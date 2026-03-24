株式会社あじかん(本社所在地：広島県広島市、代表取締役 社長執行役員：足利 直純)は、飲食・サービス業、医療・介護従事者、警備員、教師、ドライバー、美容系のサービス業として働く20～60代の方を対象に、「“トイレに行きづらい職業”の便通の実態」に関する調査を行いました。





慢性的な人手不足や業務の高度化が進む中、現場で働く人々の労働環境は年々厳しさを増しています。特に飲食・サービス業や医療・介護、物流、教育現場などでアンケートは、限られた人数で業務を回す状況が常態化し、休憩や離席が取りづらいため、日常的に排便について困りがちです。





こうした状況が続くと便通リズムの乱れやおなかの調子の悪化につながる可能性がありますが、“トイレに行きづらい職業”の方はどのようなお通じ改善を行っているのでしょうか。





そこで今回、株式会社あじかん( https://www.ahjikan.co.jp/ )は、飲食・サービス業、医療・介護従事者、警備員、教師、ドライバー、美容系のサービス業として働く20～60代の方を対象に、「“トイレに行きづらい職業”の便通の実態」に関する調査を行いました。









調査概要：「“トイレに行きづらい職業”の便通の実態」に関する調査

【調査期間】2026年2月20日(金)～2026年2月24日(火)

【調査方法】PRIZMA( https://www.prizma-link.com/press )によるインターネット調査

【調査人数】1,055人

【調査対象】調査回答時に飲食・サービス業、医療・介護従事者、警備員、教師、ドライバー、美容系のサービス業として働く20～60代と回答したモニター

【調査元】株式会社あじかん( https://www.ahjikan.co.jp/ )

【モニター提供元】サクリサ









■勤務中はどのくらいトイレを我慢している…？

様々な職業で『業務優先』や『代わりの不在』が理由で我慢と回答！





はじめに、各職業における基本的な勤務時の姿勢の実態を見ていきます。





勤務中の状態・姿勢





「勤務中は主にどのような状態・姿勢で働いているか」と尋ねたところ、職業ごとに勤務中の身体的な負荷や、それに伴う物理的な制約が大きく異なることが分かりました。





飲食・サービス業、警備員、美容系のサービス業は特定の場所での「長時間立ちっぱなし」、医療・介護従事者と教師は施設内を移動する「常に動き回っている」状態が最多となりました。ドライバーは「運転が中心」と、座席から離れられない特有の環境にあることがわかります。





このように、「トイレに行きづらい」背景にある勤務姿勢は多様であり、それぞれの労働環境に即した負担軽減のアプローチが求められそうです。





では、実際に勤務中のトイレ事情はどのようなものなのでしょうか。





便意を我慢している頻度





「勤務中にどのくらいの頻度で便意を我慢しているか」と尋ねたところ、すべての職業で“日常的な我慢”が確認されました。





特に「ほぼ毎日」我慢している割合が、警備員は47.2％、ドライバーは39.1％と高く、持ち場から離れられない、あるいは運転中という極めて制限の強い環境が影響していると考えられます。その他の職業でも「週に数回」を含めると約6割が日常的に我慢を強いられているようです。





では、それぞれの職業ではどのような理由で便意を我慢しているのでしょうか。





業種別の便意を我慢している理由





「どのような理由から勤務中に便意を我慢しているか」と質問したところ、大半の職業において「業務を優先しないといけない」や「人手不足による代わりの不在」といった人員・オペレーション上の課題が便意の我慢に直結していることが分かりました。





特に教師では72.7％、美容系サービス業では71.1％と、いずれも高い割合を占め、個人の生理現象よりも顧客や生徒の対応を優先せざるを得ない環境であることが推察されます。





ドライバーは唯一「トイレまでの距離が遠いから」が最多となっており、業務量の問題以前に、移動が多いという環境が最大の障壁となっていることがわかります。職業特有の「我慢の根本原因」が明確に示される結果となりました。





勤務中の便意の我慢の実態が明らかになりましたが、便通の乱れについてはどうなのでしょうか。





便通が乱れる理由と業務パフォーマンスへの影響





「どのような理由で便通が乱れることが多いか」について尋ねたところ、『生活リズムが乱れたとき(40.8％)』と回答した方が最も多く、『仕事のストレスを感じたとき(31.0％)』『食事の時間が不規則になったとき(28.5％)』と続きました。





シフト制や不規則な休憩時間といった特有の労働環境による「生活リズムの乱れ」や「不規則な食事時間」が、便通の乱れに直結していることがうかがえます。身体的疲労だけでなく、慢性的な人手不足などによる「仕事のストレス」も便通悪化の一因となっているようです。





