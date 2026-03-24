ダブルツリー株式会社(本社：北海道札幌市、代表取締役：林 民子)、リジェネラティブ・ニットブランド「SHOKAY(ショーケイ)」とコンテンツ企画制作事業「DGBH(DoGood, BeHappy!)の協業プロジェクトで誕生した北海道の森の草木を染料に使った『森染めショール』母の日スペシャル・キャンペーンを2026年3月24日(火)～5月5日(火・こどもの日)の期間で開催いたします。キャンペーン期間中にSHOKAYヤフーオンラインショップにて購入いただいた方へ、DGBHオリジナル・ギフト・ラッピングを無料にて提供！上質なヤク素材のショールをキャンバスに北海道ニセコ町の白樺・よもぎ・山桜など、森の恵みを染め上げた「森とつながるショール」を大切なお母様のギフトとしていかがでしょうか。





『森染めショール』山桜・白樺・よもぎ染め

森染めショール(山桜ピンク)

北海道産トドマツ材ギフトボックスと山桜ショール





■『森染めショール』プロジェクト概要

『森染めショール』は、「Closet to Forest」 クローゼットが森への扉となればという願いから生まれました。単なるファッションアイテムの販売にとどまらず、「身につけることで森を育てる」という新しい循環の形を提案しています。





○森林保全団体と提携し、フィールドで草木染め染料を採取する体験イベントを開催予定。

○売上の一部を森林保全団体へ還元予定。

○染色工程は、サステナブルな染料工場として定評のある岐阜県の「艶金(つやきん)」と協業。

○ショール素材は、チベット高原の環境再生プロジェクトにも取り組むエシカルブランドSHOKAYのヤク毛を使用。

○大切な方へ贈る森染めショールのために、スペシャルなギフトボックスをご用意！：北海道白老町の三和製箱ご協力のもと、北海道産トドマツの特注木製ボックスと防虫ウッドブロックが完成！防虫ウッドブロックは、フォトスタンドやメッセージスタンドとしても活用可能。





#森染めショール #母の日ギフト #エシカルファッション #ヤクウール #北海道 #草木染め #サステナブル









■『森染めショール』プロジェクト概要

【「Closet to Forest」――クローゼットが森への扉となれば。】

単なるファッションアイテムの販売にとどまらず、身につけることで森を育てるという新しい循環の形を提案します。





＜特徴・取り組み：詳細＞

森林保全との連携：提携する森林保全団体のフィールドで草木染め染料を採取する体験イベントを開催予定。売上の一部を森林保全団体へ還元予定。





染色パートナー：サステナブルな染料工場として定評のある岐阜県「艶金(つやきん)」と協業。環境負荷を抑えた染色プロセスを採用。





素材へのこだわり：チベット高原の環境再生プロジェクトにも取り組むエシカルブランドSHOKAYのヤク毛100％を使用。





北海道産ギフトボックス：北海道白老町「三和製箱」の協力のもと、北海道産トドマツの特注木製ボックスと防虫ウッドブロックが完成。防虫ウッドブロックはフォトスタンド・メッセージスタンドとしても使用可能。









■森染め カラー展開(第一弾)

北海道ニセコ町の森の恵みを染料に。自然が生み出した繊細な色彩をお楽しみください。





しらかば

よもぎ

山桜

SHOKAY森染ショール(白樺イエロー)

森染ショール(よもぎグリーン)

森染めショール(山桜ピンク)





＜しらかばの枝＞

白樺イエロー： https://store.shopping.yahoo.co.jp/shokay/mr-yn-sk-100.html





＜よもぎの葉＞

よもぎグリーン： https://store.shopping.yahoo.co.jp/shokay/mr-yn-yg-100.html





＜山桜の枝＞

山桜ピンクベージュ： https://store.shopping.yahoo.co.jp/shokay/mr-yn-ys-100.html









■商品情報

商品名 ：SHOKAY森染めショール

商品情報：素材：ヤク毛100％／サイズ：100×200cm／価格：36,000円(税抜)

商品説明：肌触りが良く、滑らかで暖かく、通気性も良いので、

オールシーズン着用可能。このショールは、ヤクの驚異的な暖かさと、

日本の森の穏やかな色彩を同時に纏(まと)える特別なアイテムです。

販売 ：SHOKAYヤフーオンラインショップ

( https://store.shopping.yahoo.co.jp/shokay/ )









■SHOKAYヤクショール 7つの特徴

1. 優れた保温性(カシミヤを凌ぐ暖かさ)

ヤクの毛は同重量のカシミヤより約10～15％暖かいとされています。ヒマラヤ山脈などマイナス40度にもなる極寒環境で生き抜くための天然の断熱層が、体温を逃さず高い保温性を発揮します。





