2.5次元アイドルグループ「いれいす」、「StudyCast」・「進研ゼミ 中学講座」と初コラボで“推しと勉強”を実現

株式会社VOISING

株式会社VOISING（本社：東京都港区、代表者：ないこ、以下、VOISING）所属の2.5次元アイドルグループ「いれいす」は、新学期を迎える学生の皆さまを応援するため、学習アプリ「StudyCast（スタキャス）」および「進研ゼミ 中学講座」との初のコラボレーションとなる「新学期応援キャンペーン」を、2026年3月15日（日）より開催しております。ファンの皆さまと“同じ時間を共有する”ことを大切にしてきたいれいすが、今回は“勉強”という日常に寄り添い、これまでにない学びの体験をお届けいたします。

■推しと一緒に学ぶ新体験 「いれいすルーム」で広がる学習習慣

本キャンペーンでは、「いれいすと一緒に勉強」をテーマに「StudyCast」内に期間限定の特設空間「いれいすルーム」を開設しております。2026年3月15日（日）から5月10日（日）までの期間中、いれいすメンバーと全国のリスナーが同じルームに集い、それぞれの目標に向かって学習に取り組むことが可能に。

また、いれいすメンバー自身も実際にルームへ入室し、ファンの皆さまと同じ時間を過ごしながら勉強に取り組んでおります。普段の配信とは異なる“集中する時間”を共有することで、推しと一緒に勉強できる特別な体験を実現いたします。また、3月22日に実施された特別生配信に向けて、メンバー自身もこのルームを活用しながら学習を重ねており、その姿勢を通じて「一緒に頑張る」価値をお届けいたしました。

■応援メッセージと限定特典で、努力するすべての人へエールを

さらに、日々努力する皆さまに寄り添うための特別な特典をご用意。期間中に「StudyCast」内の「いれいすルーム」を利用して勉強されたすべての方へ、いれいすメンバーからの応援メッセージをプレゼントいたします。メンバーそれぞれの想いが込められたメッセージは、2026年4月上旬よりスタキャスお知らせにて順次お届け予定です。

2026年3月15日（日）から4月30日（木）まで実施中の本キャンペーンにおいて、累計入室者数が5,000人を突破いたしました。本達成については、2026年3月22日（日）の配信にて発表しており、これを記念して、2026年3月23日（月）よりコラボ限定のスマートフォン壁紙をスタキャス公式Xにて配布いたします。日常の中でいつでもメンバーを感じられる特典を通じて、学習へのモチベーションを後押ししてまいります。

■「勉強応援企画」と題し、メンバー全員で挑んだ「ガチ学力テスト」 努力と成長の過程を公開

2026年3月22日には、「いれいす」の公式YouTubeチャンネルにて勉強応援企画の生配信を実施。本配信では、「進研ゼミ 中学講座」が監修した中学レベルの「ガチ学力テスト」にメンバー全員が挑戦いたしました。事前に「いれいすルーム」で勉強を重ねてきたメンバーが、本番でどのような成果を発揮するのかという緊張感の中、それぞれが真剣に問題へ向き合う姿をお届けいたしました。時には悩み、時には喜びながら挑戦する様子は、多くの視聴者にとって共感と刺激を生む内容となり、「学ぶことの楽しさ」や「努力することの大切さ」を改めて感じていただける機会となりました。

《アーカイブ配信》

https://www.youtube.com/live/2YtzVGSWUZw?si=5ftmC_kzvphOILdK

■「進研ゼミ 中学講座」との連動特典！新生活を彩るオリジナル時間割シートを期間限定で配布

「進研ゼミ 中学講座」とのコラボレーション企画として、新学期にぴったりの「オリジナル時間割シート」を期間限定で配布しております。LINE公式アカウントの追加と簡単なアンケート回答により、どなたでもすぐにダウンロードいただけますので、詳しくは特設サイトをご覧ください。いれいすの世界観を取り入れたデザインは、新しい環境での毎日を楽しく彩るとともに、学習計画の習慣化をサポートいたします。なお、配布期間は2026年4月30日（木）までとなっております。

■配布条件：「進研ゼミ」公式LINEに登録し、アンケートに回答された方

■配布期間：2026年3月23日（月）～4月30日（木）

■キャンペーン特設サイト：https://risdom.benesse.co.jp/ireisu_benesse/

■StudyCastについて

https://www.benesse.co.jp/zemi/studycast/

「StudyCast（スタキャス）」は、進研ゼミ受講の有無に関わらず利用可能な勉強へのやる気が上がらない子どもたちの学習モチベーションを喚起する自習室×学習記録アプリです。全国のユーザーと安心・安全につながりながら勉強できるオンライン上の学習ルームで、子どもたちが勉強に向かうやる気を引き出します。

■いれいすとは

「いれいす（イレギュラーダイス）」とは、「株式会社VOISING」に所属する、人気急上昇中の6人組2.5次元アイドルグループです。2020年10月に結成され、歌ってみた動画やオリジナルソング、バラエティ動画の投稿や、生配信を中心に活動しています。インターネットの外では、ライブコンサートやコラボイベントも開催しており、今急速に人気を高めている注目のグループです。2023年には全国6都市を回るホールツアーを完走し、2024年2月には、ファンとの約束であり夢であった結成3年での日本武道館ライブを実現しました。2024年11月30日（土）・12月1日（日）には自身初となるドーム公演をベルーナドームにて2日間開催。2025年夏には「いれいす」として初めてとなる全国アリーナツアーにて9万人を動員し完走。

メンバー

＜左＞上：-hotoke-

中：初兎

下：りうら



＜右＞上：If

中：悠佑

下：ないこ

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115076/table/111_1_8ef5af47b81a45549d4915a03a4d7027.jpg?v=202603240951 ]