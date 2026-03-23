セブン‐イレブン・ジャパンが「犬と暮らしやすいまち」亀岡市と包括連携協定を締結

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（代表取締役社長：阿久津 知洋）と京都府亀岡市（市長：桂川 孝裕）は、2026年3月23日（月）、セブン‐イレブンで初めて「犬」を重点項目に位置付けた「包括的連携に関する協定」を締結いたしました。

本協定は、生活に身近な存在のセブン‐イレブンと、「犬との暮らし」を施策テーマに掲げる亀岡市が連携し、市民サービスの向上と地域課題の解決を目指すものです。式典後にはセブン‐イレブン亀岡インター東店で「一日店長犬」として（公財）関西盲導犬協会のPR犬・マギーちゃんが登場し、店舗視察および盲導犬に関する啓発活動や「ナナコネクト」のPRを実施しました。セブン‐イレブンは今後も、地域との連携を深め、より一層の地域活性化につながる取り組みを実施してまいります。

■連携事項

(1)犬と暮らしやすいまちに関すること。

(2)地産地消の推進に関すること。

(3)教育・子育ての支援に関すること。

(4)地域や暮らしの安全・安心に関すること。

(5)世界に誇れる環境先進都市の推進に関すること。

(6)市民の健康増進に関すること。

(7)地域の活性化及び市民サービスの向上に関すること。

(8)高齢者・障がい者の支援に関すること。

(9)市政情報及び市の魅力発信に関すること。

(10)その他前条の目的を達成するために必要な取組に関すること。

■協定締結に至る背景と想い

株式会社セブン-イレブン・ジャパンでは、健康・地域・環境・人財を４つのビジョンに掲げ、地域との連携を進める中で全国250以上の自治体（令和8年2月末時点、都道府県含む）と包括連携協定を締結し、地域課題の解決につながる取り組みを進めております。一方、亀岡市では令和5年度より「犬と暮らしやすいまち事業」に取り組み、マナー啓発や環境整備、情報発信を通じて、犬も人も暮らしやすいまちづくりを進めています。今回、全国で唯一「犬との暮らし」を施策テーマに掲げる亀岡市と、セブン‐イレブンとして初めて「犬」を重点項目に位置付けた包括連携協定が実現しました。

また、両者は令和4年に「ペットボトルリサイクル事業に係る協定」を締結し、プラスチックごみの削減に向けた取り組みを進めてきました。既存の取り組みを一層深化させるとともに、地産地消、教育、福祉、健康等の新たな分野へと連携を広げ、さらなる地域活性化につながる取り組みを実施してまいります。

セブン‐イレブンで全国初「一日店長“犬”」が登場

■「包括的連携に関する協定」締結式概要

実施日：3月23日（月）

名称：亀岡市と株式会社セブン-イレブン・ジャパンとの包括的連携に関する協定

■公財）関西盲導犬協会のPR犬・マギーちゃんが店舗でPR

実施日：3月23日（月）

場所：セブン‐イレブン亀岡インター東店

協定締結を記念し、（公財）関西盲導犬協会のPR犬・マギーちゃんが「一日店長犬」に就任。締結式への出席後、セブン‐イレブン亀岡インター東店を訪問し、店舗視察および盲導犬に関する啓発活動や「ナナコネクト」のPRを実施しました。

■ナナコネクトで関西盲導犬協会の取り組みを応援

「ナナコネクト」とはApple Payのnanacoで貯めたポイントを、1ポイントから特定の「推し」（応援先）へ寄付・プレゼント出来る、セブン・カードが実施しているサービスとなります。また、アプリ上でnanacoの券面を限定デザインに変更出来ます。今回、亀岡市との包括連携協定をきっかけに、関西盲導犬協会と連携し、4月13日（月）より盲導犬育成活動への寄付を目的としたナナコネクトをスタートさせます。

ナナコネクトHP：https://www.nanaco-net.jp/nanaconnect/