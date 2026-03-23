【前田大翔】コラボグッズ発売＆イベント開催決定です！ ˚ ₊ ‧ 。☆ 。‧₊ ˚

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

両想い系セルフプロデュースアイドル ～前田大翔 meets ヴィレッジヴァンガード～

＼王子様がヴィレヴァンでお仕事してみたよ／

撮り下ろしのお写真＆手描きPOPを使用したキュンなアイテムは、

ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて2026年4月5日（日）までの期間限定受注販売！

なんと、\5,000（税込）以上ご購入の方の中から、抽選で200名様にイベント参加のチャンスも！

▼ご注文はこちらから

https://vvstore.jp/feature/detail/22245/

さらに！

東名阪のヴィレッジヴァンガード3店舗限定で店頭展開も実施予定！！

※在庫に限りがございます。

※売り切れ次第終了となりますので、オンラインストアでのご購入をお勧めいたします。

▼店頭展開についての詳細はこちらから

https://www.village-v.co.jp/item/030643/

買っていかないかい？僕の愛を VVなP×Pを君の元へ

【イベント詳細】

前田大翔×ヴィレッジヴァンガード コラボグッズを1会計につき\5,000（税込み）以上ご購入いただいた方の中から、抽選で200名様を《リリイベ王子くん ヴィレッジヴァンガードでも建てようか☆》にご招待！

❖参加人数

200名

❖対象商品

・抱きしめていいかな？クッション \7,400

・代わりに僕を名乗ってくれないかい？POP風アクリルバッジ 全2種 各\1,500

・吊るしなよ。気にを彩るお召し物を。アクリルミニハンガー風プレート 全2種 各\8,200

・ランダムステッカー 全5種 各\700

・ステッカー5種セット \3,500

・ランダムアクリルキーホルダー 全5種 各\900

・アクリルキーホルダー5種セット \4,500

・僕の部屋着を君にTシャツ（M・L・XL） \5,000

・バイトリーダープリンス降臨アクリルフィギュア \1,800

※すべて税込み価格となります



❖イベント対象商品受注販売期間

2026年3月23日（月）19：00～2026年4月5日（日）23：59



❖イベント開催概要

開催日時：2026年6月7日（日）13：00～16：00予定

※終演後特典会実施



❖イベント開催場所

ヴィレッジヴァンガード渋谷本店

❖イベント内容

・トーク＆ミニライブ＆等身大パネル抽選



❖特典会内容

※当選されたお客さまへの当選メールにてお知らせいたします。



❖応募方法

１.対象商品を、ヴィレッジヴァンガードオンラインストアでご予約・ご購入ください。

※1会計につき\5,000（税込み）以上ご購入いただいた方が抽選応募の対象となります。

※対象購入期間：2026年3月23日（月）19：00～2026年4月5日（日）23：59

２.ご注文受付期間が終了した後、ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにご登録いただいているメールアドレス宛に、【イベント応募フォームのURL】をお送りします。

