会津天宝醸造株式会社(所在地：福島県会津若松市、代表取締役社長：満田 盛護)はロングセラー商品「鯛みそ」のパッケージデザインをリニューアルし、2026年4月より順次切り替えを開始いたします。





商品画像





■ リニューアルの背景

近年、食品における「国産志向」「安心・安全志向」はますます高まりを見せています。

当社の「鯛みそ」は、国産の天然鯛のみを使用し、味噌の旨みと鯛の上品な風味を活かした逸品です。甘口仕立てで、老若男女問わず多くのお客様よりご好評をいただいております。

この商品の本質的な価値を、より明確に、より上質に伝えるため、今回デザインを一新いたしました。









■ リニューアルのポイント

(1) 鯛らしい上品な“ピンク”を基調に

祝い魚である鯛を想起させる、やわらかく華やかなピンク色を基調に採用。売り場でひと目で「鯛」と分かる視認性と、高級感の両立を図りました。





(2) 「国産天然鯛使用」を前面表示

これまで以上に、原料の価値を明確に。「国産天然鯛使用」をパッケージ正面に掲げ、安心・安全への姿勢をより強く打ち出しました。





(3) 贈答にも映える上質感

日常使いはもちろん、ちょっとした手土産や季節のご挨拶にも選ばれる商品として、落ち着きと品格を感じられるデザインへと進化しました。









■商品概要

商品名 ：鯛みそ

販売開始日 ：2026年4月(一部小売店にて先行販売中)

参考小売価格：660円(税込)

サイズ ：縦65×横65×高65(mm)

内容量 ：150g

賞味期限 ：365日





使用例) ご飯に乗せて





■会社概要

社名 ： 会津天宝醸造株式会社

代表 ： 代表取締役社長 満田 盛護

所在地 ： 〒965-8511 福島県会津若松市大町1丁目1番24号

事業内容： 味噌、おかずみそ、漬物、糀、あまざけ、調味料等の製造販売

URL ： https://www.aizu-tenpo.co.jp/









【本製品に関するお客様からのお問合せ先】

会津天宝醸造株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル：0120-340142

(受付時間：平日8時半～17時)