では、便通の悩みは実際の業務にどの程度影響を及ぼしているのでしょうか。





「便通の悩みが業務のパフォーマンスに影響していると感じるか」について尋ねたところ、約7割の方が『とても感じる(16.9％)』または『やや感じる(51.0％)』と回答しました。





従業員の便通の悩みは、企業の生産性維持に直結する課題であることがうかがえます。









■“トイレに行きづらい職業”の方はどのようなお通じ改善を求めている？

ポイントは日常の延長でできる「手軽な水分補給」





では、実際にどのようなお通じ改善を行っているのでしょうか。





お通じケアとお通じ改善のため取り入れたい食品





「現在、どのようなお通じケアを行っているか」について尋ねたところ、『水分摂取量を増やす(37.5％)』と回答した方が最も多く、『食物繊維を意識した食事(25.8％)』『お茶などの飲料を飲む(22.5％)』と続きました。





仕事の合間にも実践しやすい『水分摂取量を増やす』や『お茶などの飲料を飲む』が上位に入りました。

『食物繊維を意識した食事』と回答した方も多く、忙しくても日常の延長線上で無理なくできるケアが主流となっているようです。





では、今後はお通じの改善のためにどのような食品を取り入れたいと考えているのでしょうか。





「今後、お通じを改善するためにどのような食品を取り入れたいと思うか」について尋ねたところ、『無理なく続けられる、習慣化しやすいもの(36.5％)』と回答した方が最も多く、『毎日飲みやすいお茶類(31.6％)』『食物繊維が含まれた飲み物(25.2％)』と続きました。





無理なく続けられて習慣化しやすく、多忙な業務の合間にもできる「水分補給」に取り入れられるもののニーズが高いようです。









■お通じをサポートする『健康茶』で重視するポイントとは？

飲んだことのない方の約半数が「ごぼう茶」を飲んでみたいと回答！





では、健康茶を飲むとしたら、どのようなものであれば取り入れやすいのでしょうか。





業種別の取り入れやすい健康茶





「お通じをサポートするために健康茶を飲む場合、どのようなものなら取り入れやすいか」について尋ねたところ、「味が美味しいもの」と「水筒に入れて職場に持っていけるもの」が複数の職種で共通して上位に挙がりました。





特に飲食・サービス業や医療・介護従事者、美容系サービス業では約半数前後が「味の良さ」を重視し、教師や医療・介護従事者では約半数が「持ち運びやすさ」を選択しました。業務の合間に特別な準備をする余裕はなく、「職場に持参できる」「水出しできる」といった“手間の少なさ”も支持されているようです。





トイレに行きづらい環境で働く人々にとって重要なのは、味の美味しさとともに、日常の動線を変えずに続けられることのようです。とりわけ業務の合間でも負担にならないかが選択基準となっている実態が明らかになりました。





では、お通じを改善する機能がある「ごぼう茶」の認知・飲用実態はどうなのでしょうか。





「ごぼう茶(機能性表示食品)」の認知度と飲んでみたい率





「ごぼうに含まれる食物繊維やポリフェノールにより、お通じ(便量)を改善する機能がある『ごぼう茶(機能性表示食品)』を知っているか」について尋ねたところ、約8割が『知らない(41.7％)』または『知っているが、飲んだことはない(43.0％)』と回答しました。知っていても飲んだことはない方が多く、「自分に合った機能があること」までは十分に伝わっていない可能性がうかがえます。





機能性の理解が進むことで、多忙な職場で働く人々にとって取り入れやすいお通じ改善として普及する余地は大きいと言えそうです。





では、どれくらいの方が「ごぼう茶」を飲んでみたいと思うのでしょうか。





前問で『知らない』『知っているが、飲んだことはない』と回答した方に、「『ごぼう茶』を飲んでみたいと思うか」について尋ねたところ、約半数の方が『とても思う(9.2％)』または『やや思う(41.2％)』と回答しました。





これまでごぼう茶を飲んだことがなかった方でも、約半数の方が「飲んでみたい」と回答し、高い関心を示していることがわかりました。「お通じを改善する機能」についての認知がさらに広まることで、今後お通じ対策の新たな選択肢として取り入れる方が増えていくことが期待されます。









【まとめ】

“トイレに行きづらい職業”の方に求められているのは「日常の水分補給」を活用した手軽なお通じケア





今回の調査で、「トイレに行きづらい職業」に就く方々が抱える便通の悩みと、お通じ改善の実態が明らかになりました。





特に、約6割が勤務中に日常的に便意を我慢しており、その理由の多くは「業務を優先しなければならない」「代わりがいない」といった人員体制や業務構造に起因するもので、個人の問題というよりも職場環境の影響が大きいようです。





