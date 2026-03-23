コールマン、「スナップアンドゴークーラー」新発売

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 コールマン事業部

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社コールマン事業部（本社：東京都港区、社長：中里豊、以下コールマン）は、大型ハードクーラーの新製品として、ハードでありながらコンパクトに折りたためる「スナップアンドゴークーラー」（SNAP 'N GO COOLER）シリーズ3モデルを、2026年6月より順次発売します。

「スナップアンドゴークーラー」シリーズは、約33Lの「スナップアンドゴークーラー/35QT(サファイア)」、約42Lの「スナップアンドゴークーラー/45QT(サファイア)」、そして約52Lの「スナップアンドゴークーラー/55QT(サファイア)」の3種類で、高い保冷力と省スペース性に優れたハードクーラーです。

■コールマン史上初！数秒で約1/3の高さに折りたためるハードクーラークーラーボックス使用時コンパクトに折りたたんだ状態

「スナップアンドゴークーラー」シリーズは、高保冷力のハードクーラーでありながら、使用後にコンパクトに折りたためる省スペース性が最大の特長です。コールマン史上初となる、コンパクトに収納できて空間を有効活用できる折りたたみ式の大型ハードクーラーです。

ハンドル部分を持ち上げるだけで素早く展開できるだけでなく、収納時はライナー（内側のパーツ）を取り外して簡単に折りたたむことができます。取り外したライナーを含め、収納時は約1/3の高さ（約11cm）になるため、自宅や車中で保管していても場所をとらず、日常生活でも便利に使用することができます。

展開時折りたたみ時■全面断熱フォームによる高い保冷力が特長の大容量クーラー

「スナップアンドゴークーラー」シリーズは、たっぷり収納可能な大容量ハードクーラーで、「35QT」は500mlのペットボトル28本、「45QT」は500mlのペットボトル36本、「55QT」は2Lペットボトル18本（もしくは500mlペットボトル40本）を収納可能です（※1）。 また、パネル全てに断熱フォームが内蔵されており、「スナップアンドゴークーラー」シリーズのいずれの製品も2日間以上の高い保冷力を有しています（「35QT」は約49時間、「45QT」は約54時間、「55QT」は約67時間）（※2）。

※1 国内の一般的な500ml、2Lのペットボトルを想定。但し、飲料メーカーにより缶のサイズ感が異なる場合があります。

※2 気温25±2℃/湿度35±5％の環境下でクーラーボックスの容量に応じて氷を敷き詰め、約-12℃のクーラーボックス内の温度が10℃を超えるまでを計測

2Lペットボトル18本または500mlペットボトル40本収納可能 ※画像は「スナップアンドゴークーラー/55QT(サファイア)」取り外し可能なライナー

リリース本文は以下のURLよりご覧ください。

http://www.coleman.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/2026-Coleman-SnapNGoCooler.pdf

■ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

・職務執行者：ショーン・チャールズ・ベックストローム、中里豊（社長）

・従業員数：371名 ※直雇用のみ（2025年12月31日現在）

・住所：〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル

1976年より、コールマン各種製品の企画・製造、輸入および国内販売を行っています。

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