松島湾を望む温泉リゾート松島一の坊 は、従業員の働きやすい環境づくりの一環として、社員寮「アルマーレ松島」A棟・B棟（全16室）を新築し、2026年3月に開設いたしました。若手スタッフの定着を見据え、生活環境を整えることで、より安心して働ける職場づくりを進めています。寮は松島一の坊から徒歩圏内に位置し、生活と通勤の両面で安心して働ける環境を整えています。

社員寮「アルマーレ松島」A棟・B棟を新築

「静かな松島と心ひとつに」をコンセプトに掲げる松島一の坊は、日本三景・松島の海のそばで自分と向き合う“海のリトリートステイ”が楽しめる温泉リゾートです。穏やかな自然に包まれながら、心ほどける滞在時間をお客様へ提供しています。今回の社員寮新築は、従業員が安心して生活できる環境を整えることで、より良いサービスの提供につなげることを目的としています。

若手スタッフの定着と働きやすい環境づくり

観光業では人材確保や定着が課題となる中、松島一の坊では若手スタッフが安心して働き続けられる環境づくりにも力を入れています。今回の社員寮「アルマーレ松島」2棟の新築もその取り組みの一環であり、生活環境を整えることで、スタッフが長く活躍できる職場づくりを目指しています。

寮名「アルマーレ松島」に込めた想い

社員寮の名称「アルマーレ（Al Mare）」は、イタリア語で「海へ」「海のそば」を意味する言葉です。この名称は社内公募により寄せられたアイデアの中から選ばれました。松島の穏やかな海の近くで暮らし、働く場所として、従業員にとっても心地よい拠点となるよう名付けました。海とともに過ごす日常の中で、心を整えながら働ける環境づくりを目指しています。

社員寮「アルマーレ松島」A棟・B棟 概要

【名称】社員寮 アルマーレ松島 A棟・B棟【棟数】2棟（A棟・B棟）【居室数】16室（8室×2棟）【開設】2026年3月【立地】松島一の坊 徒歩圏内（約5分）【設備】キッチン、クローゼット、エアコン、独立洗面台（バス・トイレ別）、Wi-Fi完備

働きやすい環境づくり

松島一の坊では、従業員が安心して働き続けられる環境づくりを大切にしています。今回の社員寮「アルマーレ松島」の新築もその取り組みの一環であり、働く人の暮らしを支えることで、より良いサービスの提供につなげていくことを目指しています。年間休日120日を確保するなど、スタッフが心身ともにゆとりを持って働ける環境づくりに取り組んでおり、2025年度入社の新入社員の離職率は0％となっています。また、長期休暇の取得を推進しているほか、スキルアップを目的とした社内勉強会や自己啓発支援制度、会社の補助で旅行を楽しめる社内制度など、働く人の成長やリフレッシュを支える取り組みも行っています。

地域とともに歩む温泉リゾートへ

https://ichinobo.com/recruit/

今後も、スタッフ一人ひとりが心地よく働ける環境づくりを進めるとともに、地域とともに歩む温泉リゾートとして、「静かな松島と心ひとつに」というコンセプトのもと、松島の自然に寄り添う心ほどける滞在体験をこれからもお届けしてまいります。

静かな松島と心ひとつに / 温泉リゾート「松島一の坊」

https://ichinobo.com/matsushima/

温泉リゾート「松島一の坊」https://ichinobo.com/matsushima/〒981-0215宮城県宮城郡松島町高城字浜1-4

リリースに関するお問い合わせは…

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