女性誌初の試み！ 銀座・青山など都内バス停57か所に、『美的』創刊25周年記念ポスターが登場

公道唯一の大型広告媒体「シティスケープ(R)」 にて、20種類60枚のポスターを展開中

株式会社小学館創刊25周年アンバサダー・吉田朱里さん

「肌・心・体のキレイは自分で磨く」をキャッチフレーズに掲げる美容誌『美的』（小学館）は、3月21日（土）発売の5月号にて創刊25周年を迎えました。

アニバーサリーイヤーの幕開けを祝して、本日よりバス停広告メディア「シティスケープ(R)」の都内57か所・60面にて、創刊25周年記念ポスターを掲出しています（～4月5日まで）。

ポスターはぜんぶで20種類。『美的』創刊25周年アンバサダーを務める美容クリエイターの吉田朱里さん、俳優・タレントの森 香澄さん、モデルの上西星来さんがメインビジュアルの3種類と、『美的』とゆかりのある美容17ブランドの名品コスメがメインビジュアルの17種類です。

■ご協力いただいたブランド一覧

・ALBION

・Cle de Peau Beaute

・d program

・DEW

・ELIXIR

・FLARUNE

・HAKU

・KANEBO

・media luxe

・Obaji

・ONE BY KOSE

・RMK

・SEKKISEI（雪肌精）

・SENSAI

・SOFINA iP

・SOFINA Primavista

・SUQQU

（アルファベット順）

「シティスケープ(R)」（媒体社:エムシードゥコー株式会社）は、公道において設置を許可されている唯一の大型広告媒体であり、ラグジュアリーブランドを中心に近年高い注目を集めています。今回の『美的』による広告展開は、美容誌のみならず女性誌としても初であり、創刊25周年の節目にふさわしいチャレンジングな試みです。

銀座や青山にお立ち寄りの際は、ぜひ『美的』創刊25周年記念ポスターをご覧ください。

■掲出期間:3月23日（月）～4月5日（日）

■掲出場所:銀座・青山・渋谷ほか都内のバス停57か所

阪急大阪梅田駅でも大型ポスター広告を展開中

創刊25周年アンバダサー3名の華やかなビジュアルと共に、『美的』編集部からのメッセージをお届けします。通路を挟んで両側に2面ずつ、計4面展開で迫力満点です。

また、阪急大阪梅田駅（大阪市北区）においても、本日より大型ポスター広告を掲出しています（～3月29日まで）。掲出場所は阪急大阪梅田駅と阪急百貨店（うめだ本店）を結ぶ通路「D-St.（ディーストリート）」。創刊25周年アンバサダー3名の華やかなビジュアルを4面展開でお届けします。

■掲出期間：3月23日（月）～3月29日（日）

■掲出場所：阪急大阪梅田駅「D-St.（ディーストリート）」

※本件に関する駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

創刊25周年記念動画、『美的』公式YouTubeで続々公開予定

第一弾として、『美的』創刊時の2001年から2026年の最旬顔まで、5年ごとのルックをヘア＆メイクアップアーティストの長井かおりさんが解説する「Make-up History -25年のメイク歴史-」を公開中⇒https://youtu.be/xtIQVuuyQdc

メイクはぜんぶで5ルック、収録時間は約8時間。「この時代、確かにこのメイクが流行っていた！」と懐かしんだり、メイク欲が上がるビジュアルが詰まった動画をぜひチェックしてください。当時らしいポージングやファッションで、その時代に合わせたカワイイを表現するモデル・俳優の宮本茉由さんにも注目です。

さらに、創刊25周年アンバサダー3名の美容Dayに1日密着するVlog動画や、『美的』と同い年の俳優・モデルの香音さん、モデル・タレントのゆうちゃみさんらが、創刊時から同誌に携わり、現在は美容ジャーナリストとして活躍中の奇跡の69歳・天野佳代子さんにお悩み相談をする「美的と同じ25歳の私たちで紐解く"ずっとキレイ"の美の極意」なども公開予定。

詳細は、続報をお待ちください。

●改めて『美的』YouTubeって？

チャンネル登録者数141,000人（2026年3月現在）。「人気メンズヘアメイク座談会」や「長井美粧クリニック」、「上西星来のMAKEUP dig」などのYouTubeならではのオリジナル連載や表紙女優インタビュー、人気のベストコスメ解説など、さまざまな美容コンテンツを配信中。

毎週水・金の夜、週に2回ほど更新しています。⇒https://www.youtube.com/@biteki_com

●『美的』公式サイト&各SNS

・美的.com:https://www.biteki.com/

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