メールに記載された応募フォームから、ご応募ください。

※応募フォームのご案内メールは「応募のご案内」であり、「当選のお知らせ」ではありませんのでご注意ください。

※応募メール送信予定日：2026年4月13日（月）

※応募受付期間：2026年4月13日（月）～2026年4月30日（木）23：59



３.ご応募いただいた方の中から、抽選で当選者を決定いたします。

当選された方には、【当選メール】をお送りします。

※当選メールの送信をもって、当選のお知らせとさせていただきます。

※小学生以下の当選者には、保護者1名様まで付き添いとしてご同伴いただけます。

（当選者1名＋保護者1名の計2名までご来場可能です）

※当選メール送信予定日：2026年5月11日（月）



📩 4月14日時点でメールが届いていないお客さま

お手数ですが以下よりお問い合わせください。

https://vvstore.jp/contact

❖イベント参加方法

※当選されたお客さまへの当選メールにてお知らせいたします。

❖イベント応募・参加について注意事項

・同一のお客さまが複数回に分けてご購入の場合でも、複数エントリーは不可とさせていただきます。

・複数エントリーが判明した場合には応募を無効とさせていただきます。

・イベント参加券、抽選券は当選者ご本人さまのみ有効となります。

・イベント参加券、抽選券の譲渡、転売、代理参加は禁止とさせていただきます。

・イベント参加券、抽選券の代理発行はできません。

・いかなる理由でも割り込み行為は禁止です。

・場所取り行為は禁止です。

・お客さま同士で整理番号が離れている場合は、遅い番号でご一緒にご案内も可能です。

・ご購入いただいた商品のキャンセル、返金はできかねます。不良品は良品交換とさせていただきます。

・主催者が安全な運営を妨げると判断した場合、参加をお断りすることがあります。

・イベント終了後はイベント参加券は無効となります。

・イベント参加券の再発行（紛失・盗難・破損含む）はいたしません。

・会場内にロッカーやクロークはありません。手荷物の管理はご自身でお願いいたします。

・会場周辺での徹夜・早朝待機・座り込み等の行為はご遠慮ください。

・店内でのご飲食は禁止です

・スタッフがお客さまの肩や腕などに触れて誘導する場合がございます

・録音・録画・写真撮影は禁止とさせていただきます

・会場周辺での集会・飲酒・暴力行為などの迷惑行為は禁止です

・感染防止対策として出演者がマスクを着用する場合がございます

・イベント内容に関するお問い合わせは、店舗ではお受けできません。

・上記注意事項は、ご購入をもって全てご了承いただいたものとみなします



❖イベントに関するお問い合わせ

ヴィレッジヴァンガード 渋谷本店

営業時間：11：00～21：00

電話番号：03-6416-5649

※担当者から折り返しご連絡させていただきます。

【商品詳細】

■抱きしめていいかな？クッション \7,400（税込）

※画像はイメージです

【素材】

ポリエステル・綿

【サイズ】

30cm×30cm

■代わりに僕を名乗ってくれないかい？POP風アクリルバッジ 全2種 各\1,500（税込）

※画像はイメージです

【素材】

アクリル

【サイズ】

王子様です。：5cm×7.6cm

ごきげんよう。：4.9cm×8.2cm



■吊るしなよ。気にを彩るお召し物を。アクリルミニハンガー風プレート 全2種 各\8,200（税込）

※画像はイメージです

【素材】

アクリル

【サイズ】

30cm×30cｍ

■ランダムステッカー 全5種 単品\700（税込）

■ステッカー5種セット \3,500（税込）

※画像はイメージです

【素材】

PET

【サイズ】

5cm×7cm

※こちらはランダム商品です。ご希望の絵柄との交換が出来かねますのでご了承ください。

※セットを購入いただくと5種コンプリート可能です。

■ランダムアクリルキーホルダー 全5種 単品\900（税込）

■アクリルキーホルダー5種セット \4,500（税込）

※画像はイメージです

【素材】

アクリル

【サイズ】

8.3cm×5.2cｍ

※こちらはランダム商品です。ご希望の絵柄との交換が出来かねますのでご了承ください。

※セットを購入いただくと5種コンプリート可能です。

■僕の部屋着を君にTシャツ \5,000（税込）

【素材】

綿

【サイズ】

M：身丈70cm×身幅52cm×袖丈20cm×肩幅47cm

L ：身丈74cm×身幅55cm×袖丈22cm×肩幅50cm

XL：身丈78cm×身幅58cm×袖丈24cm×肩幅53cm

■バイトリーダープリンス降臨アクリルフィギュア \1,800（税込）

※画像はイメージです

【素材】

アクリル

【サイズ】

10.4cm×6cｍ

【受注期間】

2026年3月23日（月）19：00～2026年4月5日（日）23：59

【お届け予定日】

2026年5月中旬～2026年5月下旬予定

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22245/

▼前田大翔（まえだたいしょう）プロフィール

前田大翔（まえだたいしょう）

1996年9月16日生／神奈川県出身

2014年から2024年までCandy Boy(トータルエンターテインメント集団)のメンバーとして活動。同グループは2024年7月7日をもって解散。

その後timeleszの新メンバーオーディション「timelesz project」に参加。

オーディション後は「両想い系セルフプロデュースアイドル」として活動を開始。

2025年1月25日に開催したオンラインファンミーティングを皮切りに、2025年はワンマンイベントを6公演開催。同年9月15日には1st EP「Grand-Brand-New」を配信リリース。

11月からは1st EP「Grand-Brand-New」のフィジカル(NEMOZアルバム)のリリースが決定し、全国７カ所を巡るリリースイベントも敢行。「#リリイベ王子くん」が話題に。

ワンマンイベント以外にも、年間を通して外部イベントにも多数出演。

2026年に公開が決まっている映像作品への出演や、掲載雑誌の発売も控えている。

2026年2月現在は1st両A面シングル「Beautiful World～ウツクシキボクラノセカイ～／Love is a maze」を引っ提げての全国12ヶ所を巡るリリースイベントを開催中。

2026年も精力的な活動を予定している。

≫保持資格：心理カウンセラー／チョコレートマイスター／アロマテラピー検定1級

【関連リンク】

▼『前田大翔』X

https://x.com/taisho_maeda916

▼『前田大翔』Instagram

https://www.instagram.com/taisho_maeda_official/

▼『前田大翔』TikTok

https://www.tiktok.com/@taisho_maeda

【ヴィレッジヴァンガード各種URL】

■公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■オンラインストア

https://vvstore.jp/

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■公式X

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■公式Instagram

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【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）