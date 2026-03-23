通学中の児童の健康と安全を守る「3WAY＆マルチガード通学帽」、経済産業省所管INPITの「加速的支援（オーダーメイド型専門家派遣）」に採択

株式会社ピーカブー

株式会社ピーカブー（埼玉県朝霞市、代表取締役：松成紀公子、UV保護ブランド「EPOCHAL（エポカル）」運営）は、独立行政法人 工業所有権情報・研修館（以下「INPIT」）が実施する「加速的支援（オーダーメイド型専門家派遣）」の支援対象企業に採択されたことをお知らせいたします。 本支援を通じて、知財戦略・ブランド戦略・事業戦略を一体で強化し、通学中の児童の命と健康を守る「3WAY＆マルチガード通学帽」を全国の小学生に届けるべく、事業展開を加速してまいります。

■ INPIT「加速的支援（オーダーメイド型専門家派遣）」採択の背景

軽量ヘルメット入り通学帽子

INPIT（独立行政法人 工業所有権情報・研修館）は、経済産業省が所管する機関で、知的財産の活用を通じた企業の事業成長を支援する国の機関です。 「加速的支援」は、独自の知的資産を持ち事業成長を目指す熱意ある中小企業に対して、弁理士・弁護士・中小企業診断士などの専門家がチームを組んでオーダーメイド型で伴走する支援プログラムです。「成長ストーリー」の実現に向けた戦略策定・実行を、専門家チームとともに進めることができます。 当社が保有する実用新案特許（3WAY＆マルチガード通学帽）、独自開発素材「EPOCHTEX(TM)」などの知的資産と、公益財団法人日本学校保健会の推薦商品認定をはじめとする事業実績が評価され、このたびの採択に至りました。

■ 3WAY＆マルチガード通学帽とは

「3WAY＆マルチガード通学帽」(https://epochal.co.jp/s48277320/uv-seibou/)は、子どもたちの通学時における「UV（紫外線）」「熱中症」「交通事故」「災害」という複合的なリスクに、一つの帽子で対応するために株式会社ピーカブーが独自開発した小学生のための通学帽子です。

【主な特長】

3つのスタイル対応 通常の通学帽・ヘルメット機能・日よけ付きの3WAYスタイルに切り替え可能。場面や天候に合わせて使い分けができます。

UV・熱中症対策 UV遮蔽率99％以上の特殊素材（酸化チタン練り込み・波型編み構造）が紫外線と近赤外線をカットしながら、頭部の熱がこもりにくい構造を実現。紫外線カット率はカケン（一般財団法人 化学繊維製品品質技術センター）にて検査済。

360度リフレクター搭載 朝夕の薄暗い時間帯や雨天時にも、車や自転車のライトに反射して児童の存在を周囲にアピールします。

防災ポケット内蔵 緊急時に必要な情報や小物を携帯できる防災ポケットを内蔵。頭部保護機能と組み合わせることで、災害時の安全も考慮した設計です。

軽量ヘルメット内蔵（取り外し可能） 日本には子どもたちが集団または一人で登下校する独自の通学文化があります。しかし警察庁が平成30年～令和4年（2018～2022年）の交通事故を分析したデータによると、年間2,000人以上の児童が通学中に交通事故でケガをし、うち約500人が重傷または死亡。その主要因が「頭部へのダメージ」です。 大きなケガを小さく、小さなケガをゼロに--その想いから、軽量ヘルメットを帽子に内蔵しました。ヘルメット部分は取り外し可能で、通常の通学帽としても使用できるため、子どもたちが毎日自然に頭部を守ることができます。

公益財団法人日本学校保健会 推薦商品 ／ 実用新案特許取得済

■ 株式会社ピーカブー／EPOCHAL(エポカル)とは

株式会社ピーカブーは、埼玉県朝霞市を拠点とするUVプロテクション専門ブランド「EPOCHAL（エポカル）」を運営する企業です。代表取締役・松成紀公子が「子どもを紫外線から守りたい」という想いを原点に、製品の企画・開発・製造・販売をすべて自社で手がけています。 EPOCHALブランドでは、通学帽のほか、幼稚園・保育園向けの体操服・通園リュック・フラップハットなど、子どもの日常を守るUV対応製品を幅広く展開。全国の教育機関への採用実績があります。 独自開発素材「EPOCHTEX(TM)」は、理化学研究所（RIKEN）インキュベーションプラザで開発された、酸化チタンを練り込んだ波型編み構造の高機能素材。紫外線だけでなく近赤外線もカットし、UVカット率100%（ネイビーカラー、カケン認証）を実現しています。

■ 代表取締役 松成紀公子 コメント

EPOCHTEX(TM)を採用したジャケット

「子どもたちが毎日安心して通学できる製品をつくりたい」--その一心で、EPOCHALの製品開発を続けてまいりました。紫外線・熱中症・頭部保護・防災・交通安全を一つの帽子で実現する「3WAY＆マルチガード通学帽」は、長年の研究と現場の声から生み出したものです。 INPITの加速的支援に採択いただいたことは、私たちの社会的使命が認められた大きな励みです。専門家チームの皆さまとともに、知財・ブランド・事業戦略を磨き上げ、この帽子を日本全国の小学生の頭に届けるべく、全力で取り組んでまいります。

■ 今後の展開

・全国百貨店・学校用品店への展開・自治体との連携による購入補助制度の創設に向けた取り組み・EC販売の本格展開

■ 会社概要

会社名 株式会社ピーカブー 代表取締役 松成紀公子（まつなり きくこ）

ブランド名 EPOCHAL（エポカル）

所在地 本社：埼玉県朝霞市栄町3-2-1

問い合わせ セカンドオフィス 〒352-0012 埼玉県新座市畑中2-12-4-103

TEL 048-458-3015

E-mail office@epochal-uv.com

事業内容 UVプロテクション製品の企画・開発・製造・販売