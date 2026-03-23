紫外線98％以上カット！SNS注目度急上昇、元鈴木さんのアパレルブランドからこの夏大活躍間違いなしの「撥水UVカットパーカー」が新登場！３月25日(水)18：00～販売開始。

株式会社Alyo

株式会社Alyo（本社：東京都港区、取締役社長：大橋茉莉花）は、アパレルブランドのCINEMATIQより「撥水UVカットパーカー」を3月25日(水)より発売いたします。株式会社Alyoは「女性が人生を楽しめる社会へ」を企業理念として、日々デザイン性と機能性を兼ね備えた商品の企画・販売を行っています。これまでに伸びがよくシワになりにくい生地/ご自宅で洗濯可能/コアサイズ～グラマーサイズさんや妊婦さんまで幅広く楽しめるサイズ設計などの機能性を持った商品を展開してきました。

これまで難燃素材など高機能生地を用いた商品を展開してきましたが、本商品も多彩な機能を兼ね備えた注目の一着です。

「 撥水UVカットパーカー 」

高機能な撥水＆UVカット（UPF50+）を備えた日本品質基準の生地を使用した、軽量ポケッタブルパーカー。

紫外線を98％以上カットしながら、植物由来の撥水加工で雨や水辺シーンにも対応し、日常からレジャーまで幅広く活躍します。

体型を選ばないリアルフリー設計で、妊娠中や抱っこ時にも羽織れる、季節を問わず使える万能ライトアウターです。

価格: 14,980円(税込)

サイズ: F

カラー: アイボリー/ライトピンク/ラベンダー/ネイビー/ブラック

詳細を見る :https://pinupcloset.shop/products/ci261036?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes&utm_term=0323_1

Point1: UPF50＋の紫外線カット&撥水の高機能生地を使用

UPF50+の紫外線カットと撥水機能を兼ね備えた高機能生地は、日本繊維製品品質技術センター（Nissenken）にてJIS L 1925に基づく試験を実施し、紫外線を98％以上遮蔽することが確認されています。

UPF50+は衣類における最高ランクの紫外線防止性能で、素肌に比べて約50倍以上日焼けを防ぐ基準を満たしています。

さらに植物由来原料を用いた撥水加工を施しており、洗濯後も効果が持続し、雨や水しぶき、日常の汚れを弾く機能性を備えています。

Point2 : ポケッタブル仕様で持ち運び簡単

裏地のポケットに本体を収納できる、ポケッタブル仕様です。

コンパクトに持ち運べるため、外出時もスマートに携帯できます。

外出先や旅行先でもさっと取り出して使えるため、急な天候変化や気温差にも柔軟に対応可能です。

さらに、マジカルポケットに収めておけば、エアコンによる寒暖差対策としても手軽に持ち歩けます。

Point3 : 600mlボトルが入るマジカルポケット付き

ポケットには、600mlボトルが横向きにすっぽり入るマジカルポケット付き。

収納力がありながら見た目はすっきりとしており、外出時の持ち物もしっかり持ち運べます。

Point4 : ドロストでシルエットの違いを楽しめる

ウエストのドローストリングを絞ることでギャザーが生まれ、裾にかけて自然なフレアシルエットが広がります。

バストは最大120cm、ウエストは最大130cmまで対応しており、様々な体型の方に着ていただけ

ます。

まだある！様々なシーンを想定した工夫

１.深めのフード設計

ポニーテールでもスッキリ収まるフードの深さ

２.袖口ゴム仕様

袖口はゴム仕様で腕まくりしやすく、動きやすさも◎

３.後ろ下がり設計

後ろ下りでヒップもしっかりカバー

４.ご自宅で洗濯可能

手軽にお手入れできていつでも清潔に

➄ワッシャー生地

くしゃっとラフに扱ってもシワが目立ちにくい

CINEMATIQは「毎日を快適に、女優のようにエレガントに」をコンセプトとして機能性とデザイン性を兼ね備えたお洋服を展開しています。600mlボトルが入るマジカルポケット/伸びがよくシワになりにくい生地/ご自宅で洗濯可能などの機能で、コアサイズ～グラマーサイズさんや妊婦さんまで幅広く楽しめ、お手入れが簡単なアイテムをご用意しております。

株式会社Alyo 会社概要

社名：株式会社Alyo

代表者：取締役社長 大橋茉莉花

所在地：〒107-0052

東京都港区赤坂2丁目22ー24 泉赤坂ビル4階

公式HP：https://alyo.co.jp/

PinupCloset公式オンラインショップ

https://pinupcloset.shop/

お問い合わせ

pinupcloset@alyo.co.jp