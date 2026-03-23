必死で駆け抜けた90日連続リリイベがついに結実！大団円のツアーファイナル！アイオケ3rdアルバム『私たち、本気です!!』☆3/20付オリコンデイリーランキング第1位獲得☆

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〈アイドルオーケストラ〉アイオケは、2026年3月21日（土）横浜ReNY betaにて、アイオケツアー2026『私たち、本気です!!』のツアーファイナル公演を開催。

■「オリコン1位を取れなければ、私はアイオケを卒業します」

リーダー三田萌日香の決意表明から半年、怒涛の90日間連続リリースイベント最終日は、ツアータイトルにもなっている3rdアルバム「私たち、本気です!!」の発売日でもあり、ファンと一緒にオリコンデイリーランキングの結果を確認するという企画を実施。

リーダーの進退がかかった結果発表とあって、詰めかけたファンも緊張と期待が入り混じった様子で見守る。オリコンデイリーランキング（3月20日付）第1位の結果が発表されると、会場は割れんばかりの歓声と拍手に包まれ、涙を流すファンの姿も見受けられた。

大号泣のメンバーたちはリーダーの三田を囲むように寄り添い、代表して三田がファンへ感謝の気持ちを伝えた。

「90日間連続リリースイベントというとても長い期間、毎日の様に、リリースイベントにお越し頂いた楽団員の皆様、本当にありがとうございました。この期間は私達アイオケにとって大切な時間になりました。支えてくださってありがとうございます！

みんなのお陰でオリコン1位獲る事は出来ましたが、アイオケはここで終わりでは無く、豊洲PITリベンジ（観客1,000人の目標）に向けて、新たな出発を切ります。

これからもアイオケは、この12人で進んで行きますのでよろしくお願いします！」

アイオケ史上最大の挑戦となった3rdアルバムは、90日間連続リリイベを経てオリコン第1位獲得という形で実を結び、ツアーファイナルは歓喜の涙で幕を閉じた。

■明海大学ダンスサークル「Rabbit」との一夜限りのコラボが決定

アイオケとしては2度目の豊洲PITとなる 4月22日（水） ワンマンライブ『マジで！？アイオケ♪３ determination -卒業かリベンジか- 』の第1弾企画が発表。

2025年10月、BAYFMの番組「あしたの音楽」への出演を通してアイオケとRabbitが出会い、11月の明海大学学園祭「明海祭」にてコラボステージが実現。アイオケの代表曲「アイドルイノベーション」に合わせて総勢30名での圧巻パフォーマンスを披露した。豊洲PITでは更にパワーアップしたコラボステージに期待したい。

『マジで！？アイオケ♪３ determination -卒業かリベンジか- 』のチケットは、現在イープラスにて一般販売中。

アイオケ 3rd アルバム「私たち、本気です!!」

■アルバムタイトル：「私たち、本気です!!」

■価格：2,250円（消費税込）

■発売日：2026年3月21日（土）

■品番：AGIO-0426

■収録曲

1. アイドルイノベーション

2. Yami gimme Love

3. ONE MIRAI

4. ANRImited sky

5. ゆゆTHEエクササイズ

6. サンタモニカで愛をキック

7. まほろば

8. ケサランパサラン

9. ノルカソルカ

10. OGT～推しが尊い！～

11. 本気まりか

12. ENJIN

13. Miuse

14. aco≠rd

15. 同一个未来

アイオケ×明海大学ダンスサークル「Rabbit」ダンスコラボ！

■タイトル：マジで！？アイオケ♪３ determination -卒業かリベンジか-

■開催日時：2026年4月22日（水）17:30開場 18:30開演

■会場：豊洲PIT（〒135-0061 東京都江東区豊洲6丁目1－23）

■出演：アイオケ、明海大学ダンスサークル「Rabbit」ほか

■チケット（消費税込）

S-VIP席（FC会員限定、特典付） 22,000円

VIP 席（特典付） 22,000円

カメラ席（スチール撮影可） 22,000円

一般席 5,500円

一般立ち見席 4,400円

女性専用席 2,200円

学生席 2,200円

車いす席 2,200円

※全席種プラス1ドリンク（入場時600円別途）

※小学生未満入場不可、小学生以上チケット必要

※お一人様4枚まで

※車いす席は同伴者1名まで同額

【S-VIP席・VIP席特典】

１.S-VIP VIP pass＆ストラップ

２.限定タオル

３.エコバック

■チケット販売

イープラス https://eplus.jp/i-ok/

アイオケとは

〈アイドルオーケストラ〉アイオケはボーカル7名、ヴァイオリニスト、サックスプレイヤー、フルーティスト、パフォーマー2名の12名で構成されたアイドルオーケストラユニット。アイオケの全楽曲には、〈歓喜の歌〉〈天国と地獄〉〈乙女の祈り〉〈ファランドール〉等、数多くのクラシック曲が組み込まれており、歌・演奏・ダンスが融合した華やかなパフォーマンスが魅力。2021年3月にデビューシングル「Catch The Dream」をリリース。2022年8月20日に豊洲PITでのワンマンライブを開催し、2024年1月13日には日比谷野外大音楽堂でのワンマンライブを開催するなど、積極的な活動で着実にファンを増やしており、2026年4月22日にはグループで2度目の豊洲PITでのワンマンライブを控えている。

【ボーカル】根本流風、JIN、三田萌日香（リーダー）、安里唯、真田真帆、あこ、櫻萍 Apple

【バイオリン】 Kurumi

【サックス】【クラリネット】大野まりか

【フルート】甘宮さら

【パフォーマー 】ゆゆ・THE・エクスカリバー（サブリーダー）、草凪美海

HP：https://i-ok.jp/

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TikTok：https://www.tiktok.com/@i.ok_official

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チケットの先行販売やみんなで楽しく会話できるグループチャットやLIVE＆ラジオ配信も！いつもアイオケを応援してくれているみんなと一緒に作り上げていくコミュニティ。

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