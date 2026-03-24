株式会社マクニカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：原 一将、以下マクニカ）は、テックタッチ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 CEO：井無田 仲、以下テックタッチ）と販売代理店契約を締結し、ノーコードで業務システムの活用と運用の定着を実現可能なデジタルアダプションプラットフォーム（以下DAP）「テックタッチ」の提供を開始したことを本日発表いたします。マクニカが取り扱う、インテリジェントコンテンツ管理プラットフォーム「Box」を連携することで、さらなるBoxの利活用促進及び定着を実現してまいります。■DAPが求められる背景と「テックタッチ」の特徴近年、企業においては、業務システムの高度化や機能拡張が進む一方で、導入後活用が十分に進まず、システム本来の価値を引き出しきれていないケースが多く見られます。特に、利用者数が多い企業では、操作や運用ルールに関する理解度のばらつきにより利用が浸透しないことや、情報システム部門への問い合わせ集中や人的サポートに依存した運用体制により、業務負荷増大や属人化していることが課題となっています。このような中、システム利用を画面上でガイドし、定着化を支援するDAP市場が急速に成長しています。「テックタッチ」は、以下の特徴を持つ国産のDAPソリューションです。▶ノーコードで直感的にUI/UXを改善 運用担当者は、ノーコードのエディタを用いて操作ガイドを自由に作成・更新することが可能です。利用者が迷うことなく操作できる、分かりやすいUI/UXをスピーディに実現します。▶業務システム画面上にリアルタイム操作ガイドを表示 共有設定や権限操作など、判断が求められる重要なタイミングにおいて、画面上にガイドを重ねて表示します。利用者がその場で最適な判断を行えるよう支援します。■「テックタッチ」とBoxとの連携マクニカは、Boxの国内一次代理店として3,000社を超える導入支援を行ってきました。Boxは、コンテンツを起点とした業務効率化やセキュリティ強化、生成AIの活用など、幅広いユースケースに対応するプラットフォームへと、日々高度な進化と拡張を続けています。その豊富な機能をいち早く現場に浸透させ、企業ポリシーに沿った最適な運用をさらに加速させることが、Boxの価値を最大限に引き出すための不可欠な要素となります。マクニカのBox導入・活用支援を行う中で培った知見を基に、「テックタッチ」の連携活用を支援することで、工数負荷をかけずに、さらなるBox利活用促進及び定着を実現することが可能になります。＜連携により実現可能なBox利活用例＞▶Box画面上での操作ガイド・ナビゲーション表示Boxの画面上に、操作手順や注意事項をガイドとして重ねて表示することが可能です。共有設定や権限操作など、Box特有の操作においても、利用者が迷うことなく業務を進められるよう支援します。▶Box AI for Hubsを他システム画面上に配置可能 他業務システムのページ内に、Box AI for Hubsのプロンプト入力画面を埋め込むことが可能です。これにより、Box内に蓄積された膨大なドキュメントから必要な情報を、業務画面を切り替えることなくAIが抽出・回答する環境を構築できます。▶マスキングによる意図しない文書利用の制限 一例として、機密文書ラベルをトリガーにBox AIの利用を自動制御することが可能です。意図しない利用を防止し、企業ポリシーに沿った安全な運用を実現します。

■今後の展開マクニカは今後、取り扱いの他業務システムと「テックタッチ」との連携も視野に入れ、お客様の業務システム利活用の向上を支援してまいります。本発表にあたり、テックタッチ株式会社 執行役員 VP of Strategy / Alliance 綾小路 雅典氏は、次のように述べています。「このたび、マクニカ様と協業し、テックタッチの提供を開始できることを大変うれしく思います。マクニカ様がこれまで培ってこられたSaaS導入・活用支援の知見と、テックタッチのデジタルアダプションの仕組みを組み合わせることで、企業におけるシステム利活用の促進と定着を支援してまいります。」【製品の詳細はこちら】URL：https://www.macnica.co.jp/business/security/manufacturers/techtouch/index.html【製品に関するお問い合せ先はこちら】株式会社マクニカ テックタッチ製品担当E-mail：techtouch-sales@macnica.co.jp※本文中に記載の社名及び製品名は、株式会社マクニカ及び各社の商標または登録商標です。※ニュースリリースに掲載されている情報（製品価格、仕様等を含む）は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご承知ください。

テックタッチ株式会社について

テックタッチ株式会社は、デジタルアダプションプラットフォーム「テックタッチ」の開発・提供を通じて、企業の DX 推進と業務システムの利活用を支援する企業です。2018 年の創業以来、企業や自治体など幅広い組織に対して、システム定着の促進や業務効率化を支援するソリューションを提供しています。テックタッチについて：https://techtouch.jp/

株式会社マクニカについて

マクニカは、半導体、サイバーセキュリティをコアとして、最新のテクノロジーをトータルに取り扱う、サービス・ソリューションカンパニーです。世界28か国/地域91拠点で事業を展開、50年以上の歴史の中で培った技術力とグローバルネットワークを活かし、AIやIoT、自動運転など最先端技術の発掘・提案・実装を手掛けています。マクニカについて：www.macnica.co.jp