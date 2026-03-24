株式会社マグノロスワークス(販売元／本社：大分県大分市)および株式会社プロディジ(開発元／本社：東京都千代田区)は、Meta Quest向けVR FPS『The Last Resort』の体験版を公開したことをお知らせいたします。





2025年9月の東京ゲームショウ2025で初公開した「ザ・ラスト・リゾート」がついにMeta Questで公開となりました。

本作は2021年に出版された大藤崇氏のスペクタクル大作、原作「ザ・ラスト・リゾート」を元に、最後の守護者「ラスト・ガーディアン」となって侵略者と戦い抜く、没入型のVRゲームです。

VRデバイスの進化により実現可能となった「直感的で没入感のある戦闘体験」を追求して開発いたしました。

従来のゲームとは異なり、プレイヤー自身がその場に存在するかのようなリアルな臨場感を提供いたします。





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■ 体験版概要

『The Last Resort』は、1000年後の地球を舞台にしたSF VRシューティングゲームです。

プレイヤーは1000年後の地球の大陸「Continent Alpha」を守り抜くべく、宇宙から来た高度な文明を持つ侵略者と戦闘を繰り広げます。





本体験版では、下記のシステムや演出が一部プレイ可能となっております。

・没入感の高いVR戦闘システム

・未来的な武器と演出

・スピーディーなアクション体験





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◆アプリ名称：The Last Resort

◆通常価格 ：無料(課金無し)

◆提供開始日：2026年3月21日

◆対応端末 ：Meta Quest2以上

◆関連URL

公式WEBページ

https://www.thelastresortgame.com

製品版(Wishlist登録)

https://www.meta.com/experiences/32957367817242476/

体験版

https://www.meta.com/experiences/the-last-resort-continent-alpha-demo/25499403459727477/









■ 今後の展開

現在、フルバージョンのリリースに向けて、5つのステージ・50以上の敵キャラクター・ハイスコア・アチーブメント機能を開発中です。

現在、Meta QuestストアにてWishlist登録を受付中です。









■ 発売元

会社名：マグノロスワークス株式会社

〒870-0036 大分県大分市寿町11-2 第三大成ビル202

https://www.magnoros.com

マグノロスワークスは2025年8月に設立されたばかりの新しい会社で、ゲームや映画などのエンタメコンテンツを企画・制作・販売する大分県の会社です。

本作はマグノロスワークスにとって初のゲーム作品であり、今後も新しいエンタメコンテンツの企画・発信を行っていく予定です。









■ 開発元

会社名 ：株式会社プロディジ

東京本社：〒101-0021 東京都千代田区外神田2-13-7 ダイニチ神田ビル

https://prodigy-inc.co.jp

今年創業20周年のプロディジは、ゲーム(コンシューマ、モバイル、ブラウザ等)約70件、VR/AR/MRコンテンツ約20件、ビジネスソリューション/Webサービス(IoT、EC、企業システム、Webサイト他)100件以上の開発実績があり、東京本社の他に大分支社があります。今後はさらにゲーム系の開発・販売を拡大していく予定です。





ソフトウェアの開発及び販売／システム設計及びプログラム受託／情報ネットワークシステムの構築及びコンサルティング