2. 高い透湿性と通気性

カシミヤより通気性が約1.5倍高く、体の余分な熱や湿気を外に逃がす性質があります。室内外の温度差がある環境でも快適に過ごせます。





3. 天然の抗菌・防臭効果

ヤクの繊維には、臭いの原因となるバクテリアの繁殖を抑える天然の特性があります。頻繁な洗濯をしなくても清潔に保ちやすく、日常使いに適しています。





4. 驚くほどの柔らかさ

特に柔らかいアンダーコート(産毛)のみを使用。カシミヤに近い繊細な質感があり、ウール特有のチクチク感がほとんどありません。





5. 高い耐久性と弾力性

カシミヤより摩耗に強く、毛玉(ピリング)ができにくい傾向があります。天然の弾力性で型崩れしにくく、長く愛用できます。





6. サステナビリティ(持続可能性)

カシミヤ山羊は舌が長く、草を根こそぎ食べ砂漠化の原因になりやすいですが、ヤクは舌が短く、草の上部だけを食べるため生態系へのダメージが少ないです。持続可能な放牧モデルを体現しています。





7. 売上の一部がチベット高原環境再生プロジェクトへ

SHOKAYが取り組む四川省のチベット高原砂漠化防止プロジェクト。地場産の種をまいた後にヤクの群れを放牧し、ヤクが踏むことで種が土に定着、糞が肥料となって大地を肥沃にする自然の摂理を活かした再生法を導入。現地チベット族の若者が自ら土地を守り自立して働ける仕組みを支援しています。









■『森染めショール』母の日スペシャル・キャンペーン

【母の日キャンペーン期間 2026年3月24日(火)～5月5日(火・こどもの日)】

特典：DGBHオリジナル・ギフトラッピング(3点セット)無料提供

(1)オーガニックキャンバストートギフトバッグ

(2)北海道産トドマツ製ギフトボックス(正方形)

(3)防虫ウッドブロック(写真立て兼用)





北海道産トドマツ材ギフトボックスとウッドブロック

北海道産トドマツ材ギフトボックスとオーガニックコットントートギフトバッグ

北海道産トドマツ材ウッドブロック





■SHOKAYについて

世界で初めて「ヤク」素材にフォーカスしたリジェネラティブ・マテリアルブランド。2006年、ハーバード大学ケネディスクールで国際協力を学ぶ女学生2人が、チベット族の貧困問題解決を志して立ち上げたソーシャルビジネスです。エシカル・ニットのパイオニアとして、創業物語は書籍『世界を変えるオシゴト』(講談社、2010年)に結実しました。

ヤクの毛は1頭から年間わずか100gしか採れない希少素材。カシミヤ以上の保温性を誇り、通気性・柔軟性に優れ毛玉になりにくいと言われています。トレーサビリティを担保しながら上質なニット製品・毛糸を生産・販売。国連SDGs17目標のうち12目標の達成に貢献するブランドです。

URL： http://shokay.jp









■DGBHについて

2010年、表参道ヒルズにエシカルなライフスタイルを提案する1年間限定ショップ「DGBH(DoGood, BeHappy!)」をプロデュース。以来「マインドフルでサステナブルな暮らしを楽しみながら、Happyに生きる」をコンセプトに、セミナー・旅企画運営、商品企画開発、コンテンツ企画制作を手がける事業を展開。NOTEにて「服が福を招く、幸せなクローゼットの作り方」―心が満ちるマインドフルなファッションの視点をお届けする【Happy Closet～マインドフル・スタイルのABC】を連載中。

URL： https://note.com/dgbh/m/m43a5d530f1fc









■会社概要

会社名 ：ダブルツリー株式会社

所在地 ：北海道札幌市中央区

代表取締役：林 民子(はやし たみこ)

設立 ：2008年7月8日

主な事業 ：(1)ヤク素材エシカルブランド「SHOKAY(ショーケイ)」日本総代理店

(2)コンテンツ企画制作事業「DGBH(DoGood, BeHappy!)」

「Mindful Style × Happy Closet」をテーマにセミナー・

旅企画の運営、商品開発、コンテンツ制作・情報発信を展開。

(3)バケーション・ワーケーションハウス事業

北海道ニセコ町にて森林セラピー×リトリートを組み合わせた

一棟貸しコテージ「おくすりファーム」(準備中)。









■代表取締役プロフィール 林 民子(はやし たみこ)

外資系エンターテインメント会社、VOGUE NIPPON発行出版社、欧米ファッションブランド広報を経て、2007年よりNPO法人「ソーシャルコンシェルジュ」を10年間運営。2008年よりSHOKAY日本代表に就任。米国森林セラピーガイド資格取得。長野県信濃町認定「森林メディカルトレーナー」養成講座修了。信濃町森林療法研究会「ひとときの会」会員。北海道ニセコ町にて森林セラピープログラムを提供する一棟貸しリトリートコテージ「おくすりファーム」を準備中。自身のインスタグラムにて北海道札幌＆ニセコの2拠点暮らしを発信中。

URL ： https://www.instagram.com/tamikohayashi/

Instagram： @tamikohayashi









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