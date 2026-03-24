ハルビアサウナショールーム札幌東では、世界No.1ブランドのサウナヒーターやサウナルームを実際に見て触って体験して、納得の上導入いただけます。ご自宅の新築、リフォーム時や、店舗、商業施設へのサウナ導入を検討中の方のご来場をお待ちしております。

ハルビア サウナ ショールーム 札幌東

営業時間 10：00～17：00（不定休）竹内建設株式会社所在地 北海道江別市元野幌1146-4 敷地内スマートモデューロ電話 0120-6426-37HP https://www.tk2430.co.jp/modelhouse/entry-2356.htmlアクセス 道央自動車 江別西ICから車で3分来場予約 HPより

■展示ラインナップ

ショールームでは新発売の日本限定モデルから、人気の家庭用サウナルームや、半円形の窓から眺望を楽しめる新型バレルなどを展示。実際にロウリュ体験でハルビアサウナの癒しの熱を体感いただけます。

待望の日本限定モデル！スタイリッシュ×モダンデザインサウナ

商品名：アーバン1616ブラック型式：URB1616FGサイズ：W1,613×D1,600×H2,061mm定員：2～3名

商品名：アーバン1212ホワイト型式：URW1212FGサイズ：W1,213×D1,200×H2,061mm定員：1～2名

従来商品のフルガラスが新登場！あぐらも組める奥行き深めのベンチが魅力の家庭用サウナ

商品名：ソポ1616フルガラス型式：SOP1616FGサイズ：W1,618×D1,635×H2,061mm定員：2～3名

半円窓から景色を楽しみながら、ととのえる薪バレルサウナ

商品名：バレル2236 ハーフムーン薪型式：BR2236HM薪サイズ：W2,200×D3,660×H2,260mm(煙突3,500)定員：5～6名

重厚感のあるボディと迫力のロウリュが楽しめる代表モデル

商品名：レジェンド15型式：PO15Eサイズ：W600×D600×H830mm出力：13.8kW（目安）

”ロウリュウの魂”と名付けられた最新モデル

商品名：スピリット9型式：SP90Eサイズ：W385×D334×H750mm出力：9kW（目安）

少人数のサウナルームにおすすめ

商品名：キップ6ブラック型式：KIP60Eサイズ：W410×D280×H600mm出力：5.5kW（目安）

最低水温3℃になるCOLD PLUNGE / PVC TUB

商品名：ハルビアコールドプランジ型式：XY-20-OC-PROサイズ：W630×D450×H560mm出力：1,385kW（目安）商品名：ハルビアコールドプランジ用PVCタブ型式：XYG-WB04Aサイズ：W1,500×D800×H650mm定員：1名

竹内建設株式会社について

1978年に創業。北海道札幌市を中心に「暮らしにきらめきを。」というブランドミッションを掲げ、高性能な家づくりを追求してきた工務店です。厳しい冬の気候を快適に変える高い断熱・気密性能と、耐震性に優れた家づくりを基盤に、新築注文住宅からリノベーションまで幅広く展開しています。私たちは単に建物を建てるだけでなく、住まう人のライフスタイルに寄り添った「豊かな時間」の提供を大切にしています。その一環として、世界的なサウナブランド「HARVIA」の正規販売店を運営。フィンランド式の本格的なサウナ文化を北海道の住まいに取り入れることで、日々の疲れを癒やし、心身を整える新しいウェルビーイングな暮らしを提案しています。地域に根差した「住まいのコンシェルジュ」として、住宅性能と住み心地を両立させた、100年先まで愛される住環境を創造し続けます。

代表取締役 竹内 哲也氏よりコメント

私たちが目指しているのは、単にサウナを付けることではなく、そこで過ごす『豊かなひととき』をデザインすることです。今回オープンするHARVIA札幌東ショールームは、その想いを具現化した場所でもあります。北海道の厳しい寒さとサウナの熱気は、切っても切れない最高の相性です。当ショールームには、自らも深いサウナ愛を持つ専門スタッフが常駐しております。住宅への導入はもちろん、宿泊施設や商業施設といった事業用サウナまで、設計・施工のプロとしての知見を活かし、お客様お一人おひとりのこだわりに親身に寄り添い、最適なプランをご提案いたします。本場フィンランドのサウナ文化を通じて、日々の暮らしに心から『ととのう』よろこびをお届けできることを、スタッフ一同楽しみにしております。

ハルビアについて

高い安全性と安心のサポートネットワークを持つ、サウナ＆スパの世界No.1ブランド

1950年にサウナの本場フィンランドで創業。ハルビアは、サウナヒーター市場においてフィンランドをはじめとする欧州でも圧倒的シェアを誇り高い評価を得ている、サウナ＆スパ業界のグローバルマーケットリーダーです。サウナの熱がもたらす様々な効果によるウェルビーイングの提供をミッションとして、現在200社以上のパートナーと提携し、世界90ヶ国へサウナ＆スパ製品を提供しています。HARVIA JAPANは日本市場で展開する10kW以下のサウナヒーター全機種について電気安全法の基準を満たす厳しい検査を実施し、Eマークを表示。安全性が証明された製品のみを販売しています。また、ショールームの運営と販売・施工・メンテナンスを行うハルビア サウナ ディーラーを全国に展開しているため、見て触って体感し納得して購入でき、アフターサポートも迅速にご提供できます。ハルビアはご家庭でも事業でも安心してご使用いただける、サウナ＆スパの世界No.1ブランドです。

株式会社HARVIA JAPANについて

【会社概要】社名：株式会社HARVIA JAPAN本社所在地：〒107-0052東京都港区赤坂7-1-1青山安田ビルB1F代表取締役社長：笠間 聖司事業内容： ハルビア サウナ＆スパ製品の輸入及び販売事業設立： 2023年8月HP：https://harvia.jp