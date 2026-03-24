ムーンライトコメディ『聖なる夜に、嘘が始まる』が2026年5月に東京、兵庫にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年3月28日(土)～発売予定です。2026年3月28日(土)よりカンフェティにてチケット発売開始

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公式サイトはこちらhttps://artshand.wixsite.com/moon-light-comedy

「この物語の『聖なる夜』は、誰かに祝われる夜ではない。自分で、選び直す夜だ。」Artshand主催による待望のオリジナルミュージカルムーンライトコメディ ～『聖なる夜に、嘘が始まる』が上演される。記念すべき第一回公演は、東京・関西の2都市で堂々開催。脚本・演出を手がけるのは、数々のヒットドラマを生み出してきた旺季志ずか。本作では、出演キャストそれぞれの個性を最大限に引き出す当て書き脚本を採用。役者の魅力が物語とともに立ち上がる、唯一無二の舞台作品となっている。舞台は、つぶれかけのショーパブ。オーナー・響と女優トワが出会ったことから、思いがけない物語が動き出す。それは――恋なのか。それとも、運命の錯覚なのか。愛するのか。守るのか。それとも、手放すのか。本作は「更新できない私たち」をテーマに描く、再起動ラブコメディ。日常の中にある光と影を描きながら、観る者が「今の自分」と向き合うきっかけを生み出す。

本作の見どころの一つは、実力派キャストによるW主演。主演の一人は、元AKB48メンバーで女優として活躍する谷口めぐ。近年は舞台作品への出演を重ね、女優としての活動の幅を広げている。そしてもう一人は、本作の主催でもある西郷輝美。舞台を中心に活動し、数々の作品で演技とダンスで稀有なパフォーマンスで存在感を示してきた。さらに、2.5次元舞台やドラマ・映画など幅広く活躍する俳優佐伯大地元AKB48メンバーで舞台でも活躍する中野郁海劇団ラッパ屋の弘中麻紀日本のダンスシーンを牽引してきたダンサーでもあり、本作品の振り付けを担う大村俊介[SHUN]劇団新派を代表する俳優喜多村一郎など、多彩なキャストが出演。さらに難関オーディションを勝ち抜いた実力派キャストも多数出演。「あなたが信じてることは 思い込みか真実か」個性豊かな出演者たちが織りなす舞台に乞うご期待！一般チケットは2026年3月28日(土)より発売開始https://www.confetti-web.com/@/artshand

キャストコメント

谷口めぐ脚本・演出の旺季志ずかさんと半年前に1度お会いして、私を知ってもらって、このミュージカルの役を当て書きしてくださいました。大変光栄です！自分の軸にあるものを大事にしながら、より素敵な作品にしていけるように志ずかさんが当て書きしてくれた役を全力で生きていきたいです！歌もダンスもお芝居も全部頑張ります！

佐伯大地久しぶりのミュージカル出演にワクワクしています。舞台ならではのエネルギーと音楽の力を全身で感じながら、皆さまの心に届く作品を届けられるよう精一杯挑みます。劇場でお会いできるのを楽しみにしています。

中野郁海ミュージカルでコメディ、そして当て書きということで、楽しみと緊張マックスな内容になるのでは！という感じなのですが、アイドル時代の先輩である谷口めぐさんや、お茶目な先輩、西郷さんや佐伯さん達と共に旺季志ずか先生の脚本、演出にくらいついて素敵な作品にしたいと思っております！少ない公演数ではありますが、ぜひ足を運んでくださると嬉しいです！よろしくお願いいたします。

弘中麻紀楽しい役にお声掛けいただき、今からワクワクが止まりません！調子が良くて余計なことまでしゃべってしまい、みんなをかき回してしまう、檜屋さん。でも、本当は面倒見が良くて人情深い人なんじゃないかな。皆さんを振り回しながらも、あったかい存在になるような、そんな大家さんになれたら嬉しいなと思っています！ぜひ劇場に会いにいらしてくださいね。

大村俊介 [SHUN]50歳になり、自分としてはどんな事でも限界を決めずもっともっとトライしていきたいと思っていた時に頂いた機会でした。脚本を読ませて頂いてさりげなく散りばめられた台詞達に心が動きました。出演しながらの振付、慣れてはいるモノの大変なのは重々覚悟して、この作品が伝えようとしている事を、キャスト・クリエイティブ両方の感覚を大切に表現できるよう、限られた稽古時間の中、板の上の空間を彩れるよう精進してまいります。

喜多村 一朗（劇団新派）〔関西公演〕歌舞伎から新派へ移籍して早10年。様々な舞台で色んな役をさせていただいてきました。今はまだ言えませんが、この様な役柄は初めてです。（笑）共演者の方も素敵な方ばかり！面白くなる事間違いなし！毎日台本読みながらニヤニヤしてます！皆様！どうぞお楽しみに♪

