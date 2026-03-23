【ひめらぶ追加メンバーオーディション】第6回配信！元AKB48高城亜樹がゲスト審査員に降臨。20日間の集大成、涙の最終パフォーマンス！

株式会社HJ

小学生プリンセスアイドルグループ「ひめらぶ」は、2026年3月21日（土）18:00より、公式YouTubeチャンネルにて『ひめらぶ追加メンバーオーディション』第6回を配信いたしました。

500名以上の応募者から選ばれた精鋭10名による「3次レッスン審査」がいよいよ完結。最終審査に進めるわずか「4名」の座をかけ、20日間にわたる猛特訓の成果をぶつける運命のステージが幕を開けます。

【配信URL：https://youtu.be/QCJumIbvcHw?si=d3fY47ZNDn1fZURC】

■ゲスト審査員に元AKB48 高城亜樹が参戦！

今回の最終パフォーマンス審査には、特別ゲスト審査員として元AKB48の中心メンバーとして活躍した高城亜樹氏が参加。 「アイドルに大事なのは歌っていない時。自分のパートじゃなくてもどう輝くか、ファンを掴むのはそういうところ」と、トップアイドルとしての経験に基づいた独自の着眼点で、候補生たちのポテンシャルを見極めます。

また、運営ディレクターの堀下氏は「スキルだけでなく、今のひめらぶに合流した際の相性が重要」と語り、グループの未来を見据えたシビアな選考基準が示されました。

■20日間の集大成、個性が光るソロパートとチームの絆

「らぶハート」チーム

低学年主体の成長とキラキラ笑顔 最初は息を合わせるのにも苦戦した低学年中心のチームが、最後には互いに指摘し合えるまでに成長。本番では自ら考えたオリジナル振付のソロパートで個性をアピール。立ち位置のミスを恐れず、全員が最後までキラキラとした笑顔でステージをやり遂げ、終了後には安堵と悔しさの入り混じった涙が溢れました。

「姫ガールズ」チーム

完成されたチーム力と完璧なステージ 最年長・鷹宮えまを中心に、常に高い評価を得てきた実力派チーム。中間発表での悔し涙をバネに、さらに磨きをかけたパフォーマンスは圧巻の一言。自分たちで考案したソロパートを含め、非の打ち所がない完璧なステージを披露し、清々しい表情で審査を終えました。

指導を続けてきた「わた先生」が、彼女たちのひたむきな成長に思わず感極まって涙を流すなど、会場全体が熱い感動に包まれる審査となりました。

■最終審査結果発表会 チケット一般販売スタート！

ついに新メンバーが決定する歴史的瞬間を会場で見届けることができる、最終審査結果発表会のチケットがいよいよ本日より一般先着販売となります。

■『ひめらぶ追加メンバーオーディション』第6回 配信概要

〈イベント名：ひめらぶ追加メンバーオーディション最終審査結果発表会〉- 開催日： 2026年4月18日(土)- 時間： 開演 12:00（開場 11:30）- 会場： 原宿ベルエポック第2校舎イベントホール- チケット価格： 3,500円- チケット販売URL： https://livepocket.jp/e/f32mu(https://livepocket.jp/e/f32mu)- 販売期間：2026/03/21(土) 18:00 ～ 2026/04/18(土) 12:00- 公開日時： 2026年3月21日（土）18:00- 視聴URL： https://youtu.be/QCJumIbvcHw?si=d3fY47ZNDn1fZURC(https://youtu.be/QCJumIbvcHw?si=d3fY47ZNDn1fZURC)- ナレーション： あいさ（egg専属モデル）

本番組のナレーションには、ティーンから絶大な支持を集めるegg専属モデルのあいさが就任。持ち前の明るいキャラクターで、候補生たちの熱い戦いに華を添えます。

■「ひめらぶ」について

「ひめらぶ」は、小学生メンバー5名によるプリンセスアイドルグループです。 "小学生姫ギャル"のりりぴをセンターに迎え、同世代の憧れを象徴する存在=プリンセスアイドルを目指して結成されました。 2025年8月に全国から500名以上がエントリーしたオーディションを経て4名が選ばれました。 しなこや竹下パラダイスの作品で知られるNOVECHIKAと、二度のレコード大賞受賞歴を持つTETTAが制作したデビュー曲『100パーセントだいちゅっき』はMV再生数50万回、TikTok動画再生数1,700万回を突破し大きな注目を集めています。

【ひめらぶ 公式SNS】

Instagram： https://www.instagram.com/himelove_official/

TikTok： https://www.tiktok.com/@himelove_official

X： https://x.com/himelove_idol

YouTube： https://www.youtube.com/@himelove_official

■会社概要

社名：株式会社HJ

代表：代表取締役社長 池田 隼人（イケダ ハヤト）

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F

URL：https://hj-s.co.jp

設立年：2006年2月

資本金：523,924,000円

従業員数：100人

事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社HJ 広報担当

https://tayori.com/f/hjcontact-prtimes/