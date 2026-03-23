元人気子役・野村佑香の自宅＆子育てに密着！多忙を極めた10代＆活動休止を回顧「遠足に現場入りしたことも…」　“家賃200万円”が話題の板野友美へ元AKB48メンバーからタレコミも…｜『秘密のママ園2』

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年3月22日（日）夜9時より、ママたちが建前抜きで本音を語り合う情報バラエティ『秘密のママ園2』#8を放送いたしました。

『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティです。 番組MCには、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が出演。これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めています。

■元人気子役・野村佑香の自宅＆子育てに密着！多忙を極めた10代＆活動休止を回顧「遠足に現場入りしたことも…」

3月22日（日）放送の#8では、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」にて、元祖チャイドルとして一世を風靡した俳優で、現在は2児のママ・野村佑香（42歳）に密着しました。リノベーションした4LDKの一軒家で、朝から“小走り”で家事と育児をこなすパワフルな日常が公開されたほか、公立の小学校に通いながら、自宅学習で英語を学ぶ子どもたちの姿も。「彼女たちの生活を通して、子役時代に知らなかった生活を知りたい」と語る、野村独自の教育方針も明かされました。

▼元大人気子役ママ・野村佑香の現在の姿&自宅は…？(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2035941917880361239)

ティーン雑誌の看板モデルやテレビドラマでの知的で透明感のある演技で一世を風靡すると、映画約10本、ドラマ約40作品、CM約100本と超多忙の売れっ子に。そんな野村ですが、子役として絶大な人気を誇った10代の頃を振り返り、「高校の時、遠足に現場入りしたことがあります」「学校に行くことで、仕事とのバランスを取っていた」と当時を回顧。さらに大学進学後、「4年で卒業したい、友だちたちと一緒に卒業したいっていう気持ちが強かった」「たぶん何かのバランスが崩れて肌がすごくブツブツが出てきて...」「複合的な要因も絡みついて、芸能活動を休止しようと決めた」と、当時の学生と芸能界の二重生活による心の葛藤と活動休止の真相を赤裸々に語りました。芸能活動復帰後、かつてのようなオファーはなく、そんな中受けた俳優業と異なる旅番組での仕事が大きな刺激になったと話す野村。VTRを見たMCの近藤は「素晴らしい、お母さんの鑑だなと思いました」と、野村の全力の子育て姿勢に称賛を送りました。

▼野村佑香、超売れっ子だった子役時代を振り返る(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2035943291573645464)

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■峯岸みなみ「プレッシャーで病んでるって...」、“家賃200万円”が話題の板野友美へ元AKB48メンバーからのタレコミ暴露

スタジオには、元AKB48の1期生で1児の母である板野友美がゲストに登場。MCの峯岸とは10代の頃からの20年来の仲であり、息の合った同期トークを展開しました。峯岸はSNSでも話題となった板野の「家賃200万円」の自宅について言及。板野が「自分も会社経営してるし、旦那もスポーツ選手なので、頑張ってるからこういう家住みたいよねっていうステータスがある」と語る一方、峯岸は「この間あっちゃん（前田敦子）に会った時に、『ともは家に住んでから、プレッシャーで病んでる』って言っていた」と元メンバーからのまさかのタレコミを暴露。板野は笑いながら「敷金めっちゃ高かったし...プレッシャーを頑張ってバネにしてるって感じ」と、華やかな生活の裏にあるリアルな本音をのぞかせました。 また、板野が公開した高級新車の話題では、「新車だからキープしたいなと思って」と「土禁」にしているこだわりを告白。さらに近藤が「（お菓子の）ボーロも禁止？」と尋ねると「禁止」と即答しつつも、「パパ（高橋奎二投手）の車は食べてOK」と、夫の車には自由なルールを適用していることを明かしました。

▼土足禁止！？板野友美の高級新車の全貌とは？(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2035945327191036382)

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■安藤美姫「いつでもオープン」、今後の恋愛や結婚に言及「娘も妹か弟がほしいって」

さらに、前回の放送で密着VTRが反響を呼んだプロフィギュアスケーターの安藤美姫もスタジオに登場。12歳の長女と「小さい頃の元カレも知ってる」「私のパートナーだった人を覚えている」とオープンな関係性を築いていることを明かしました。峯岸から自身の今後の恋愛や結婚について問われると、安藤は「いつでもオープンです」と前向きな姿勢を見せつつ、「恋多きって言われますけど、3年とか4年っていうスパンでいつも...終わっちゃうんです」と苦笑い。MCの滝沢が「いつでもウェルカムって姿勢でいるのはいいね」と寄り添うと、安藤は「娘も妹か弟がほしいって言ってる」と娘の後押しがあることも告白しました。すると峯岸がすかさず「必要ないと思うんですけど、ひとつの選択肢として、うちの番組で『ママも、恋してイイですか？』っていう、一応恋リア企画があって...」と番組企画へスカウトし、スタジオの笑いを誘う場面もありました。

▼娘も「妹か弟ほしい」、安藤美姫の今後の恋愛&結婚は…？(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2035947942905827723)

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番組後半の相談コーナーでは、「夫を怪しいと疑ったことは？」という話題で、峯岸が「旦那さんが女性と歩いてましたよ」という嘘のタレコミが寄せられることがあると明かし、「私たちの関係を壊したいっていう人が存在したりもする。そこに惑わされないように必死」と語る一幕も。また、ゲストの俳優・新川優愛が自身の出演する作品について、「夫とキスシーンを一緒に見ることもある」と告白し、近藤が「すごい信頼関係」と拍手を送る場面もありました。そのほか、滝沢が伝授する恐怖の「ママ友トラブル」回避術など、見どころ満載でお届けした『秘密のママ園2』#8は、現在も無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、お楽しみください。

■ABEMA 『秘密のママ園2』 放送概要

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#8見逃し配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2029_s2_p108

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-2029

出演：滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみ

スタジオゲスト：安藤美姫、板野友美、新川優愛

※画像をご使用の際には【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,080円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額580円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/