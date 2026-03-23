どこでも自由にフレッシュドリンクを！レコルト［コードレス ソロブレンダー］を新発売

ウィナーズ株式会社

ウィナーズ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:岡野 真二)が展開する、「récolte(レコルト)」(以下 レコルト)は、［コードレス ソロブレンダー］を2026年3月24日より発売いたします。

約420gの軽量コンパクト＆コードレス。ご自宅はもちろん、オフィスやアウトドアなど場所を選ばずどこでも活躍します。

コードレス！パワフル！コンパクト！

持ち歩きに便利

高さ約21cm、重さは約420g。 バッグにも入れやすいサイズ感で、持ち運びに便利なホルダー付き。USB充電式（タイプC）のコードレスなので、いつでもどこでも作りたてを楽しめます。

高性能DCモーターで、コードレスとは思えないパワフルさ！

プロテインなどもサッと溶けて口当たりもなめらか。家庭用製氷器の氷（2～3粒）や半解凍した冷凍フルーツも液体と一緒に撹拌できます。

自動で完成！そのまま飲める＆グラスとしても◎

電源ボタンを短く2回押してスタートし、約46秒で自動で停止して完成。 つきっきりになる必要がなく 、 ほったらかしでジュースやスムージーが出来上がります。

フタを外してボトルのまま直接飲めるほか、 逆さまにして本体を外すと、ボトルがグラスとして使えるので、ドリンクの見た目も映えて◎

ボトルは割れにくく、美しい素材のトライタンを採用しています。

お手入れもしやすい

そのまま飲める器に注いでグラスタイプでもワークアウト後のプロテイン補給にシェーカーとしてフルーツを盛り付けてデザートに

IPX5相当（短時間の流水に耐えられる） の防水性能を備えており、 流水でのお手入れが可能です（※丸洗い不可） 。 毎日使い続けやすい清潔設計を実現しました。

充実のレシピブック

IPX5相当

スムージーやカフェメニュー、プロテイン、夜時間に楽しみたいカクテルやデザート感覚のフローズンカクテルも。朝から夜までこれ一冊で網羅しています。

ガスパチョ風アサイーボウルナチュラルホワイトライトグレーピンク

製品名：コードレス ソロブレンダー

発売予定日：2026年3月24日

希望小売価格：7,700円（税込）

カラー：ナチュラルホワイト、ライトグレー、ピンク

セット内容：本体、ボトル、フタ、ホルダー、スティック、専用USBケーブル（タイプC）、予備パッキン（本体用）、予備パッキン（フタ用）、専用レシピブック、取扱説明書

サイズ：約10.7（W）×8.7（D）×21.0（H）cm

重量：約420g

容量：300ml

電源：DC 5V 1.0A

使用電池：リチウムイオン電池 1,500mAh

充電時間：約2.5時間（USB Type-C）

定格時間：40秒

品番：RSB-6（NW／LGY／PK）