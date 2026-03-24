テレビ新広島（TSS）で放送中のバラエティ番組「STU48のくらコン」（毎月最終火曜日深夜放送）は、2026年3月31日（火）の放送をもって終了をする。最終回の出演者はこれまで番組に多数出演してきた2期生の尾崎世里花と吉田彩良。今回も「くらコン」名物で違和感なく指定ワードをレポート中にぶっこむワードぶっこみロケを敢行。

メンバーとお店スタッフによる手に汗握る攻防が人気だが、今回のポイントは本人達には今回が最終回とは知らされていないこと…。はたしてどこで知ることになるのか!?6年間の集大成、最後までくだらない企画をお見逃しなく。

「STU48のくらコン」は瀬戸内を拠点に活動するSTU48のメンバーが様々な企画に体当たりで挑戦し、成長していく姿を届ける番組として2020年4月にスタートした。「超個性派ぞろいのSTU48をバズらせるべく、様々なキテレツコンテンツに挑戦。目指すは北半球で一番くだらないコンテンツ」がコンセプトの同番組。

メンバーたちは「同ポジ一発芸」や「徹夜だったときの寝相選手権」・「アイドルらしからぬスタジオ入室表情選手権」など意表を突くネタに限らず、「グッとくる選手権」や「最強おかえり選手権」などアイドルとしての本領発揮をするネタなど非常にふり幅の大きいことが特徴である。

メンバーの個性が光るスタジオ企画だけでなく、地元の人々と触れ合う街ブラロケ企画も実施し、地元タレントの中島尚樹やTSSアナウンサーの加藤雅也が彼女たちの成長を見守った。さらにTVerやFODでの配信を通じて、STU48の魅力と瀬戸内エリアの活気を全国に発信してきた。3月31日（火）の放送では尾崎 世里花と吉田 彩良が有終の美を飾るが、最終回まで「STU48のくらコン」らしく全力で駆け抜ける姿に目が離せない。

https://www.tss-tv.co.jp/stu48_kuracon/