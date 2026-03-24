北海道浦臼町のふるさと納税返礼品として、株式会社北海道アグリマートが提供する「agurico ミニトマトジュース 無塩」を掲載中です。北海道産のミニトマトだけを使用し素材本来の驚くような甘さと濃厚な味わいを存分にお楽しみいただけます。本取り組みは、受託自治体数112自治体、ふるさと納税サイト運営数571件の実績※がある株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役：増田一哉）のサポートによるものです。※令和7年5月時点

冷やしてそのまま飲むと、まるで完熟したミニトマトを味わっているかのようなフレッシュな感覚で、さらに温めてトマトスープにアレンジすれば、深みのある味わいで心も体も温まります。また、パスタソースや煮込み料理など、さまざまなレシピにお使いいただける万能さも魅力です。

対象返礼品について

▼楽天＜選べる単品・定期便＞北海道産 agurico ミニトマトジュース無塩https://item.rakuten.co.jp/f014311-urausu/005-0305/▼チョイス北海道産 agurico ミニトマトジュース 無塩 180ml 10本入りhttps://www.furusato-tax.jp/product/detail/01431/6629747?utm_source=hokkaido_rausucho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_01694【3回定期便】北海道産 agurico ミニトマトジュース無塩 180ml 10本入りhttps://www.furusato-tax.jp/product/detail/01431/6679422?utm_source=hokkaido_rausucho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_01694【6回定期便】北海道産 agurico ミニトマトジュース無塩 180ml 10本入りhttps://www.furusato-tax.jp/product/detail/01431/6679423?utm_source=hokkaido_rausucho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_01694【12回定期便】北海道産 agurico ミニトマトジュース無塩 180ml 10本入りhttps://www.furusato-tax.jp/product/detail/01431/6679424?utm_source=hokkaido_rausucho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_01694

北海道浦臼町について

https://www.rakuten.ne.jp/gold/f014311-urausu/https://www.furusato-tax.jp/city/product/01431?utm_source=hokkaido_rausucho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_01694

浦臼町は、北海道の中西部、空知管内のほぼ中央に位置し、面積101.83平方キロメートルです。樺戸連山と雄大な石狩川に挟まれ、いくつもの川や沼が点在するほぼ平坦な地形で、穏やかな気候に恵まれた緑あふれる人に優しい環境にあります。特産品は、お米・メロン・マンゴー・ワイン・ぼたんそばなど個性的な顔ぶれとなっています。イベントとしては、毎年道内や本州からも多くの方が訪れる「夏の味覚まつり」などのイベントがあります。おいしい食べ物がいっぱいです、是非一度お越しください！

寄附金の使い道について

(1) ふるさと支援(使い道は町長におまかせ)(2) ふるさと子供支援(子育て支援や児童生徒の教育環境向上に対応する取組み)(3) ふるさとまちづくり支援(農業振興や商工観光業の活性化に対応する取組み)(4) ふるさといきいき健康支援(町民が安心して健康に生活していくための取組み)(5) ふるさとスポーツ文化振興支援(スポーツ・文化振興事業に対応する取組み)

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form