“イヤホンが見える時代へ”LCDカラーディスプレイ搭載・歌詞表示対応ワイヤレスイヤホンを発売― ノイズキャンセリング×可視化UIで日常の音楽体験を刷新 ―L&Lライブリーライフ株式会社（本社：東京都）は、音楽体験の“可視化”を実現する新型ワイヤレスイヤホンを発売いたしました。本製品は、超薄型の充電ケースにLCDカラーディスプレイを搭載し、従来のイヤホンでは確認しづらかったバッテリー残量や再生状況、さらには歌詞表示まで可能にした次世代モデルです。

開発背景

ワイヤレスイヤホン市場は拡大を続ける一方で、・バッテリー残量が分かりづらい・操作状況が視覚的に確認できない・使用中の状態が直感的に把握できないといったユーザー体験上の課題が指摘されてきました。本製品は、これらの課題に対し「情報の可視化」という新しいアプローチで解決。“聴くだけ”から“見て使う”イヤホンへと進化させました。

主な特長

# ディスプレイで状態をひと目で確認

https://item.rakuten.co.jp/livelylife/i302149/

充電ケースのLCDカラーディスプレイにより、イヤホンとケースのバッテリー残量、再生状況、モードを一目で把握できます。対応音源では歌詞表示にも対応しています。# タッチ操作で直感的に操作イヤホン本体のタッチ操作により、再生・停止、音量調整、曲送りなどの基本操作が可能。音質調整やモード切替、時間設定にも対応しています。

# ノイズキャンセリング機能で快適な音環境

ANC（アクティブノイズキャンセリング）と通話ノイズ低減機能を搭載。通勤・通学やオンライン通話など、あらゆるシーンでの使用に対応します。

# Bluetooth 6.0で安定接続と低遅延

最新のBluetooth 6.0対応により、接続の安定性と通信速度を向上。動画視聴や音楽再生時の快適さが大幅に改善されています。

イヤホン探し機能を搭載

イヤホンを置き忘れた際、充電ケースの画面操作により、イヤホン本体から音を鳴らすことができます。Bluetooth未接続時でも使用可能で、室内での紛失時などに役立つ機能として注目されています。

# ユーザーの好みに合わせたカスタマイズ

壁紙を最大5枚まで設定でき、表示UIもカスタマイズ可能。ユーザーの好みに応じた使い方ができます。

従来製品との違い

従来のワイヤレスイヤホンは、状態確認や詳細操作をスマートフォン頼みにしていました。本製品はディスプレイ搭載により、イヤホン単体での視認性と操作性を大幅に向上。ノイズキャンセリング機能やカスタマイズ性を備えながら、2,680円という価格帯を実現しています。

想定される利用シーン

通勤・通学、カフェでの作業、オンライン会議、運動時など、日常のあらゆる場面での使用を想定しています。

商品概要

商品名：LCDカラーディスプレイ搭載ワイヤレスイヤホン通常価格：2,680円（税込）接続方式：Bluetooth 6.0操作方法：タッチ操作主な機能：アクティブノイズキャンセリング、通話ノイズ低減、歌詞表示、壁紙設定、音質調整

販売情報

楽天市場にて販売中詳細・購入：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/i302149/Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/i302532-2.html

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は2015年2月に設立されたライフスタイルテクノロジー企業です。スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などの企画・販売を行い、日本市場向けにコストパフォーマンスの高いデジタル製品を提供しています。楽天市場、Amazon、Yahooショッピングなど主要ECモールを中心に事業を展開し、日本をはじめ欧米・東南アジアなど海外市場にも販売を拡大しています。2026年3月現在、累計1,000万人以上のお客様にご利用いただいております。【会社概要】会社名：L&Lライブリーライフ株式会社代表者：代表取締役社長 志田英知所在地：東京都立川市錦町３－１－１３立川ASビル ３F会社ホームページ：https://livelylife.jp/