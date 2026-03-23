とぅーし × 松藤量平 × 渡部チェル　文芸レーベル「ことのは文庫」イメージソング『ヒント』好評配信中！

ISARIBI株式会社

アニソンダンスパフォーマー「REAL AKIBA BOYZ」所属のとぅーしは、松藤量平さんと渡部チェルさんによる音楽ユニットが手がける、マイクロマガジン社「ことのは文庫」イメージソングプロジェクト3月楽曲に参加し、2026年3月刊行作品『書棚の本と猫日和 雨上がりの空と明日への栞』のイメージソング『ヒント』を、書籍発売日となる3月21日（土）よりREAL AKIBA RECORDZから各音楽配信サービスにて好評配信中です。柔らかく寄り添うメロディと、登場人物の心の揺らぎを映し出す歌声が重なり、作品の世界観を鮮やかに彩る楽曲です。物語の情緒をすくい上げる歌声と繊細なアレンジが重なり、作品世界が“音として鳴り響く”ような一曲に仕上がっています。

松藤量平さんは、ユニバーサルミュージックからのデビューを経て多彩な活動を続けるシンガーソングライターで、確かな歌唱力と表現力に定評があります。渡部チェルさんは、PRISM・NOAのキーボーディストとして活躍し、アニメや番組音楽など幅広い作品を手がける音楽家です。

ことのは文庫 イメージソング制作プロジェクトは、ことのは文庫創刊６周年を記念して、6周年内（2025年6月から2026年5月まで）の1年間に刊行する全作品にイメージソングを制作するプロジェクトです。毎月新曲が追加されます。

３月に刊行する作品『書棚の本と猫日和 雨上がりの空と明日への栞』は、シェア型書店を舞台に、猫と本が人を繋ぐ心温まる連作譚。迷う人々が新たな一歩を踏み出す、優しさと再生の物語。シリーズ待望の続編となっています。

本楽曲とともに、作品世界の奥行きや登場人物の息づかいをより深く味わっていただければ幸いです。ことのは文庫が紡ぐ物語と音楽の新たな出会いを、ぜひお楽しみください。



■『ヒント』ダウンロード・ストリーミングはこちら

https://linkco.re/Hcp44Q9M

曲名：ヒント

アーティスト：松藤量平と渡部チェル feat.とぅーし

作詞 / 作曲：松藤量平

編曲：渡部チェル

＜とぅーし プロフィール＞

沖縄県出身 アニソンダンスパフォーマー／シンガー

REAL AKIBA BOYZ・RAB ESPICE所属

2019年、REAL AKIBA BOYZ新メンバーオーディションを経て加入。フルボディタットやフィンガータット、ポップ、ブレイク、アニメーションを融合した独自のダンススタイルを磨き続け、2023年にはタットの全国大会「ARMS」で優勝し、日本一の称号を獲得する。

2024年、公演中の怪我によりダンサーとしての活動に制限がかかるが、その期間をきっかけに長年挑戦したかった“歌”の道へ歩み始める。約1年半にわたり定期的なライブイベントへの出演を重ね、表現者としての幅をさらに広げていく。

2025年11月には、歌唱×バンド編成による自身初のワンマンライブ

「とぅーし First One Man Live “FIRST VOICE”」（SHIBUYA PLEASURE PLEASURE）を2部制で開催し、成功を収めた。同年12月1日、1st Single「LOAD」をデジタルリリース。

個人活動と並行して、所属するREAL AKIBA BOYZとしても大型公演に出演。

2024年10月には「リアルアキバボーイズ日本武道館 -レペゼン秋葉原-」、

2025年10月には東京体育館でのワンマンライブ

「REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE ～ぼくらのマスターピース～」 を開催し、グループとしても大舞台を経験している。

現在は、ダンサーとしてのキャリアをさらに深めながら、シンガーとしても本格始動。

ボーカルとダンス、そして身体表現を融合させた“唯一無二のパフォーマンス”を追求し続けている。

＜SNS＞

X：とぅーし@リアルアキバボーイズhttps://x.com/RAB_TUSSY/

X：とぅーし｜Music Official https://x.com/tussy_music

Instagram：https://www.instagram.com/rab.tussy/



松藤量平（シンガーソングライター）

2004年、ユニット「three tight b」のボーカルとしてUNIVERSAL MUSICよりデビュー。 ソロ活動や「Unlimited tone（アンリミ）」での活動を通じ、多彩な音楽性で活躍。 国内外アーティストとの共演も多く、確かな歌唱力と表現力で支持を集める。

公式サイト：https://matsufujiryohei.com/

渡部チェル（音楽家／キーボーディスト）

PRISM・NOAのキーボード担当。 アニメやこども番組の主題歌、サウンドトラック制作など幅広い分野で活躍。 繊細なアレンジと豊かな音楽性で多くの作品を支えている。

公式X：https://x.com/cher_vOwO

■3月刊行書籍

『書棚の本と猫日和 雨上がりの空と明日への栞』

シェア型書店を舞台に、猫と本が人を繋ぐ心温まる連作譚。 迷う人々が新たな一歩を踏み出す、優しさと再生の物語。シリーズ待望の続編。

・定価：781円（本体710円＋税10%）

・著：佐鳥理／イラスト：わみず

・発売日：2026年3月21日（紙・電子）

・ISBN：9784867169322

・作品詳細：https://kotonohabunko.jp/detail/shodananeko2/



■ことのは文庫 イメージソング制作プロジェクト

https://kotonohabunko.jp/special/imagesong/

ことのは文庫は2025年に創刊6周年を迎えた、マイクロマガジン社のオトナ女子向け文芸レーベル。 『わが家は幽世の貸本屋さん』シリーズ、『おまわりさんと招き猫』シリーズ、ドラマ化作品『さよならの向う側』など、心に響く物語を多数刊行。

■マイクロマガジン社について

マイクロマガジン社公式YouTube：https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547

マイクロマガジン社は、世界に求められるユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。公式YouTubeチャンネルでは、ことのは文庫をはじめとした作品紹介動画を公開中。

マイクロマガジン社公式YouTube：https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547



【REAL AKIBA RECORDZ】

「REAL AKIBA RECORDZ」は、“＆ Music.”をキャッチコピーに掲げ、秋葉原カルチャーの熱量・創造性・多様性を音楽で世界へ解き放つレーベルです。アイドル、声優、歌い手など、ジャンルを越境するアーティストたちの個性と才能を最大限に引き出し、秋葉原発の新しい音楽体験を創出していきます。

X (旧Twitter) https://x.com/RA_RECORDZ

YouTubehttps://www.youtube.com/@REALAKIBARECORDZ

Instagramhttps://www.instagram.com/real_akiba_recordz/





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行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

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そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

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設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

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WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/