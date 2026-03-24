「アロマ星座占い〜星が導くわたしの香り」キャンペーンを展開ー3月24日（火）〜6月2日（火）まで　自分だけの“ラッキーアロマ作り”ワークショップなどを実施ー























アロマテラピーの基本から調香の技術まで学べる講座。アロマテラピー検定やAEAJ認定アロマブレンドデザイナーの資格取得を目指せます。イメージに合わせて自在にアロマフレグランスを作れるようになりたい方に。 アロマテラピーの基本から調香の技術まで学べる講座。アロマテラピー検定やAEAJ認定アロマブレンドデザイナーの資格取得を目指せます。イメージに合わせて自在にアロマフレグランスを作れるようになりたい方に。































アロマテラピーの効用が、家庭だけでなく、ビジネスシーンや医療・介護の現場でも注目されるようになり、安全に実践できる知識がますます求められています。アロマテラピー検定で基礎知識を習得することにより、さまざまな場面で植物の香りを役立てられるようになります。やさしく学べる公式テキストも用意されており、楽しみながら実践的な知識が身に付く検定です。 アロマテラピーの効用が、家庭だけでなく、ビジネスシーンや医療・介護の現場でも注目されるようになり、安全に実践できる知識がますます求められています。アロマテラピー検定で基礎知識を習得することにより、さまざまな場面で植物の香りを役立てられるようになります。やさしく学べる公式テキストも用意されており、楽しみながら実践的な知識が身に付く検定です。





※画像はイメージです監修：SONOMAREN（フォーチュンカウンセラー、ルナハーバルセラピスト。アロマテラピー検定1級）◎「ラッキーアロマ作り」ワークショップ全国のアロマテラピーショップ・スクール・サロンで、本キャンペーンに連動した星座別ラッキーアロマ作りのワークショップを開催。お近くの店舗をチェックして自分だけの香り作りをお楽しみください。【実施期間】2026年4月24日（金）〜6月2日（火）【実施場所】全国のアロマテラピーショップ・スクール・サロン、AEAJグリーンテラス【参加費】 各実施場所により異なります 。【申込方法】各実施場所により異なります。3月24日（火）公開予定の特設サイトよりご確認ください。https://aroma.aromakankyo.or.jp/horoscope/shoplist/◎「アロマ調香」講座【実施期間】2026年4月24日（金）〜10月31日（土）【受講費】 各実施場所により異なります。【申込方法】各実施場所により異なります。3月24日（火）公開予定の特設サイトよりご確認ください。https://aroma.aromakankyo.or.jp/horoscope/shoplist/◎フォロー＆コメントで当たる「アロマ星占いセッション」プレゼント【応募期間】2026年3月24日（火）〜2026年6月2日（火）【申込方法】AEAJ公式Instagramアカウント＆フォローと投稿へのコメントで応募抽選で3名様にAEAJグリーンテラスでの占星術の専門家による「アロマ星占いセッション」をプレゼントします。AEAJ公式Instagramアカウントhttps://www.instagram.com/aromakankyo_aeaj/□累計受験申込者数 56万人*突破！アロマテラピー検定とは※2025年12月AEAJ調べ【試験日時】2026年7月5日（日）【試験形式】インターネット試験【申込受付期間】2026年4月24日（金）〜6月2日（火）詳細はこちらhttps://www.aromakankyo.or.jp/cont/aromatherapy/