上州・村の駅では、地域の皆さまへの感謝と群馬の旬の農産物をより楽しく体験していただくことを目的に、毎週参加型イベントを開催する「上州・毎週お野菜イベント」を実施しています。

本イベントでは、農産物を“買う”だけでなく“体験して楽しむ”をテーマに、思わず挑戦したくなる企画を毎週土日祝祭日実施。

その中でも今回注目は、ワクワクドキドキイベント「目方でGET！」です。

例えば「300gの白米取り分けチャレンジ」では、経験と感覚で取り分けた重さが±10g以内なら1kgの白米をプレゼント。チャレンジ失敗でも300gは持ち帰ることができます。

群馬県産を中心とした旬の農産物を使った様々なイベントを開催し、子どもから大人まで楽しめる内容となっています。

上州・村の駅では今後も、“いつ行っても何かイベントをやっている！”「日本一イベントの多い農産物直売所」を目指し、地域の豊かな農産物の魅力を体験型イベントを通じて全国へ発信していきます。





公式HP： https://www.jyousyu-muranoeki.com/





イベント詳細

メディアでも話題！ワクワクドキドキ農産イベントを4月も開催！









★いけた！？惜しい！？歓声が止まらない！ワクワクドキドキ「目方でGET！」

4月の「上州・毎週お野菜イベント」では、思わず挑戦したくなる“ワクワクドキドキイベント”として、人気の「目方でGET！」取り分けチャレンジを全4種類ご用意します。干芋・白米コシヒカリ・ミニトマト・半生うどんといった、魅力あふれる農産物を題材に、目標の重さを狙う体験型企画です。

例えば白米コシヒカリでは、300gを取り分けられれば1kgGET！(±10gの誤差OK)

300gはお持ち帰りいただけますので、チャレンジ失敗でもご安心ください。シンプルだからこそ大人も思わず夢中になる、毎回大盛り上がりの人気イベントです。会場では、「いけた！？」「惜しい！」「あとちょっと！」といった声が飛び交い、結果発表の瞬間には大きな歓声が上がります。成功して思わずガッツポーズ、外しても笑いが起こる――そんな一体感が生まれるのも魅力です。

ご家族やご友人同士で挑戦すれば盛り上がりはさらに加速し、会場全体が笑顔と熱気に包まれる、“参加すること自体が楽しい”イベントとなっています。





過去のイベントの様子！毎回大盛り上がり！





◆目方でGET！干芋・紅はるかシロタ(茨城県ひたちなか市産/ニチノウ飛田様)

開催日 ： 4月4日(土)4月5日(日)

時間 ： 9時～なくなり次第終了

参加料金： 1回500円(税込)

＊500gの干芋取り分けチャレンジ！(±10gの誤差OK)成功で1kg!失敗でも500gGET!





◆目方でGET！白米・コシヒカリ(群馬県東吾妻町産/茂木農園様)

開催日 ： 4月11日(土)

時間 ： 9時～なくなり次第終了

参加料金： 1回300円(税込)

＊300gの白米取り分けチャレンジ！(±10gの誤差OK)成功で1kg!失敗でも300gGET!





◆目方でGET！ミニしいたけ(群馬県みなかみ町産/月夜野きのこ園様)

開催日 ： 4月18日(土)

時間 ： 9時～なくなり次第終了

参加料金： 1回300円(税込)

＊200gのしいたけ取り分けチャレンジ！(±10gの誤差OK)成功で500g!失敗でも200gGET!





◆目方でGET！半生うどん(群馬県前橋市/温井製麺様)

開催日 ： 4月18日(土)

時間 ： 9時～なくなり次第終了

参加料金： 1回300円(税込)

＊300gのうどん取り分けチャレンジ！(±10gの誤差OK)成功で1kg!失敗でも300gGET!









★＼30秒の真剣勝負！あなたは何個つまめる！？／白熱の「ピンポン玉でつまみ取り」

毎回大好評の人気企画「ピンポン玉でつまみ取り」を、4月も開催します。制限時間は30秒。箸またはスプーンを使い、ピンポン玉をどれだけ多くつまみ取れるかに挑戦する、白熱必至の体験型イベントです。

取れた数に応じて、各日ごとに設定された農産物と交換できる仕組みとなっています。

スピードと集中力が試される中、「いける！」「あと1個！」「落としたー！」といった声が飛び交い、会場は大盛り上がり。挑戦者だけでなく、見ている人も思わず力が入る、ハラハラドキドキの時間が広がります。

各回には最低保証もあるため、お子さまから大人まで安心してご参加いただけます。

さあ、あなたは何個つまめる？

本番に向けて、ぜひお箸の練習をしてご来場ください！

イベントは9時からスタートし、なくなり次第終了。毎回早い時間帯での完売が予想される、大人気の定番企画です。













◆ピンポン玉でつまみ取り・卵(群馬県榛東村産・岩田養鶏場様)

開催日 ： 4月12日(日)

時間 ： 9時～なくなり次第終了

参加料金： 1回500円(税込)

＊最低保証7個付





◆ピンポン玉でつまみ取り・ミニトマト(群馬県上野村産・ゆーぱる上野様)

開催日 ： 4月19日(日)

時間 ： 9時～なくなり次第終了

参加料金： 1回300円(税込)

＊最低保証10個付





◆ピンポン玉でつまみ取り・じゃが玉人参(群馬県産他)

開催日 ： 4月25日(土)4月26日(日)

時間 ： 9時～なくなり次第終了

参加料金： 1回500円(税込)

＊最低保証7個付









◆「上州・村の駅」について

群馬県の「美味しい！」を体感できる場所・・・それが「上州・村の駅」です。

地元契約農家様に毎朝お持ちいただく旬の産直野菜や果物、代々受け継がれてきた郷土食やおふくろの味。そして新しい食文化や次世代のお手土産まで、群馬の食を様々に集めた「食のテーマパーク」として、多くのお客様に親しまれています。

特に注目いただきたいのは、生産者の顔が見える品ぞろえと、訪れるたびに新しい発見がある多彩なイベント。私たちは“日本一イベントの多い農産物直売所”を目指し、地域とともに育み、進化する「群馬らしさ」「上州・村の駅らしさ」を発信し続けています。

観光で訪れる方には群馬の魅力を知るきっかけを、地元のお客様には新しい発見と再発見を！世代を超えて楽しめる空間として、地域をつなぎ、食を通じて、群馬県をもっと元気に！もっと面白く！盛り上げていきます。









◆上州・村の駅

所在地 ： 〒377-0204 群馬県渋川市白井2261番地

営業時間 ： 9：00～17：00

TEL ： 0279-25-8500

担当/矢野目： 080-8655-7807

URL ： http://jyousyu-muranoeki.com/





＜アクセス＞

・お車でお越しの方

関越自動車道 練馬I.C→(80分)→渋川伊香保I.C→国道17号下り(沼田方面へ10分)

渋川医療センター側(国道17号上り線側)

・電車でお越しの方

上越新幹線 東京→(60分)→高崎 上越線 高崎→(20分)→渋川駅

路線バス 渋川駅→(15分)→渋川医療センター前下車 徒歩(5分)









◆会社概要

運営会社 ： 株式会社つつじ庵

代表者 ： 河越 敬仁

所在地 ： 〒377-0204 群馬県渋川市白井2261

事業内容 ： 菓子(和・洋)の企画・販売、農産物直売所「上州・村の駅」の運営

ホームページ： http://www.tsutsujian.com/