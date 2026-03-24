株式会社コドモン（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池義則）は、愛知県豊田市の社会福祉法人 豊田市福祉事業団（以後、豊田市福祉事業団）が運営する児童発達支援センターにおいて、当社が展開している保育・教育・療育施設向けICTサービス「CoDMON」（以下、コドモン）を、2026年4月1日から導入することをお知らせいたします。豊田市福祉事業団によると、コドモンの導入により、職員の業務省力化と保護者の負担軽減を目指すとのことです。具体的には、職員と保護者のリアルタイムでの連絡を実現し、欠席連絡や昼食注文をコドモンで行う形に変更します。また、紙媒体の使用や電話での連絡をなくすことで、職員・保護者双方の負担軽減を目指すとのことです。これにより、愛知県内では計29自治体の保育・教育・療育施設での普及が進んでいます。※県内の契約自治体数は2026年3月1日時点の情報です

■豊田市福祉事業団における導入の背景と目的

現状、豊田市福祉事業団の運営する施設では、保護者との双方向でのやりとりが難しく、施設に保護者がきたタイミング以外で情報共有ができない状況にありました。利用予定の変更は、紙のカレンダーで対応しており、予定変更の対応に手間がかかっていました。また、欠席連絡は電話。昼食注文についても、電話で受けていることから、転記ミスの発生が懸念されていました。

【導入の目的】

・職員の業務省力化・保護者の負担軽減

■豊田市福祉事業団で導入するコドモンのサービス

複数あるコドモンのサービスのうち、豊田市福祉事業団で導入するのは下記のサービスです。

【1】保護者からの遅刻・欠席等の連絡

児童発達支援センターの遅刻・欠席などに伴う連絡を、保護者アプリから申請できます。保護者は時間を気にせず瞬時に施設に報告することができ、施設は電話対応することなくタブレット等でリアルタイムに受け取ることができます。保護者、児童発達支援センター双方にとって利便性の高い機能です。

【2】お知らせ一斉配信

保護者への連絡は、クラスや児童を指定しあらかじめ登録しておいたテンプレートから選んで連絡事項を記載するだけで、簡単シンプルに情報配信を行うことができます。メール配信の他に、スマホの通知機能やアプリ内で配信などあらゆる方法で情報を届けることができます。

【3】バス位置情報サービス

バスの車両に搭載されたGPS機能を利用して、保護者アプリやPCなどから、「いつでも」「どこでも」バスの現在位置を確認することができます。バス送迎を利用する児童の乗車予定の管理や、保護者は当日にバス送迎の利用変更届けをアプリ上でリアルタイム申請できます。

【豊田市福祉事業団担当者からのコメント】

「保護者の方々と職員の負担が減り、より安心してご利用いただけるようになることを期待しています」（豊田市福祉事業団 古井さま）

■株式会社コドモンについて

株式会社コドモンは、「子どもを取り巻く環境をテクノロジーの力でよりよいものに」というミッションを掲げ、業界シェアNo.1(※)の保育・教育・療育施設向けICTサービス「CoDMON(コドモン)」 を提供しています。園児/児童情報と連動した成長記録や指導案のスマートな記録、登降園管理、保護者とのコミュニケーション支援機能などを通して、先生方の業務負担を省力化します。これにより、子ども施設で働く職員と保護者の方々が、子どもたちと向き合うゆとりをもち、より質の高い保育・療育ができる環境づくりを支援しています。また、ICTによる支援だけでなく、保育施設向けECサービス「コドモンストア」、全てのこども施設職員が利用可能な優待プログラム「せんせいプライム」、保育施設向けオンライン研修プラットフォーム「コドモンカレッジ」も展開しています。これらの多角的な取り組みを通じて、「子どもの育ちや学びを社会全体で支えられる世の中へ」というビジョンの実現を目指します。※「SaaS型業務支援システムの導入園調査 2025」 株式会社東京商工リサーチ（2026年1月）

【会社概要】

◆社名：株式会社コドモン◆所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号 五反田JPビルディング10階◆資本金：6,825万円◆代表者：代表取締役CEO 小池 義則◆設立：2018年11月◆事業内容：保育・教育・療育施設向けICTサービス「コドモン」の運営、写真販売サービスの運営、決済代行サービス、採用支援・園児募集支援事業「ホイシル」、保育施設向けECサイト「コドモンストア」の運営、オンライン研修事業「コドモンカレッジ」、こども施設職員への福利厚生サービス「せんせいプライム」の運営等。サービスサイト：https://www.codmon.com/コーポレートサイト：https://www.codmon.co.jp/

【コドモン契約自治体】

全国の契約自治体数：721自治体※契約自治体数は2026年3月1日時点の情報です※自治体の一覧はこちらをご覧くださいhttps://www.codmon.com/proposal/municipality/＜東海エリア＞愛知県：名古屋市 豊橋市 豊田市 一宮市 春日井市 高浜市 みよし市 日進市 半田市 知立市 小牧市 蒲郡市 大府市 知多市 犬山市 田原市 岡崎市 刈谷市 豊明市 新城市 あま市 豊川市 北名古屋市 清須市 設楽町 武豊町 阿久比町 東郷町 東浦町 幸田町静岡県：静岡市 浜松市 沼津市 伊東市 磐田市 牧之原市 袋井市 伊豆市 裾野市 三島市 熱海市 御殿場市 伊豆の国市 下田市 菊川市 富士宮市 小山町 長泉町 清水町 南伊豆町 森町 函南町岐阜県：岐阜市 土岐市 瑞浪市 高山市 山県市 下呂市 各務原市 瑞穂市 中津川市 八百津町 垂井町 川辺町 池田町 養老町 白川村三重県：四日市市 いなべ市 亀山市 桑名市 名張市 川越町 南伊勢町 度会町 多気町 御浜町 大台町 紀宝町※契約自治体名は2026年1月1日時点の情報です

【お問い合わせ・ご質問等】

＜＜報道機関からのお問い合わせ・ご質問等＞＞株式会社コドモン 広報press@codmon.co.jp 080-7303-6026／080-4466-6738＜＜ご契約済みの施設・契約施設専用窓口＞＞株式会社コドモン サポートセンターMail： inquiry@codmon.comTel： 050-2018-3196(平日9:00-18:00)※株式会社コドモン以外の販売元と契約されている施設は販売元までお問い合わせください。