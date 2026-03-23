株式会社太知ホールディングスは災害時に手回しで使えるKOBAN 　「これであんしん」シリーズ 5モデルを3月下旬に発売

株式会社太知ホールディングス

いまお使いのライトやラジオ、本当にいざというときに使えますか？実は防災袋に入れた保存食よりも早く充電池の寿命が来てしまうことがあります。「これであんしん」シリーズは10年ほったらかしでも使えるスーパーキャパシタを搭載。だから、非常時でもしっかり使える。大切な家族を守るための本当に安心できる備えです。スーパーキャパシタは一般的な充電池（リチウム電池等）とは違い、安全に長期間保管できる蓄電デバイスです。

●これであんしんライト SC-001

- LEDスポットライト＆ランタン- スマートフォン充電

●製品情報・仕様

■品名：これであんしんライト

■型番：SC-001

■蓄電池：キャパシタ2.7V 20F

■電源：手回し充電

■ライト：高輝度白色LEDφ5mm 1灯

■付属品：USBケーブル:USB A ⇔ USB Type-C (30cm) 取扱説明書（保証書付き）

■寸法/質量：幅55×奥行29×高さ141mm/約130ｇ

●これであんしんラジオ SC-002

- AM/FMラジオ- LEDライト- スマートフォン充電

●製品情報・仕様

■品名：これであんしんラジオ

■型番：SC-002

■蓄電池：キャパシタ2.7V 10F

■電源：手回し充電

■ライト：高輝度白色LEDφ5mm 1灯

■受信周波数：AM 530~1600kHz FM 76~108MHz（ワイドFM対応)

■アンテナ：AM フェライトバーアンテナ（内蔵）FM ロッドアンテナ

■付属品：USBケーブル:USB A⇔USB Type-C (30cm) 取扱説明書（保証書付き）

■寸法/質量：幅105×奥行43×高さ60mm/約150ｇ

●これであんしん防水ランタン SC-003

- LEDランタン（強・弱）- 安心の3電源対応（手回し充電/乾電池/ソーラー充電）- スマートフォン充電- 屋外でも安心の防じん・防水仕様(JIS IP54相当）

●製品情報・仕様

■品名：これであんしん防水ランタン

■型番：SC-003

■蓄電池：キャパシタ2.7V 150F

■電源：手回し充電/単3形乾電池×3本または単４形乾電池×3本（別売り）/ソーラー充電

■ライト：白色LED 9灯

■ソーラーパネル：単結晶ソーラーフィルム

■付属品：USBケーブル：USB A⇔USB Type-C (30cm) 取扱説明書（保証書付き）

■寸法/質量：直径74×高さ187mm/約325ｇ

●品名：これであんしん防水ラジオ SC-004

- AM/FMラジオ- 3灯LEDライト- サイレン- 安心の4電源対応 （手回し充電/ACアダプター/乾電池/モバイルバッテリー）- スマートフィン充電対応- 屋外でも安心の防じん・防水仕様(JIS IP54相当）

●製品情報・仕様

■品名：これであんしん防水ラジオ

■型番：SC-004

■蓄電池：キャパシタ2.7V 20F

■電源：手回し充電/ACアダプター（別売り）/単３形乾電池×2本（別売り）/モバイルバッテリー（別売り）

■ライト：高輝度白色LEDφ5mm 3灯

■受信周波数：AM 530~1600kHz FM 76~108MHz（ワイドFM対応)

■アンテナ：AM フェライトバーアンテナ（内蔵）FM ロッドアンテナ

■サイレン：75dB

■付属品：USBケーブル:USB A⇔USB Type-C (30cm) 取扱説明書（保証書付き）

■寸法/質量：幅107×奥行50×高さ69mm/約200ｇ

●品名：これであんしん防水テレビラジオ SC-005

- ワンセグテレビ コンパクトで長時間使える 2.8インチ- AM/FMラジオ- LEDライト- サイレン- 安心の4電源対応（手回し充電/ACアダプター/乾電池/モバイルバッテリー）- スマートフォン充電- 屋外でも安心の防じん・防水仕様(JIS IP54相当）

●製品情報・仕様

■品名：これであんしん防水テレビラジオ

■型番：SC-005

■蓄電池：キャパシタ2.7V 100F

■電源：手回し充電/ACアダプター（別売り）/単3形乾電池×3本（別売り）/モバイルバッテリー（別売り）

■ライト：高輝度白色LEDφ5mm 1灯

■受信周波数：AM 522~1710kHz FM 76~108MHz（ワイドFM対応) ワンセグテレビ:UHF 13~62ch

■アンテナ：AM フェライトバーアンテナ（内蔵）FM ロッドアンテナ

■サイレン：75dB

■付属品：USBケーブル: USB A⇔USB Type-C (1m) 取扱説明書（保証書付き）

■寸法/質量：幅143×奥行40×高さ85mm/約300ｇ



■会社概要

会社名：株式会社太知ホールディングス

代表者：田中景介

所在地：〒110-0005

東京都台東区上野3-2-4 秋葉原 村上ビル3階

ホームページ

https://www.anabas.co.jp