RIEHATAのフィリピン公演決定～日比友好70周年を祝うスペシャルダンス公演で人気グループSB19と共演～

独立行政法人国際交流基金

国際交流基金（JF）は、マニラにおいて、2026年日・フィリピン友好年（国交正常化70周年）を記念するイベントを開催します。日本とフィリピンにルーツを持ち、ダンサー・コレオグラファーとして世界的に活躍するRIEHATAと、いまフィリピンで最も勢いがあり注目を集める大人気P-PopグループSB19が出演する特別公演です。

■出演ダンサーオーディションを日本とフィリピンで実施

本公演では、出演ダンサーをオーディションにて募集いたします。日本およびフィリピンで実施されるオーディションにより選出された若手ダンサーたちが参加し、次世代のステラ（星）たちが国境を越えて集結。世界的アーティストと同じ舞台に立つ、夢のプロジェクトが始動します。

なお、ご応募にあたっては出演に関する諸条件があります。日本オーディションは東京にて開催予定ですが、参加方法や詳細につきましては、3月中に国際交流基金の公式HPにおいて発表を予定しております。

2026年日・フィリピン友好年のテーマは「未来を共に織りなす：平和、繁栄、可能性」。日本とフィリピンのアーティストによるダンスセッションでワールドワイドなステージをお届けするとともに、フィリピンの幅広い世代の日本への親しみをますます深めるきっかけになることを期待しています。

本事業は、日本とASEANの次世代の交流促進と人材育成を目的とする包括的な人的交流事業「次世代共創パートナーシップ-文化のWA2.0-」の一環として実施します。

公演概要

Philippines x Japan Friendship 2026

STELLA DANCE JAM (SDJ)

日程：2026年 6月20日（土）、6月21日（日）※SB19の出演は20日のみ

会場：マニラ首都圏

入場方法：有料（チケット購入制／オンライン購入可／チケット購入は18歳以上に限る）※詳細は後日公開

主催：国際交流基金（JF）

共催：在フィリピン日本国大使館

特別協賛：JTI Philippines

協賛：全日本空輸株式会社（ANA）

協力：1Z Entertainment

制作協力：株式会社日テレアックスオン

日本オーディション情報

本公演では舞台にご出演頂くダンサーをオーディションにて公募致します。応募・参加費は無料です。

日程：2026年 5月４日（月祝）

場所： 東京都内

応募方法や参加規約については３月中に、国際交流基金の公式HPにおいて発表を予定しております。

アーティストプロフィール

RIEHATA

1990年8月9日、新潟県生まれ。

日本を代表するダンサー、コレオグラファー、アーティスト。

Chris Brownの振付を筆頭に、BTS、G-DRAGON、LISA （From BLACKPINK）、TWICE、PSYなどK-POPの振付でも活躍。国内ではEXILE、King & Prince 、Nissy、BE:FIRSTなどのヒット作品を手掛ける。

韓国の人気番組WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER3にRHTokyoとして出演、韓国のアワードMMA2025にG-DRAGONと共演するなど国内外で人気を博している！

SB19

パブロ｜ジョッシュ｜ステル｜ケン｜ジャスティン

数々の受賞歴を誇るフィリピン出身の5人組グループ。

「SB」は「Sound Break」を意味し、音楽シーンに新たな風を吹き込み、フィリピンの音楽と文化を世界へ発信するという彼らの志を表している。2018年10月にシングル「Tilaluha」でデビューし、2作目のシングル「Go Up」で一躍注目を集めた。デビュー以来、世界中にファン（A’TIN）を獲得し、2021年にはフィリピン国家文化芸術委員会（NCCA）よりユースおよびセントロ・リサール・アンバサダーに任命されている。同年、東南アジアおよびフィリピン出身アーティストとして初めて、Billboard Music Awardsの「Top Social Artist」にノミネートされ、世界的な注目を集めた。

さらに、フィリピン人アーティストとして初めてBillboardのInternational Social 50およびNext Big Soundチャートにランクインし、2021年には楽曲「Bazinga」でBillboard Hot Trending Songsチャート1位を獲得した。最新リリース「GENTO」は、Billboard World Digital Salesチャートで初登場8位を記録。2025年には待望のカムバックとしてEP『Simula at Wakas』を発表し、リード曲「DAM」はフィリピン、中東、香港のIFPIトップ20にランクインするとともに、リリース初週にBillboard World Digital Song Salesチャートで1位を獲得するなど、国内外で高い評価を得ている。

国際交流基金

際交流基金（JF）は「日本の友人をふやし、世界との絆をはぐくむ。」をミッションに、「文化芸術交流」「日本語教育」「日本研究・国際対話」を推進する独立行政法人です。

本事業は、JFが推進する「次世代共創パートナーシップ-文化のWA2.0-」の一環として実施されます。

このプロジェクトは、2024年から10年間にわたってASEANを中心とするアジア諸国と、日本語教育、文化芸術、日本研究、国際対話の分野で、互いの価値を認め合う、包括的な人的交流を展開しています。

日本語パートナーズ事業と双方向の知的・文化交流事業を軸に、心と心のふれあいを通じて、多層的な人的ネットワークの強化や、対象地域と日本との将来にわたる強い信頼関係の構築を目指します。

◆日本語パートナーズ事業

アジアの中学・高校などで日本語を教える教師やその生徒のパートナーとして、授業のアシスタントや日本文化の紹介をする人を派遣しています。

◆双方向の知的・文化交流事業

相互理解の上に成り立つコラボレーションの機会を創出することで、人と人の強い絆を培い、世界の架け橋となる次世代人材を育てます。

次世代共創パートナーシップ-文化のWA2.0-公式サイト https://asiawa.jpf.go.jp/ (https://asiawa.jpf.go.jp/)では、これまでの取り組みを記事や動画で掲載しています。ぜひ、ご覧ください。