また、便通が乱れる要因として「生活リズムの乱れ」や「仕事のストレス」が上位に挙がり、約7割が業務パフォーマンスへの影響を実感していると回答しました。人手不足やシフト勤務の増加など、現代の労働環境の変化が、日常的な体調管理にも影響を及ぼしている可能性がうかがえます。





現在行っているお通じケアについては、仕事の合間でも実践しやすい「水分摂取量を増やす」や「お茶などの飲料を飲む」対策が主流となっています。お通じを改善するために今後取り入れたい食品についても、「無理なく続けられる、習慣化しやすいもの」や「毎日飲みやすいお茶類」のニーズが高いことがわかりました。





お通じをサポートする健康茶に求める要素は「美味しさ」と「携帯性」と回答した方が多く、「水出しできる簡便性」も共通して求められています。





一方で、お通じを改善する機能を持つ「ごぼう茶(機能性表示食品)」については、約8割が「知らない」または「飲んだことがない」と回答しました。しかし、その約半数が「飲んでみたい」と回答しており、その機能性などに興味をもっていることがうかがえます。





日常の水分補給で「お通じケア」ができる機能的な健康茶なら、トイレに行きづらい職業の方も負担を感じることなく活用できます。こうした「無理なく続けられるケア」の導入は、トイレに行きづらい職業の方の心身の負担を軽減し、毎日の快適な働き方や健やかな生活のサポートに繋がっていくでしょう。





よって、便通という身近なテーマからも、働き方と健康の関係性が改めて問われる結果となりました。









＜ごぼう茶として日本初の機能性表示食品「焙煎ごぼう茶」シリーズ＞





あじかん





今回、「“トイレに行きづらい職業”の便通の実態」に関する調査を実施した株式会社あじかんは、子どもから大人まで家族みんなで毎日おいしく続けられるお通じケアとして、「焙煎ごぼう茶」シリーズを販売しています。





【商品の特徴と強み】

ごぼう茶市場13年連続No.1(※)のあじかんが開発

あじかんの国産焙煎ごぼう茶は、2012～2024年度の日本の健康茶(ごぼう茶)市場において、13年連続で売上No.1を誇り、多くの方々に愛飲され続けています。

※TPCマーケティングリサーチ株式会社調べ(リーフ、ティーバッグ、粉末を対象とし、リキッドは含まない。業務用・加工用は対象外とする)





■独自の特許製法と熟練の職人技

原料は国産のごぼうのみを使用。独自の特許製法により、ごぼうの土臭さやえぐみを抑え、ごぼう本来の甘みと香りの絶妙なバランスを実現。「おいしく飲みやすい」と好評です。





■手軽に健康成分をそのまま摂取

食物繊維やポリフェノールなど、ごぼうの健康成分をお茶で手軽に摂ることができます。毎日の料理で工夫するよりも続けやすい選択肢です。





■幅広い年代に優しいノンカフェイン

ノンカフェインのため、お子様からご年配の方まで多様なライフスタイルに適応。水筒に入れて学校や職場に持っていき、日常の水分補給にも最適です。





■日常使いのしやすさ

常温保存が可能で、バリエーション展開も豊富なため、飽きずにご家庭の食卓で毎日お楽しみいただけます。





【商品ラインナップ】

(1)あじかん焙煎ごぼう茶プレミアムブレンド ごぼうのおかげ【機能性表示食品】(通信販売品)





あじかん焙煎ごぼう茶プレミアムブレンド





URL ： https://www.ahjikan.co.jp/products/shohin_08.html#category_01

規格 ： 2.0g×30包

淹れ方： 1L～1.2Lの水に1包、沸騰後3分煮出し









(2)国産焙煎ごぼう茶28包【機能性表示食品】(市販品)

※全国のドラッグストア、スーパーマーケットで販売





国産焙煎ごぼう茶





URL ： https://www.ahjikan.co.jp/products/shohin_08.html#category_02

規格： 1.0g×28包









【機能性表示食品の届出表示について】

本品にはイヌリン、クロロゲン酸が含まれます。イヌリン、クロロゲン酸には、お通じ(便量)を改善する機能があることが報告されています。

※本アンケート調査は、生活者の実態を把握するためのものであり、商品の効果を保証するものではありません。









■会社概要

会社商号 ：株式会社あじかん(英文表記 AHJIKAN CO.,LTD.)

創業 ：1962年10月

設立 ：1965年3月

所在地 ：〒733-8677 広島市西区商工センター七丁目3番9号

資本金 ：11億225万円

連結売上高 ：510億4,537万円(2025年3月期)

業務内容 ：鶏卵加工製品・野菜加工製品・水産練製品・その他食品の製造、

販売、および卸売、農産物の生産、販売、ならびに運輸業

主な生産品目：玉子焼、かに風味蒲鉾、野菜加工品、ごぼう茶関連製品