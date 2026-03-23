GERA NEXT　破壊ありがとう、豆鉄砲、まぐろ兄弟、元祖いちごちゃん

株式会社ファンコミュニケーションズ

プロシューマー支援事業を展開する株式会社ファンコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮幸司 東京証券取引所プライム市場：2461）が運営する、国内最大級のお笑いラジオアプリ「GERA（ゲラ）」にて配信する新たな次世代パーソナリティを発掘する特別番組「GERA NEXT(ゲラネクスト)」の次期パーソナリティが決定しました。

「GERA NEXT」は、過去、春とヒコーキのグピ★︎グパ★︎グポ、ぱーてぃーちゃんの絆Nightふぃーばーなど現在の人気番組を生み出した注目のプログラムとなっております。

各パーソナリティは以下日程で日替わりでスタートし、初回配信日以降、同曜日、同時刻で4週連続配信いたします。



GERAでしか聞けないトークはもちろん、個人スポンサー権利というGERAアプリ独自の応援システムによる体験により、より熱量を持ってリスナーが番組に参加できるのも魅力です。

【初回配信日時(敬称略)】

4月6日(月)20時：まぐろ兄弟

4月7日(火)20時：破壊ありがとう

4月8日(水)20時：豆鉄砲

4月9日(木)20時：元祖いちごちゃん

【コメント(敬称略)】

＜まぐろ兄弟＞

（ぶつえん）

好きな人とイヤホンを片方ずつつけながら聞いてほしい。同じタイミングで笑ったら、同じタイミングで笑ったことをまた2人で笑い合ってほしい。ああ、君ってそんな顔もするんだ。そう、まだ、あなたのことを名前で呼べない僕は弱虫。

広島県出身、佛円優太(31)です。

よろしくお願いします。

（アライちゃん）

お待たせ。

まぐろ兄弟アライちゃんです。

君の鼓膜にラブアタック。

遂にゲラネクストさんにアライちゃん見つかりました。まちくたびれたって言ってる。

世の中の恋で悩む男女が少しでもいなくなることを目標にこちらのラジオ立ち上げさせてもらいました。

どんなことでもいいから一旦アライちゃんにぶつけてみない？

会社の好きな同期のこと、まだ忘れられない幼馴染みのあいつ、最初は好きじゃなかったのに最近気になり出した、一見チャラそうなのに意外と一途そうなミステリアスボーイのことなど。全部受け止める準備整った。

たまたまラジオを聞いてみたら、笑みが溢れてた。そんなみんなの拠り所になるようなラジオにするね。約束だ。

みんなたくさん恋しろよ♪



＜破壊ありがとう＞

（田中机）

今回、破壊ありがとうでGERA NEXTです！

７年前、横浜の河合塾で浪人生をしていた自分が楽しめるようなラジオにしたいです。

喋るのが本当にだーいすき。

（森もり）

破壊ありがとうがGERA NEXTに。

滑らかに喋るべく、硬いものをしこたま食べて臨みます。

こんな時代にこそ、あなたにGERAってほしいんです。

（木下もくめ）

今回GERA NEXTにて破壊ありがとうでラジオを行わせていただけることになりました！なんと！嬉しい限りですね。これを機に我々のことをたくさん知っていただけたら嬉しいです！皆様の生活に、そして草や花にも潤いを与えられるようなラジオにしていければと思います。ぜひお家で世話をサボってしまっている観葉植物と共にお聞きくださいませ～！





＜豆鉄砲＞

（東健太郎）

ホセと話せるのが嬉しいです。ホセ～！ホセ～？待っててねー

（ホセ）

男のくせにサラダが好きなんですが、恥ずかしくてあまり言えてきませんでした。そういうことも言っていこうと思います





＜元祖いちごちゃん＞

（ハイパーペロちゃん）

げらねくすと、こんにちは

ハイパーペロちゃんです

みなさんのおみみにことばをとどけていきたいとおもいます

（植村 侑史）

お待たせしました。世界にトシペロを布教させる！！

【お笑いラジオアプリ「GERA（ゲラ）」について】

GERAはお笑い芸人を中心としたラジオアプリです。お笑い賞レースで活躍されている芸人さんや注目の若手を始め、ライブシーンで活躍されている芸人さんなど幅広いラインナップで配信しています。

各番組は基本的に法人の広告収入に頼らず、限定コンテンツなどの特典が楽しめる「番組メンバーシップ機能」や、リスナー個人が「スポンサー権利」「サポート機能」を購入し番組を直接応援できる仕組みにより運営しております。これにより、リスナーの皆様とのより強い絆を築きながら、クリエイティブで独自性の高いコンテンツ制作を実現しています。

また、音声コンテンツの受託制作も随時行っております。

■アプリURL：https://st.gera.fan/download/(https://st.gera.fan/download/%E3%81%ABhttps://app.adjust.com/1vae5jl8?fallback=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F&redirect_macos=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F)

■Web URL ：https://gera.fan/

■GERA公式X：https://x.com/radio_gera









【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ファンコミュニケーションズ GERA運営チーム

Email：contact@gera.fan

※音声コンテンツの受託制作もこちらから受け付けております





【株式会社ファンコミュニケーションズについて】

ファンコミュニケーションズ は、「プロシューマー・ハピネス」をビジョンに掲げ、アフィリエイトサービス「A8.net（エーハチネット）」 を中心とした成果報酬型広告、インフルエンサーマーケティング「WAND」 、デジタルマーケティング支援ツール「N-INE（ナイン）」 を通じて、個人および企業の事業成長と価値創造を支援しています。

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル

設立日：1999年10月1日

代表者：代表取締役社長 二宮 幸司（にのみや こうじ）

資本金：11億8,956万円（2025年12月31日現在）

※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。