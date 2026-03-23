【徳島県　鳴門市役所】シェアカー利用で鳴門の旅をさらに便利に！

鳴門市役所

鳴門市では、徳島県レンタカー協会と連携し、高速鳴門バス停近くにカーシェアサービスを導入しています。このサービスは、15分からの短時間利用が可能であり、スマートフォンを使用して予約から車の解錠、決済まで完結します。

高速鳴門バス停をご利用の観光客の皆さんが周遊する際はもちろん、地元にお住まいの方で買い物や送迎など短時間だけ利用したい、マイカーの維持費を抑えたい方にもおすすめです。

令和７年７月より開始しているこのサービス、令和８年３月１日からは２台追加した計９台が皆様のご利用をお待ちしています。

詳しくはこちら

⇒https://www.city.naruto.tokushima.jp/docs/2025082100019/

■シェアカー設置場所、設置台数、車種

設置場所

ボートレース鳴門10-C駐車場西側（高速鳴門バス停から徒歩5分）

設置台数

９台

車種

１.スカイレンタカー

- ルークスハイウェイスター- ノートｅ‐ＰＯＷＥＲ

２.徳島ダイハツモータース

- タントカスタム- タントファインクロス

３.60分レンタカー

- フィット

４.タイムズレンタカー

- ソリオ 2台- CX-30 2台

※カーシェアについて詳しくは、徳島県レンタカー協会（088-665-5051）へお問合せください。

担当者コメント

令和７年７月、鳴門市では観光客の市内周遊を促進し滞在時間の延長を図ろうと、徳島県レンタカー協会と連携し、多くの観光客が降り立つ「高速鳴門バス停」近隣にシェアカーを設置しました。

24時間いつでも借りられ返却できるシェアカーは、自分の旅行スタイルに合わせて活用することができます。旅先での限られた時間を有効活用し、より多くのスポットを訪れることが可能になります。

鳴門の渦潮を楽しめる鳴門公園周辺から、四国遍路第一番札所霊山寺や大谷焼の里など文化的観光が

楽しめる大麻町エリアまでは車で約40分。寄り道しながらそれぞれの旅を楽しんで♪

お問い合わせ

鳴門市役所 産業振興部 観光振興課

☎088-684-1745