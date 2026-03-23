コーヒー店のハンドドリップ抽出を自動で精密再現、オペレーション改善を実現「iRHEA（アイレア）」国内正規販売開始

株式会社暮らしと珈琲

株式会社暮らしと珈琲（本社：岡山県岡山市・代表取締役：脇山 賢一）は、Noble Tree Co., Ltd.（本社：韓国・水原市）との国内専属代理店契約を結び、ハンドドリップの抽出をコンピューター制御で再現するドリップマシン「iRHEA（アイレア）」を2026年4月より日本で予約販売を開始いたします。

iRHEAは中東を中心に世界14カ国で導入が進んでおり、パナマ、サウジアラビア、メキシコなどハンドドリップ文化の根強い地域でも採用されています。

これに伴い、カフェ・レストラン事業者・ロースター・宿泊・観光・文化施設などの関係者を対象とした体験イベントを、2026年4月15日（水）に東京・浅草橋の「暮らしと珈琲 東京 LIFE＆COFFEE Tokyo」にて開催予定です。

今回の取り組みは、単なる新しいコーヒーマシンの販売開始ではありません。

「コーヒーの価値を高めるにはどうしたらよいか」

そんな問いを現場から投げかける試みです。

バリスタの「抽出の待ち時間」が「顧客との対話」に

日本のカフェ市場、コーヒーの抽出現場では、日々の課題として人員不足やオペレーションの効率の改善、スキル教育が必然的に求められています。バリスタ・ブリュワーは豆の生産地・農園・生産者ごとの違い、品種や精製・焙煎ごとの特徴、味わいを伝える存在ですが、実際の現場では抽出作業に多くの時間を割かれ、接客に集中できないケースも少なくありません。

「iRHEA（アイレア）」は、そんな課題を解決するドリップマシンです。

豆の特性に合わせたハンドドリップの抽出レシピを、1ml、1秒、1°C単位で設定し、精密な機械制御によって細かく再現できます。

「誰が淹れても、理想の一杯を」プロの技術を完全に再現する独自のドリップシステム

iRHEAの最大の特徴は、熟練のバリスタによる「円を描くハンドドリップ」を極めて高い精度で再現できる点にあります。注湯ノズルが描く円の軌道や大きさを自在に設定できる独自の制御システムを搭載しており、これに加えて抽出の決め手となる「湯量」「流量」「湯温」「ドリップノズルの制御」という4つの重要要素を緻密にコントロールすることで、理想とする抽出レシピを忠実に再現します。

・湯量（ml）

・流量（秒）

・湯温（℃）

・ドリップノズルの制御

複数店舗展開やピークタイムでの連続抽出など、クオリティコントロールの難しい現場でも、常に安定した品質のコーヒーを提供し続けることが可能です。

100件以上のレシピ登録可能、あらゆる種類の豆の複数レシピを同時抽出

レシピ設定画面

レシピはモニター上にお気に入り（ショートカット）として6件表示でき、店舗での人気商品のメニューをすぐに引き出せます。（レシピは５月よりクラウド上で共有が可能）

１つの豆を使用して同時に抽出するだけではなく、豆ごとのレシピも自由に作成でき、同時に複数の異なる抽出が可能なのがiRHEAの大きな特徴です。

注湯ノズル3連モデルの「iRHEA M3」では3つのレシピの抽出、5連モデルの「iRHEA M5 PRO」を使用する場合では、5つのレシピを同時抽出できます。

「見ていて飽きない」美しく、繊細な新しい抽出体験

抽出中の画面表示

iRHEAの抽出は、単なる機械的な動作ではありません。

注湯ノズルがゆっくりと円を描きながらコーヒーを抽出する様子は、まるで熟練のバリスタがハンドドリップをしているかのようになめらかです。

2025年9月のSCAJ（※1）や2026年2月のHCJ（※2）でも、その動きは「見ていて飽きない」と話題になり、大きな注目を集めました。

※1 SCAJ：SCAJ ワールド スペシャルティコーヒー カンファレンス アンド エキシビションの略で、アジア最大級のスペシャルティコーヒーの展示会です。

※2 HCJ（通称ホテレス）：サービス産業・フードビジネスに向けた日本最大級の商談展示会です。

「暮らしと珈琲」での実証結果

暮らしと珈琲では、2025年の東京店オープンから実店舗での運用を行い、抽出作業をマシンに任せることで店舗オペレーションの効率性を検証してまいりました。

その結果、iRHEAを未導入の当社他店舗と比べ、１年間でこのような結果を得ることができました。

・抽出作業の代わりに接客に注力することで購買単価が上がった

・M5モデルでは、１時間あたり最大約130杯（１杯あたり180ml）の抽出が可能

・新人スタッフでも即戦力として熟練バリスタと変わらない抽出が可能

また、iRHEAを導入した店舗では、以下のような結果を得ることができました。

・直感的な操作でレシピ開発の時間を短縮できた

・レシピの再現性が高いので豆ごとに味の検証が可能になった

理想のコーヒーを淹れられるのは、必ずしも人だけではない？

バリスタの努力や生産者のこだわりを伝えるための抽出は、常にハンドドリップでなくてはならないものでしょうか。iRHEAは、世界中のブリュワーが生み出したレシピの尊さや丁寧な技術、人間が積み重ねてきた手仕事の価値を奪う機械ではありません。むしろ価値を最大化させていくツールの１つとして存在しています。

