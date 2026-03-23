【伊藤健太郎×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズ発売決定！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

2026年3月23日（月）より、【伊藤健太郎×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズのオンライン受注販売がスタート！！

アーティスト『wataboku』氏による描きおろしアートを使用した特別なアイテム。

期間限定の受注販売となります。百合の花とともに広がる、美しく静かな世界観。

限定アイテムの数々をどうぞお見逃しなく！！！

『伊藤健太郎』とは

1997年6月30日生まれ、東京都出身。

2014年にドラマ『昼顔～平日午後3時の恋人たち～』（フジテレビ）で役者デビュー。以降『今日から俺は!!』（2018年、日本テレビ系）、ＮＨＫ連続テレビ小説『スカーレット』（2019年）、大河ドラマ『光る君へ』（2024年）など多くの話題作に出演。2017年に『デメキン』で映画初主演を果たす。近作に『102回目のプロポーズ』（2026年、FOD）、『北方謙三 水滸伝』（2026年、WOWOW×Lemino）。映画では『冬薔薇（ふゆそうび）』（2022年）、『静かなるドン』シリーズ（２０２３，24年）で主演を務めるほか、第47回日本アカデミー賞優秀助演男優賞を受賞した『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら』（2023年）などがある。また、主演舞台『「赤坂檜町テキサスハウス」』（５月８日～上演）、映画『鬼の花嫁』（３月２７日公開）、『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』（８月７日公開）、ドラマ『連続ドラマW コンサルタント-死を執筆する男-』(26年夏、WOWOW）などが控えている。

『wataboku』とは

日本人アーティスト。

オリジナルアイコンである制服の少女SAIをモデルにした作品をソーシャルメディア上で展開し世界中にファンを拡大し続けている。2016年にポニーキャニオンより初のアートブック『感0』を発売。以降、国内各地での展示に加えアジア圏を中心に海外数都市で個展を開催。近年は現代アーティストとしても活動の幅を広げている。代表的な仕事に yohji yamamoto 2022 S/S collection でのコラボレーション 、専門学校モード学園（東京・大阪・名古屋）2022年度TVCM、緑黄色社会「Mela!」のMV、tuki.のアーティストビジュアル、「晩餐歌」のジャケットアートワークなど。

最新画集『VSI』がパイインターナショナルより発売中。

【商品一覧】

【商品詳細】

■ステッカー・缶バッジセット \1,500（税込）

【素材】

ステッカー：PET

缶バッジ：ブリキ

【サイズ】

缶バッジ：Φ5.7cm

ステッカー：7.5cm×4.9cm

■A5 アクリルパネル \6,600（税込）

【素材】

アクリル樹脂

【サイズ】

H21cm×W14.8cm

■グラスマグカップ \2,800（税込）

【素材】

ガラス

【サイズ】

H9.5cm×W8cm

■アクリルキーホルダー \1,500（税込）

【素材】

アクリル樹脂

【サイズ】

H8cm×W5cm

■アクリルフィギュア \2,200（税込）

【素材】

アクリル樹脂

【サイズ】

H12cm×W7.6cm

■ダイカットクッション \9,000（税込）

【素材】

ポリエステル、綿

【サイズ】

H30cm×W23.4cm

■キャンバスフラットポーチ＆ミラーセット \4,800（税込）

【素材】

ポーチ：コットン 他、

ミラー：ステンレス/PU

【サイズ】

ポーチ：H17cm×W23cm

ミラー：H8.5cm×W6.1cm

■Tシャツ 全2種 各\6,000（税込）

【素材】

綿

【カラー】

WH/BK

【サイズ】

M：身丈70cm/身幅52cm/袖丈20cm/肩巾47cm

L：身丈74cm/身幅55cm/袖丈22cm/肩巾50cm

XL：身丈78cm/身幅58cm/袖丈24cm/肩巾53cm

【受注期間】

2026年3月23日（月）19：00～2026年4月5日（日）23：59

【お届け予定日】

2026年5月中旬～2026年5月下旬予定

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22271

【関連リンク】

▼『伊藤健太郎』公式Ｘ

https://x.com/kentaro_account

▼『伊藤健太郎』公式Instagram

https://www.instagram.com/kentaro_official_/

【ヴィレッジヴァンガード各種URL】

■公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■オンラインストア

https://vvstore.jp/

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■公式X

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■公式Instagram

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【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）