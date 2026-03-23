サッカーのGK（ゴールキーパー）だけを語る“日本初”のPodcast誕生「本並健治と那須大亮のGKの言い分」がABCラジオPodcastでスタート！

朝日放送ラジオ株式会社

サッカー元日本代表の本並健治と那須大亮がパーソナリティを務める新番組

「本並健治と那須大亮のGK（ゴールキーパー）の言い分」が、ABCラジオPodcastにて配信開始します。初回は3月24日（火）19時ごろに配信。以降、毎週火曜日19時頃に配信予定です。

この番組は、現在互いに様々な舞台で活躍する元サッカー日本代表の2人が初めてタッグを組み、普段あまり語られることのなかった“GK”というポジションにスポットを当て、自由にトークを展開する番組です。

コンセプトは「GKだけでサッカーを語る“日本初”のPodcast」。

これまで得点シーンや戦術を中心に語られることの多かったサッカーの中で、GKというポジションの視点からサッカーを深掘りしていきます。

「GKというポジションの魅力とは？」

「GKに向いている性格がある？」

「昔と今でGKはどう変わった？」

「あのシーンのあのプレーは・・・」

など、GKにまつわるテーマをとことん掘り下げていきます。

さらに、今年６月に開幕する【FIFAワールドカップ2026】に向けて、

日本代表だけではなく対戦国のGKにも注目。

GKというポジションを通して、サッカーの新たな楽しみ方を届けていきます。

【本並健治】

Jリーグ創成期に“浪速のイタリアーノ”の愛称で親しまれ、ガンバ大阪やヴェルディ川崎（現：東京ヴェルディ）で活躍。卓越したキーパー能力と内に秘めた熱さでゴールマウスを守ってきた。現在はバラエティ番組などメディアでも活躍する、日本を代表するGKの一人。

【那須大亮】

サッカー強豪校を経てJリーグ入り。2003年に新人王を獲得し、アテネオリンピックではキャプテンを任されるなど華々しいキャリアをスタート。その後もJリーグで18年間プレーし、優勝争いをするチームで活躍した。現在は自身のYouTubeチャンネルでサッカーの魅力をわかりやすく発信し、登録者数は50万人を超えている。

【本並健治コメント】

「ついにGKに特化した番組が始まります！GKは非常に特殊で奥が深いポジション。

専門的な動きや心理など、これまで表に出なかった魅力を、

初心者の方にも分かりやすく伝えていきたいです。

初回収録ではGK以外の視点からも話が聞けて、

私自身も新たな発見があり非常に刺激的でした。

この番組を通じてGKというポジションへの理解を深めてもらい、

スタジアムでGKを熱く応援したくなるような番組を目指します。ぜひご期待ください！」

【那須大亮コメント】

「GKに特化した番組が始まります。

本並さんのエピソードが楽しすぎました。

GKの奥深さを知ることができて、時間が経つのが早かったです。

現代サッカーでより特殊能力が求められるGK。

リスナーには、サッカーの魅力とGKの魅力をより深いところまで知って頂けるように、

また、サッカーを知らない方にもその面白さが少しでも伝わるように

楽しい番組にしていきたいと思います。」

■ABCラジオPodcast「本並健治と那須大亮のGKの言い分」

放送日時：毎週火曜日19時頃【初回配信3月24日（火）19時頃】

配信媒体：Spotify、ApplePodcast、YouTube、AmazonMusic 、radikoで配信

パーソナリティ：本並健治、那須大亮

メールアドレス：sggk@abc1008.com

番組公式X：@sggk_abc

ABCラジオHP：https://abcradio.asahi.co.jp/

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