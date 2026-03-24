美容・健康関連商品の企画・販売を行う株式会社エムグリット（本社：東京都江戸川区、代表：村上和隆）は、AI自動調整のワイヤレス集音器「SOUND BLISS（サウンドブリス）」の先行発売をMakuakeにて開始します。Makuake販売期間：2026年3月12日(木)11:00～ 4月20日(月)22:00まで

【音質・音量調整機能】専用アプリで左右の聴こえ方にぴったりの《音のバランス》を自動的に設定

スマートフォン用専用アプリを使って、一人ひとりの聴こえ方に合わせた「聴力フィッティング」が可能に、聴き取りにくかった会話やテレビの音などを、聴き取りやすくします。調整できる周波数特性は 300～6000Hz、会話に必要な帯域をしっかりカバーし、室内モード・室外モード・騒音モードのあらゆるシーンでも自然な聴こえ方を実現します。Bluetooth機能により集音した音声をダイレクトでクリアに耳元へ届けます。

集音器・集音器に見えない洗練デザイン＆ボタン1つでモードを切り替え！すぐに使える直感操作設計

人間工学に基づいたイヤホン形状を採用し、長時間のご利用でも耳に負担がかかりにくく、高齢者でも装着しやすい「ジャストフィット」な着け心地を実現いたします。専用アプリをご利用しなくても、本体のボタン操作だけで左右の聴こえ方に合わせて音量調節（1～5段階）や、集音モードのON/OFFの切り替えができます。日本語の音声ガイドなので現在のご利用状況を簡単に確認できます。

【圧倒的高音質】独自開発の《風切り音》抑制システム×超精密ノイズ処理×音割れ・音歪み防止設計

専門の医療機器にも採用されている本格的なWDRC（ワイドダイナミックレンジ圧縮）16ch が搭載されおり、小さな音はしっかり、大きな音は耳に優しく、聴きたい必要な音だけを自然に増幅します。さらにノイズリダクション機能と風切り音抑制デバイス機能で、雑音が多い屋外の環境でもクリアな音を届けます。

シニアの快適な日常のために。使用者の聴こえ方に応じたパーソナルフィッティング機能

≪商品詳細≫■型番：TC1600-N15 ■カラー：ブラック、ホワイト■材質：ABS、シリコン、アルミニウム ■重量：約40g■連続使用時間：電話モード/約20時間、音楽モード/約26時間、ヒヤリングエイドモード/約30時間※当社規定環境下において■集音モード：モード1/室内モード、モード2/室外モード、モード3/騒音モード■ボタン構成：集音モード切替ボタン セミオープン型（Power/Vol＋/Vol－）■防塵防水性能：IPX4 生活防水■充電時間：約1.5時間 ■バッテリー：200ｍAh ５V/160ｍA■充電方式：ワイヤレス充電、USB・タイプC 両方対応■イヤホン：全方向デュアルマイク搭載 ■マイク：Ver5.2■Bluetooth対応プロファイル：A2DP/AVCTP/ADVTP/AVRCP/GAVTP/DID/HFP/HSP/SPP/PBAP/GATT■対応コーデック：AAC、SBC ■音響最大利得：35±3db ■通信距離：約10m■その他：日本語音声ガイダンス、集音機能オンオフ機能

■専用充電アダプター・イヤーカフ3種付属購入後すぐにご利用できるよう専用充電アダプターを付属。耳の形に合わせて選べるイヤーカフが3種付属しているので快適なフィット感を実現します。

運営元 株式会社エムグリットについて「お客様がときめく商品やサービスをお届けする」をモットーに、家電や雑貨、コスメやサプリなど幅広いジャンルの商品の企画販売をしています。社名：株式会社エムグリット所在地：東京都江戸川区船堀三丁目5番26号代表取締役：村上和隆事業内容： 美容健康生活雑貨 企画・販売設立： 2020年8月HP：https://m-grit.com/楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/mgrit/Makuake URL：https://www.makuake.com/project/mgrit001/商品の輸入販売元社名：HUNTKEY JAPAN株式会社HP：https://huntkey-japan.com