「汚しても、笑っていられる。」全パーツ分解・洗濯機で丸洗いできるプロ品質ソファ『タクス』makuake販売開始

リビンズ株式会社

全国の会員家具店へ家具の供給を行うリビンズ株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：須山 盛樹）は、独自の新構造により全てのパーツを分解して家庭用洗濯機で洗えるソファ『タクス』を、2026年3月23日（月）より応援購入サービス「Makuake」にて販売いたします。 本製品は、子育て世代の「ソファが汚れるストレス」を解消するために開発され、高水準な荷重検査もクリアした安心品質と、日常の洗濯のしやすさを両立した次世代のカバーリングソファです。

■ 開発の背景：ソファの汚れは「親の自己嫌悪」に繋がっている

多くの家庭において、ソファは家族団らんの象徴である一方、小さなお子様やペットによる「汚れ」が大きなストレスとなっていました。従来の「洗えるソファ」は、巨大なカバーを剥がす重労働、干す場所の欠如、取り付けの難しさから、結局汚れたまま使い続けられるケースが少なくありません。

リビンズは、このソファ洗濯の絶望を解消すべく、服を洗うのと同じ感覚で、汚れたパーツだけを「脱がせて洗う」全分解構造を開発。子供がジュースをこぼしても「大丈夫、洗えるから」と笑顔で言える、心のゆとりを提供します。

■ 自宅で洗えるソファ『タクス』3つの特長

1. 「そこだけ」脱がせて丸洗い。業界の常識を覆す全分解構造

背もたれ、肘掛け、座面それぞれのカバーが完全に独立。汚れた箇所だけをサッと外して家庭用洗濯機へ。1枚がコンパクトなので、室内干しでもスピーディーに乾きます。

2. 160kgの静的強度試験、3万回耐久試験をクリア

第三者機関にて過酷な耐久試験を実施。160kg相当の加圧テストと、さらに30,000回の着座衝撃試験をクリア。※1

活発なお子様がいるご家庭でも安心してご使用いただける、お墨付き品質です。※2

3. 「模様替え」もひとりで。パズルのようにサッと着せ替え完了

巨大な布と格闘する必要はありません。パズルのように、女性一人でも短時間で全てのカバー取り付けが完了。洗い替えカバー（別売）を用意すれば、季節に合わせた「リビングの衣替え」も手軽に楽しめます。

■ 家具選びに『確信』を。新・品質基準「LIVINS QUALITY」の導入

リビンズは本プロジェクトの開始に合わせ、お客様が安心して家具を選べる独自の品質グレード体系「LIVINS QUALITY（リビンズ品質）」を新たに定義いたしました。厳しい製品化工程と第三者機関による品質試験を実施し、合格基準に応じて2つのグレードを付与します。

シルバー

JIS規格 区分3 ※3 に基づく静的強度検査をクリアし、プロの目利きによる製品化プロセスを経てお届けする、リビンズの標準品質です。

木製家具には、商品が自宅に届いた時のホルムアルデヒド含有量を低下させる簡易的な健康配慮対策※4 も施しています。

ゴールド

標準品質に加え、主要部はJIS規格 区分4 ※3 の強度検査をクリア。一般的な家庭用家具より高い基準の検査をクリアした、自社最高レベルのプロダクトの証です。

健康配慮（F☆☆☆☆）や機能性生地（撥水・スクラッチ対応）など、特定のライフスタイルの悩みを解決するプラスアルファの高機能モデルも、マークの「二つ星・三つ星」で表現。お客様の暮らしのニーズを満たし、数値を安心という価値に翻訳します。

『タクス』は、ゴールドマーク×機能性も満たす、リビンズが誇るプロダクトです。

※1【試験方法】１.JIS S 1203:1998 7.1 160kg相当の荷重を10秒間に10回加え、各部に破損がないことを確認 ２.JIS S 1203:1998 7.5 95kg相当の荷重試験を、左右2ヶ所同時に30,000回繰り返し、各部に破損・緩み・機能に影響する変形等の異常がない事を確認

※2 過度な衝撃や想定外の使用（飛び跳ねる等）を繰り返した場合、製品の劣化や破損につながる可能性があります。取扱説明書に沿って正しくご使用ください。

※3 家具の品質検査において、使用環境・目的に応じて試験区分（1～5）が設定されています。区分3が一般家庭向け、区分4～5は業務用家具向けの検査基準とされています。

＊区分4での強度検査は静的荷重検査のため、耐久性を保証するものではありません。

＊当社の家具は一般家庭用です。業務用としての使用はいただけません。

JISに規定された試験回数

※4 商品の梱包内にホルムアルデヒド吸着・分解シートや、活性炭のような効果が期待できるスメルGETを入れています。簡易的な健康配慮対策とは、これらによる有害物質低減を指します。

■ Makuakeプロジェクト概要

●プロジェクト名： 汚れた所を脱がせて丸洗い。服と同じ手軽さ。毎日座ってもへたりにくい全分解ソファ

●期間： 2026年3月23日～2026年4月19日 22:00まで

●最大割引率： 超早割20%OFF（限定数量）

●URL：https://www.makuake.com/project/lpia-taks/

■ 会社概要

●社名： リビンズ株式会社

●代表者： 代表取締役 須山 盛樹

●所在地： 広島県広島市中区住吉町16-20

●創業： 1970年（昭和45年）

●公式サイト： https://www.livins.co.jp/

●公式オンラインショップ：https://www.l-pia.com/

●公式instagram：@lpia_ec_official(https://www.instagram.com/lpia_ec_official/)

●公式LINEアカウント：https://lin.ee/rWldGIo

【本件に関するお問い合わせ先】

リビンズ株式会社 担当：森

電話：082-536-0830(#) / メール：livins@livins.co.jp