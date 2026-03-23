旨み・季節感・食べ応えで、サービス利用の満足感アップ！ 「ワタミの宅食」特別弁当を2026年度も続投３月19日（木）に 「春の大海老天重」販売開始！

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役会長兼社長CEO：渡邉 美樹、以下「ワタミ」）が運営する食事宅配サービス「ワタミの宅食」は、2026年３月19日（木）に季節限定の特別弁当として「春の大海老天重」を販売開始しました。

2025年度、「ワタミの宅食」では日常商品に対し一線を画す特別弁当を、数量限定・月替わりで販売してまいりました。特別弁当は2026年度も続投し、2026年3月19日には、4月22日（水）にお届け予定の「春の大海老天重」の予約販売を開始します。

特別弁当は、季節を感じ行事を楽しんでいただく目的のほか、基本の日替わり調理済み弁当の継続利用において課題となる”飽き”を防止する狙いもあります。日替わり調理済み弁当はバランスに配慮した週あたりの献立設計を管理栄養士が行っており、1食あたりでは「まごころおかず」は5種の惣菜、「まごころ手鞠」は4種の惣菜で構成され多様な食材をとれるメリットがあります。一方特別弁当は、日替わり調理済み弁当のご客さまの味覚を考慮しつつ、一つの料理を堪能できるよう、旨みや食べ応えを重視しています。

バランスに配慮した日替わり調理済み弁当を継続利用いただきながら、月に一度の特別弁当では期待感・特別感をアクセントに、月あたりの食生活の満足感を上げ、無理なく継続できる仕組みです。また、日替わり弁当の「まごころシリーズ」の5日間・7日間コースでは、特別弁当お届けの該当日は差額のみで特別弁当への注文切り替えを可能としています。特別弁当はお客さまの支持も厚く、2025年度最終の3月度の特別弁当「炭火焼き鰻と国産黒毛和牛 至福の膳」は、販売開始後1週間でほぼ完売となりました。

■「春の大海老天重」の特徴

大海老天重は、これまでの販売でご好評をいただき再販売となりました。2025年度は年に2回企画し、４月度にいんげん天、９月度にかぼちゃ天を添え、パターンを変えて販売、お届けいたしました。通常のお弁当・お惣菜では使用していない大ぶりの規格の海老を2尾使用。保水処理による膨張などは行わず、海老本来の食感と旨みを楽しんでいただけるよう、切れ目を入れて海老の形を整え仕立てました。甘辛い天ダレをかけて仕上げ、食欲をそそるボリューム満点の一品をお届けします。 春を迎えて過ごしやすい日和となり、食欲も高まるシーズン、日常にお召し上がりいただくお弁当・お惣菜に加え、特別弁当をお楽しみいただくことで暮らしの満足につなげていただきます。「ワタミの宅食」では、高齢者の日々の食生活をサポートするだけでなく、季節にあった華やかな食卓を演出し、お弁当を通した食の豊かさと楽しさを提供してまいります。

※画像はイメージです。

■商品概要 「春の大海老天重」

早期ご注文締切日：2026年４月８日（水）

早期ご注文価格 ：1,280円（税込）

※4月8日（水）までにご注文いただきますと

割引価格にてご注文いただけます。

通常ご注文締切日：2026年４月15日（水）

通常ご注文価格 ：1,430円（税込）

お届け日：2026年４月2２日(水)

消費期限：お届け日当日午後10時

〈冷蔵品（10℃以下）でお届け〉

※画像はイメージです。

■「ワタミの宅食」について

「ワタミの宅食」は、日替わりのお食事と “まごころ” をお届けすることで“社会を支えるインフラ” となることを目指し、事業を展開しています。お弁当・お惣菜は、お客さまと同じ地域に住む“まごころスタッフ”がお届けしています。毎日約23万食以上のお弁当・お惣菜をお届けしており、病者・高齢者食宅配市場「売上シェア15年連続 No.1」（2010年～2024年）※を達成しています。2020年3月には、業界として初めて、自社弁当容器を回収し、新たな容器としてリサイクルする取り組みを全国に展開するなど、SDGsの目標達成にも貢献しています。

■ワタミ株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】 1986 年 5 月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページ URL】 http://www.watami.co.jp