国産天然鯛を使用したロングセラー商品「鯛みそ」のパッケージをリニューアル！味噌の旨みと鯛の上品な風味を活かした逸品
会津天宝醸造株式会社(所在地：福島県会津若松市、代表取締役社長：満田 盛護)はロングセラー商品「鯛みそ」のパッケージデザインをリニューアルし、2026年4月より順次切り替えを開始いたします。
商品画像
■ リニューアルの背景
近年、食品における「国産志向」「安心・安全志向」はますます高まりを見せています。
当社の「鯛みそ」は、国産の天然鯛のみを使用し、味噌の旨みと鯛の上品な風味を活かした逸品です。甘口仕立てで、老若男女問わず多くのお客様よりご好評をいただいております。
この商品の本質的な価値を、より明確に、より上質に伝えるため、今回デザインを一新いたしました。
■ リニューアルのポイント
(1) 鯛らしい上品な“ピンク”を基調に
祝い魚である鯛を想起させる、やわらかく華やかなピンク色を基調に採用。売り場でひと目で「鯛」と分かる視認性と、高級感の両立を図りました。
(2) 「国産天然鯛使用」を前面表示
これまで以上に、原料の価値を明確に。「国産天然鯛使用」をパッケージ正面に掲げ、安心・安全への姿勢をより強く打ち出しました。
(3) 贈答にも映える上質感
日常使いはもちろん、ちょっとした手土産や季節のご挨拶にも選ばれる商品として、落ち着きと品格を感じられるデザインへと進化しました。
■商品概要
商品名 ：鯛みそ
販売開始日 ：2026年4月(一部小売店にて先行販売中)
参考小売価格：660円(税込)
サイズ ：縦65×横65×高65(mm)
内容量 ：150g
賞味期限 ：365日
使用例) ご飯に乗せて
■会社概要
社名 ： 会津天宝醸造株式会社
代表 ： 代表取締役社長 満田 盛護
所在地 ： 〒965-8511 福島県会津若松市大町1丁目1番24号
事業内容： 味噌、おかずみそ、漬物、糀、あまざけ、調味料等の製造販売
URL ： https://www.aizu-tenpo.co.jp/
【本製品に関するお客様からのお問合せ先】
会津天宝醸造株式会社 お客様相談室
フリーダイヤル：0120-340142
(受付時間：平日8時半～17時)