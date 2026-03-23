【エトロ】新作バッグ「ヴェラブロッサム」を発表

エトロ ジャパン

エトロは、アイコンバッグ「ヴェラ」を進化させた新作「Vela Blossom（ヴェラブロッサム）」を発表します。シャープでエアロダイナミックなデザインを受け継ぎながら、より自然体で洗練されたエレガンスを体現するバッグとして誕生しました。

「ヴェラブロッサム」は、2026年プレフォールコレクションを象徴するモデルとして登場。アイコニックなラインに新たな転換をもたらす存在として、よりソフトで洗練された表情へと進化しています。

V字型のシルエットとクロージャーはそのままに、「ヴェラブロッサム」は細部に光るクラフツマンシップと繊細で洗練されたリスタイリングによって、静かなアート性を感じさせる佇まいへと昇華しています。ヴェラを象徴するメタルフレームやペガソのコインモチーフは、レザーで丁寧に覆われた仕様へとアップデート。さりげなくV字を描くフォルムとエンボスロゴは、新たな表情へと再解釈されています。また、柔らかな素材を採用したハンドルとボディは、しなやかに手に馴染みます。

ナッパレザーのブラック、アイボリー、プラムに加え、スエードのダークブラウンとサンド、豊かな自然のグラデーションを思わせるシェーデッドレザーなど、洗練されたバリエーションで展開します。



2026年3月23日（月）より、新作バッグ「ヴェラブロッサム」のナッパレザーモデル計6種類（ミディアムおよびスモールの2型各3色）をエトロ銀座本店および公式サイトETRO.comにて先行販売いたします。

公式サイト ETRO.comではナッパレザーモデルに加え、スエードおよびシェーデッドレザーの5種類もプレオーダーにて展開いたします。

また、伊勢丹新宿店、松屋銀座店、大丸心斎橋店、阪急うめだ本店でも順次展開予定です。



【商品ラインナップ】

ミディアム レザー／ブラック、アイボリー、プラム／31×21×15cm／517,000円（税込）ミディアム スエード／ダークブラウン、サンド／31×21×15cm／495,000円（税込）ミディアム シェーデッド／キャメル＆ライトブルー／31×21×15cm／539,000円（税込）スモール レザー／ブラック、アイボリー、プラム／23.5×17×10.5 cm／440,000円（税込）スモール スエード／ダークブラウン／23.5×17×10.5 cm／440,000円（税込）スモール シェーデッド／キャメル＆グリーン／23.5×17×10.5 cm／484,000円（税込）