時代とともに変わっていくコーヒーの常識を１から見つめ直し、iRHEAを通して本質的なコーヒー体験の価値を追求していきます。

株式会社暮らしと珈琲 代表取締役 脇山 賢一 コメント

「コーヒーは再現性が命です。私はこれまでの15年間、4店舗のコーヒー店運営でそれが最も大きな課題の１つであると感じていました。韓国の展示会でこのマシンを見つけた際、iRHEAが日本のコーヒー店が抱える課題を大きく解消できると感じ、すぐに輸入交渉の席に着きました。

コーヒーを飲む時間は、日々の暮らしに彩りを添える時間だと思います。

バリスタ・ブリュワーは、コーヒーを作ることだけが目的ではなく、コーヒーの魅力をあらゆる角度から伝えることが本来の役割ではないでしょうか。

もしかすると、丁寧にコーヒーに向き合ってきた方ほど、機械に任せることに強い抵抗があるかもしれません。

ですが、決してiRHEAは人間の仕事を奪うものではないと考えています。

むしろ私たちがサービスマンとして、大切なお客様とのコミュニケーションを取り戻す手段の１つだと感じています。抽出をあえてマシンに任せることで、今までになかった新しい関係性を作る。そんな次世代のコーヒーの世界を、このマシンとともに提案していきたいと思います。」

iRHEA体験イベント（業界関係者さま向け）

今回の国内販売開始にあわせ、カフェやロースター、コーヒー業界関係者、プレス・記者さまを対象とした体験イベントを開催します。

当日は

・iRHEAによる抽出デモ

・ハンドドリップとの飲み比べ

・韓国での導入・活用事例の紹介

などを予定しています。

実際に抽出プロセスを間近で見ながら、コーヒーの新しい可能性を体験できる機会となります。

【日時】

2026年4月15日（水）

午前の部：11:00-12:30

午後の部：13:30-15:00

※通常営業はお休みです。この日は本イベントのみの開催となります。

ご参加が難しい方は、プレス宛のメールアドレスに直接お問い合わせください。

【会場】

暮らしと珈琲 東京 LIFE＆COFFEE Tokyo

〒111-0052

東京都台東区柳橋1-17-1

TEL：03-4296-0757

アクセス：

JR総武線 浅草橋駅 / 都営浅草線 浅草橋駅から徒歩4分

【対象】

カフェやロースター、コーヒー業界関係者、宿泊・観光施設などで導入を検討される方、プレス・記者さま

【参加方法】

事前登録必須、参加無料

お申し込みフォーム申し込みはこちら :https://x.gd/pBUGiお申し込みQRコード：

※体験スペースの確保のため、仮の場合でも参加希望の方はお早めにお申し込みをお願いいたします。

製品概要

製品名：iRHEA（アイレア）

特徴：ハンドドリップを再現する3軸制御ドリップマシン

主な機能

・X / Z軸制御による注湯動作再現

・湯量 / 湯温 / 抽出時間の精密制御

・バリスタレシピの再現抽出

種類：M3（3つノズル）/ M5（5つノズル）

・2026年4月予約販売開始（導入時期は別途ご相談となります）

iRHEA Web：

https://lifeandcoffee.jp/irhea/

製造元概要

Noble Tree Co., Ltd.（주식회사 노블트리）

#816 Human Sky Valley

33 Omokcheon-ro 132beon-gil (Gosaek-dong), Gwonseon-gu

Suwon-si, Gyeonggi-do 16642

Republic of Korea

暮らしと珈琲（iRHEA国内専属代理店）について

東京店

株式会社 暮らしと珈琲（Life and Coffee Co., Ltd.）は、"日々の暮らしに寄り添う一杯を"をテーマに活動するスペシャルティコーヒーショップです。岡山を拠点に、岡山駅構内「little 岡山」、倉敷美観地区「大手まんぢゅうカフェ」、焙煎所を併設した本店（岡山市祇園）を運営。2025年には東京・浅草橋に「暮らしと珈琲 東京 LIFE＆COFFEE Tokyo」をオープンいたしました。

その他、YouTubeチャンネル（登録者5.6万人＜３月現在＞）を通じて焙煎や抽出、コーヒーの楽しみ方を発信。国内外のファンに向けて、コーヒーの奥深さや暮らしの中での豊かさを伝え続けています。

自社焙煎による高品質なコーヒー豆の提供に加え、iRHEA（アイレア）の日本正規専属販売代理店として、導入・アフターフォロー支援、カフェ開業支援・業務用豆の卸販売・抽出レシピ提供など、プロフェッショナル向けのサポート事業も展開しています。

暮らしと珈琲 Web：

https://tostinocoffee.com/

本件に関するお問い合わせ

暮らしと珈琲 東京 LIFE＆COFFEE Tokyo

広報・PR担当：川口／ 柳・古閑（こかん）

Email:

press@lifeandcoffee.jp