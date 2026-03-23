TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』のキャラクターが妖怪に！？「百鬼夜行」をテーマにした限定描き下ろしイラストのラッフルくじが発売決定！～描き下ろしイラストを使用した景品が多数登場～

フォッグ株式会社

オンラインくじプラットフォーム「RAFFLE」、オーディションプラットフォーム「CHEERZ」を運営するフォッグ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：関根 佑介、以下「フォッグ」）は、「百鬼夜行」をテーマにした限定描き下ろしイラストを使用したオンラインくじ「TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』ラッフルくじ」を、オンラインくじサイト「RAFFLE」にて発売することを決定いたしました。

今回のオンラインくじのテーマは、静まり返った夜を練り歩く「百鬼夜行」。 キャラクターたちが「妖怪」へと姿を変えた、本くじ限定の描き下ろしイラストを贅沢に使用いたしました。

特に注目すべきは、全長19cm以上の「特大アクリルスタンド」です。本編では見ることのできない、妖艶な和装に身を包んだ彼らの立ち姿を、細部までじっくりとご堪能いただけます。 また、美麗なイラストを大きなサイズで楽しめる「布ポスター」など、お部屋を彩る人気景品も充実のラインナップです。

さらに、定番の「アクリルスタンド」や「お名前アクリルキーホルダー」、「缶バッジ」など、集めて楽しい多彩なアイテムを取り揃えました。

妖怪姿のメンバーが一堂に会する、この貴重な宴。 ぜひ開催期間中に、あなたのもとへお迎えください。

【くじの実施概要】

商品名：TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』ラッフルくじ

販売期間：2026年03月23日（月）19:00～2026年04月14日（火）23:59

販売価格：1回 770円（税込） / （配送手数料を含まない）

送料：配送手数料として初回660円（税込）と初回以降 10回ごとに 660円（税込）がかかります。

販売サイト：オンラインくじサイト「RAFFLE」

ご購入はこちら：https://raffle-kuji.jp/lotteries/1204

商品発送時期：2026年07月中旬予定

【景品ラインナップ】

A賞：【選べる！】特大アクリルスタンド 全8種

B賞：布ポスター 全8種

C賞：アクリルスタンド 全8種

D賞：お名前アクリルキーホルダー 全8種

E賞：缶バッジ 全8種

5連特典：集合ポストカード 全1種

10連特典：ミニブロマイド 全8種

※景品デザイン及び、写真はイメージです。

状況により、デザインや仕様が変更となる可能性がございます。

最新情報は、RAFFLE公式Xをチェック！

＜RAFFLE公式X＞https://x.com/Raffle_info

＜くじ購入はこちら＞https://raffle-kuji.jp/lotteries/1204

【掲載用クレジット（権利表記）】

(C) 渡辺航（週刊少年チャンピオン）／弱虫ペダル05製作委員会

【会社概要】

会社名： フォッグ株式会社

所在地： 東京都渋谷区渋谷1-19-5 渋谷董友ビルＶ 2階

代表者： 関根 佑介

URL： https://fogg.jp/

これからの"あたりまえ"を創りつづける

小説「80日間世界一周」の主人公であり、自分が信じる世界に向けて周りがなんと言おうとやりきる冒険家「フィリウス・フォッグ」が社名の由来。

「楽観・情熱・信念・想像・挑戦・自由・冒険」をキーワードに、枠にとらわれず自由に楽しみながら挑戦しつづけ、今までの行動や文化が効率化・能率化するような新たな価値と未来を創造していきます。

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