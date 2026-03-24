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立命館大学「2026 RISING STARS NEXUS」にてSwipeVideoによる“マルチアングル”ライブ配信を実施〜“見たい”を選べる映像体験でオンライン参加者に会場の熱量を届ける〜
株式会社東和エンジニアリングとKOTO株式会社は、2026年1月に立命館大学 大阪いばらきキャンパスで開催された「2026 RISING STARS NEXUS」において、SwipeVideoを活用した“マルチアングル”ライブ配信を実施しました。
本イベントは、小中高大の学生・生徒・児童を対象とした創発性人財育成講座シリーズとして開催され、会場約100名、オンライン約50名が参加。立命館大学 三宅副学長の講演のほか、公益社団法人経済同友会による出張授業との連携により、企業経営者3名が登壇しました。
▲ほぼ満席の大盛況イベントとなった
▲スマートフォンからも手軽にマルチアングルを使える
“見る”から“選ぶ”へ ― 新しいオンライン配信体験
今回のオンライン配信では、SwipeVideoを活用し、従来の一方向型配信とは異なる視聴体験を提供しました。
会場全景、登壇者アップ、資料映像、グループワーク席など、複数アングルを用意。オンライン参加者は画面上のボタン操作により、自身が見たい視点を自由に選択しながら視聴できる構成としました。
6台のカメラによる有人オペレーション配信
当日は6台のカメラを配置し、6アングルの映像を同時配信。臨場感を高めるため、撮影カメラのオペレーションは有人で実施。登壇者の動きや会場の盛り上がりを追いながら、固定映像にとどまらない“動きのある映像づくり”を行いました。
機材提供だけでなく、会場レイアウトに合わせた設営・運用設計まで含め、マルチアングル配信を効果的に活用できる体制を構築しました。
産学連携イベントを支える映像技術
本取り組みは、産学連携イベントにおける新しいオンライン参加の形を提示するものです。
▲映像配信について企画・運営からオペレーションを含め対応
▲グループワーク席を選択すると、グループで話している内容を聞くこともできる
今後も東和エンジニアリングとKOTOは、イベントの目的や規模に応じた最適な配信設計と運用支援を通じ、リアルとオンラインを融合させた価値あるコミュニケーション環境の創出に取り組んでまいります。
■「2026 RISING STARS NEXUS」イベントレポートはこちら
⇒ https://www.towaeng.co.jp/twp/info.html#info-article-025
■360°自由視点・マルチアングル映像配信「SwipeVideo」の紹介はこちら
⇒ https://www.towaeng.co.jp/solution/eizou/sv/index.html
※SwipeVideoはAMATELUS株式会社の登録商標です
■KOTO株式会社について
KOTO株式会社は、東和グループの仲間として2022年に設立され、イベントの企画・運営、イベント機材レンタルなど、トータルにイベントをサポート。東和エンジニアリングの経験とノウハウを共有しながら日本全国のイベントの盛り上げへの貢献を目指しています。
⇒ KOTO株式会社ホームページ ： https://www.koto-led.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社 東和エンジニアリング
電話：03-5833-8310
ホームページ ：https://www.towaeng.co.jp/
X（旧Twitter）：https://x.com/towaeng_jpn
関連リンク
立命館大学 社会共創推進本部
https://www.ritsumei.ac.jp/tryfield/
経済同友会 学校と経営者の交流活動
https://www.doyukai.or.jp/kyoiku/
本イベントは、小中高大の学生・生徒・児童を対象とした創発性人財育成講座シリーズとして開催され、会場約100名、オンライン約50名が参加。立命館大学 三宅副学長の講演のほか、公益社団法人経済同友会による出張授業との連携により、企業経営者3名が登壇しました。
▲ほぼ満席の大盛況イベントとなった
▲スマートフォンからも手軽にマルチアングルを使える
“見る”から“選ぶ”へ ― 新しいオンライン配信体験
今回のオンライン配信では、SwipeVideoを活用し、従来の一方向型配信とは異なる視聴体験を提供しました。
会場全景、登壇者アップ、資料映像、グループワーク席など、複数アングルを用意。オンライン参加者は画面上のボタン操作により、自身が見たい視点を自由に選択しながら視聴できる構成としました。
6台のカメラによる有人オペレーション配信
当日は6台のカメラを配置し、6アングルの映像を同時配信。臨場感を高めるため、撮影カメラのオペレーションは有人で実施。登壇者の動きや会場の盛り上がりを追いながら、固定映像にとどまらない“動きのある映像づくり”を行いました。
機材提供だけでなく、会場レイアウトに合わせた設営・運用設計まで含め、マルチアングル配信を効果的に活用できる体制を構築しました。
産学連携イベントを支える映像技術
本取り組みは、産学連携イベントにおける新しいオンライン参加の形を提示するものです。
▲映像配信について企画・運営からオペレーションを含め対応
▲グループワーク席を選択すると、グループで話している内容を聞くこともできる
今後も東和エンジニアリングとKOTOは、イベントの目的や規模に応じた最適な配信設計と運用支援を通じ、リアルとオンラインを融合させた価値あるコミュニケーション環境の創出に取り組んでまいります。
■「2026 RISING STARS NEXUS」イベントレポートはこちら
⇒ https://www.towaeng.co.jp/twp/info.html#info-article-025
■360°自由視点・マルチアングル映像配信「SwipeVideo」の紹介はこちら
⇒ https://www.towaeng.co.jp/solution/eizou/sv/index.html
※SwipeVideoはAMATELUS株式会社の登録商標です
■KOTO株式会社について
KOTO株式会社は、東和グループの仲間として2022年に設立され、イベントの企画・運営、イベント機材レンタルなど、トータルにイベントをサポート。東和エンジニアリングの経験とノウハウを共有しながら日本全国のイベントの盛り上げへの貢献を目指しています。
⇒ KOTO株式会社ホームページ ： https://www.koto-led.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社 東和エンジニアリング
電話：03-5833-8310
ホームページ ：https://www.towaeng.co.jp/
X（旧Twitter）：https://x.com/towaeng_jpn
関連リンク
立命館大学 社会共創推進本部
https://www.ritsumei.ac.jp/tryfield/
経済同友会 学校と経営者の交流活動
https://www.doyukai.or.jp/kyoiku/