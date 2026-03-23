【KEEZING】DSP技術搭載で「自然な聞こえ」を追求した耳掛け式集音器が新登場。3月23日より期間限定の特別価格キャンペーンを実施

九洋洲 Joychou 株式会社

オーディオ機器ブランド「KEEZING」は、最新のDSPテクノロジーを採用した高性能な耳掛け式集音器を発売いたします。発売を記念し、2026年3月23日から3月31日までの期間限定で、通常価格41,995円のところ、80%OFFの特別価格8,399円にて販売するキャンペーンを開催いたします。

開発の背景：もっと自由に、ありのままの音を楽しめる毎日へ

「家族との会話をもっと楽しみたい」「外出時の不安を解消したい」という声に応えるため、KEEZINGは「使いやすさ」と「音質の自然さ」に徹底的にこだわった集音器を開発しました。複雑な設定を排除し、届いたその日から誰でも簡単に使える設計を目指しました。

本製品の主な特長1. DSPテクノロジーによるクリアな音質

1.最新のDSP技術を搭載し、多チャンネルでの音声精細化処理を実現。周囲の雑音を効果的に抑え、ハウリングを抑制することで、より自然でクリアな音質を提供します。音を最大約50倍まで増幅させることができ、日常のコミュニケーションを強力にサポートします。

2. 長時間でも疲れにくい「左右両用」の軽量設計

本体重量はわずか約4g。人間工学に基づいた耳掛けタイプを採用しており、耳の後ろにしっかりフィットします。激しい動きでも落ちにくく、右耳・左耳どちらでも違和感なく装着可能。一日中快適な装用感を実現しました。

3. 電池交換不要の充電ケース仕様

専用のUSB充電ケースが付属。差し込むだけで簡単に充電ができ、一度のフル充電で長時間使用が可能です。散歩や買い物など、外出先でのバッテリー切れを心配することなく、日常のあらゆるシーンで活用いただけます。

4. 高齢者の方でも迷わない「ワンボタン操作」

全ての操作を一つのボタンに集約しました。「長押しで電源オン/オフ」「短く押して音量調整」という直感的なインターフェースにより、機械操作が苦手な方でもすぐにお使いいただけます。

大切な方へのギフトとして

父の日、母の日、敬老の日など、ご両親やご親族への贈り物としても大変喜ばれるデザインと機能を備えています。また、安心して長くご愛用いただけるよう、充実したカスタマーサービス体制を整えております。

キャンペーン概要

製品仕様

- 新製品の発売を記念し、期間限定で特別割引を実施いたします。- 実施期間： 2026年3月23日～ 3月31日- 対象製品： KEEZING 耳掛け式集音器- キャンペーン価格： 8,399円（通常価格 41,995円より80%OFF）- ブランド名： KEEZING- タイプ： 耳掛け式（左右両用）- 重量： 約4g- 機能： DSPノイズリダクション、多段階音量調整- 充電方式： USB充電ケース式- 保証期間： 安心の長期保証- https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0GQ284KWZ詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0GQ284KWZJOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com