神戸 野里子今まで、海外アーティストのバックダンサー、バーレスク、芝居、ダンスと芝居の融合など舞台演出家のさまざまな試みの舞台に立たせて頂きましたが、今回初めて、本格的なミュージカルに挑むことになりました。日常からすでに舞台人として凛とし、常に西郷さんのいるまわりは舞台であるかのようです。その西郷さん主催主演のキャストとして同じ舞台に立てますことが、緊張もしますが、最高の舞台となること、その一員となれることを心から感謝いたします。

矢野恋花去年のオーディションから始まり、今回この舞台に参加できることをとても嬉しく思っています。作品の世界観と役に真摯に向き合い、観てくださる方の心に残る時間を届けられるよう精一杯挑みます。

小島優花初日まであと2ヶ月を切った今、稽古はこれからでワクワクです。このメンバーでどんな世界を作り出せるのか、私はこの世界でどんなキャラクターを生み出せるのか、台本を読みながら想像力を膨らませています。そして、一般チケット発売が開始しますね！今作品は東でも西でも上演します。多くの人と劇場で会えたら嬉しいです。

真璃華やかなショーと笑いの間に、今を生きる私たちに問い続けてくるものが感じられる作品です。「自分の人生をどう生きるか」舞台を観に来て下さった方にとって、改めて考えるきっかけとなったり、何か背中をそっと押すようなパワーをお届け出来たら幸いです。

田下 京佳一度きりの人生、限りある命の時間。自分が選んだ道を、後悔なく生き抜く。どんな道だとしても。そんな勇気を与え、あなたの背中を押せますように。全身全霊で檸檬という役に息を吹き込みます。ありがたいご縁を頂いた、この作品に携わる皆様と共に、舞台の上でも更新し続けます。最新の我々の姿を見届けてください！！

新代あめのミチル役の新代あめのです！素敵な座組の皆さまと共に、この作品を作り上げられること大変嬉しく思います。コメディならではのテンポ感や楽しさを大切にしながら、思わず笑顔になれるような時間をお届け出来るよう精一杯努めます。この作品に勇気をもらう方が、ひとりでも多くいますように。劇場でお待ちしております。

アイナはじめまして アイナです！今作品は私にとっては初めての脚本・演出家さん、当て書きミュージカルで、貴重な経験ができる機会を与えてくださったご縁に感謝しながらお稽古に励みたいと思っています‼個性豊かなメンバーでお届けするミュージカル観てみませんか？劇場で皆様にお会いできるのを心から楽しみにしてます♪

西郷輝美この度、大変贅沢なキャスト/スタッフの皆様と、オリジナル作品に挑戦させて頂けること、とても嬉しく光栄です。旺季先生の脚本から始まり、全てが想像を超えたところから繋がったご縁で、まだ夢心地ではありますが、作品創りは一期一会、この二度とない貴重な機会を、響として、そしてパフォーマー西郷輝美の最骨頂として精一杯、生き切りたいと思います。

公演概要

ムーンライトコメディ『聖なる夜に、嘘が始まる』

＜東京公演＞

公演期間：2026年5月8日 (金) ～ 2026年5月9日 (土)会場：きゅりあん(品川区立総合区民会館) 小ホール（東京都 品川区 東大井 5-18-1）■公演スケジュール2026年05月08日(金) 19:002026年05月09日(土) 13:002026年05月09日(土) 17:00※受付開始は開演の45分前、開場は開演の30分前■チケット料金（全席指定・税込）SS席 13,000円 前方3列★特典付きS席 9,500円 1階席A席 8,500円 1階M.N列、2階席立ち見席 5,500円SS席特典選択キャスト非売品ビジュアルポストカード（先行特典とは異なります）ポート集+エコバッグ+クリアファイル

https://www.confetti-web.com/events/14220

＜兵庫公演＞

公演期間：2026年5月23日 (土)会場：兵庫県立尼崎青少年創造劇場ピッコロシアター 大ホール（兵庫県 尼崎市 南塚口町 3-17-8）■公演スケジュール2026年05月23日(土) 12:302026年05月23日(土) 16:30※受付開始は開演の45分前、開場は開演の30分前■チケット料金（全席指定・税込）SS席 12,000円 前方5列★特典付きS席 8,800円 6列～10列A席 7,700円 11列～14列SS席特典選択キャスト非売品ビジュアルポストカード（先行特典とは異なります）ポート集+エコバッグ+クリアファイル

https://www.confetti-web.com/events/14223

■出演者谷口めぐ佐伯大地中野郁海弘中麻紀大村俊介[SHUN]〔東京公演〕喜多村一朗（劇団新派）〔関西公演〕神戸野里子矢野恋花小島優花真璃田下京佳新代あめのアイナ西郷輝美■スタッフ脚本・演出：旺季志ずか

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