をお求めの企業ご担当者様は、下記の手順に沿って資料請求ください。1. 下記『今すぐ無料で資料請求』をクリックします。2. お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力の上、送信ください。3. 入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。4. 弊社担当者よりメールにて「広告・出版・マスコミ業界向けAI活用最前線」をご案内させていただきます。

https://aismiley.co.jp/advertising-media-ai-guide-inquire/

※本資料はAIの導入を検討している企業に対して配布しております。AIソリューション提供会社の市場調査および同業他社・競合他社への提供はしておりませんので、あしからずご了承ください。※本資料はプレスリリースや製品サイト、導入実績などの公開情報を基にAIsmiley編集部が独自の視点で取りまとめたもので、網羅性や正確性を完全に担保するものではありません。

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。URL：https://aismiley.co.jp/・マスコミ・メディアのAI導入活用事例https://aismiley.co.jp/case_ex_category/mass-communication/・生成AIの部署別ユースケース15選https://aismiley.co.jp/ai_news/generative-ai-department-use-cases-15/・生成AI 業務変革カオスマップhttps://aismiley.co.jp/ai_news/generativeai-business-transformation-chaosmap/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F設立年月日：2018年3月9日代表者：代表取締役 板羽 晃司資本金：14,990千円URL：https://aismiley.co.jp/company/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー担当：AIsmiley編集部TEL：03-6452-4750Email：media@aismiley.co.jp