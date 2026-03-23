リコとロイの冒険を描く『ポケットモンスター(2023)』、 「ABEMA」で3月27日（金）より無料一挙放送決定！ 「メガボルテージ」編から「ライジングアゲイン」編までが無料に！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、アニメ「ポケットモンスター」シリーズを毎日無料放送中のアニメ「ポケットモンスター」チャンネルにおいて、現在放送中のTVアニメ『ポケットモンスター(2023)』を2026年3月27日(金)より無料一挙放送いたします。

アニメ「ポケットモンスター」は、たくさんの謎を秘めたふしぎな生き物・ポケットモンスター（略してポケモン）が暮らす世界で、ポケモンたちとの友情や冒険を描く大人気シリーズです。TVアニメは1997年4月に放送を開始し、“ポケモンマスター”を目指す少年・サトシとそのパートナー・ピカチュウの冒険が、2023年3月までの約26年間にわたり描かれました。2023年4月からは、少女・リコと少年・ロイが新たな主人公として活躍する新シリーズが放送中。未知の冒険へと踏み出す二人の成長や、伝説のポケモンを巡る物語が人気を集めています。

このたび決定した『ポケットモンスター(2023)』の無料一挙放送企画では、成長したリコ、ロイ、ドットに加え、新たな仲間のウルトが登場した「メガボルテージ」編から、リコとロイたちのバトル修行を経てエクスプローラーズとの最終決戦に挑む「ライジングアゲイン」編を、3月27日（金）から4月9日（木）にわたり無料一挙放送いたします。

また無料一挙放送を記念したプレゼントキャンペーンも実施決定。ABEMA公式X(@ABEMA(https://x.com/ABEMA)）、ABEMAアニメ公式X (@Anime_ABEMA(https://x.com/Anime_ABEMA))をフォローし、3月27日（金）からの一挙放送中に、Xコメント連携もしくは「#アベマでアニポケ」「#アベマキャンペーン」をつけて感想をXで投稿した方から抽選で5名様に、「声優4名（リコ：鈴木みのり、ロイ：寺崎裕香、ドット：青山吉能、ウルト：藤原夏海）のサイン入りライジングアゲイン編キービジュアルポスター」をプレゼントいたします。

なお、「ABEMA」のアニメ「ポケットモンスター」チャンネルでは、歴代TVアニメ全8シリーズおよび、劇場版長編全24作品、さらに劇場版短編・スピンオフからOVA、ポケモンショートアニメまで、関連作品を毎日無料放送中です。

この春はぜひ「ABEMA」で、リコとロイのポケモンたちとの旅路をたっぷりとお楽しみください。

■『ポケットモンスター(2023)』無料一挙放送 概要

(C) Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C) Pokemon

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：

・#90～99

2026年3月27日（金）夜7時～

番組URL：https://abema.tv/channels/pokemon-2/slots/CmfxRhYEsUPcc7

放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル2

・#100～132

2026年3月28日（土）朝7時～

番組URL：https://abema.tv/channels/pokemon-2/slots/CmfxRQGq7nJddH

放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル2

・#115～117

2026年4月4日（土）夜7時～

番組URL：https://abema.tv/channels/pokemon-2/slots/CmfxR6hVNkNHMZ

放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル2

※放送後3日間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。

・#118～120

2026年4月5日（日）夜7時～

番組URL：https://abema.tv/channels/pokemon-2/slots/CiQxhdCT4ZKfzF

放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル2

※放送後3日間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。

・#121～123

2026年4月6日（月）夜7時～

番組URL：https://abema.tv/channels/pokemon-2/slots/CiQxeb5atALH1R

放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル2

※放送後3日間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。

・#124～126

2026年4月7日（火）夜7時～

番組URL：https://abema.tv/channels/pokemon-2/slots/CiQxh2FikfJn7h

放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル2

※放送後3日間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。

・#127～129

2026年4月8日（水）夜7時～

番組URL：https://abema.tv/channels/pokemon-2/slots/CiQxdzBqR8f1jV

放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル2

※放送後3日間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。

・#130～132

2026年4月9日（木）夜7時～

番組URL：https://abema.tv/channels/pokemon-2/slots/CiQxgiNT8q3thM

放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル2

※放送後3日間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。

■声優陣のサイン入りポスターが当たるプレゼントキャンペーンも！

応募条件：

・ABEMA公式X(@ABEMA(https://x.com/ABEMA)）、ABEMAアニメ公式X (@Anime_ABEMA(https://x.com/Anime_ABEMA))をフォロー

・以下のキャンペーン期間の一挙放送中に、Xコメント連携もしくは「#アベマでアニポケ」「#アベマキャンペーン」をつけて感想をXで投稿

プレゼント内容：

「声優4名（リコ：鈴木みのり、ロイ：寺崎裕香、ドット：青山吉能、ウルト：藤原夏海）のサイン入りライジングアゲイン編キービジュアルポスター」抽選5名様

キャンペーン期間：

3月27日（金）夜7時～夜12時／3月28日（土）朝7時～夜10時／4月4日（土）から4月9日（木）毎日夜7時～夜8時30分

※アニメ「ポケットモンスター」チャンネル2での放送中の投稿が応募対象となります。

■アニメ「ポケットモンスター」チャンネル 概要

チャンネルURL：

アニメ「ポケットモンスター」チャンネル1：https://abema.tv/now-on-air/pokemon-1(https://abema.tv/now-on-air/pokemon-1)

アニメ「ポケットモンスター」チャンネル2：https://abema.tv/now-on-air/pokemon-2(https://abema.tv/now-on-air/pokemon-2)

※放送後1週間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。（一部、変更となる場合もございます）

【放送作品ラインナップ】

▼TVアニメ全8シリーズ

(C) Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C) Pokemon

・ポケットモンスター (1997-2002)

・ポケットモンスター アドバンスジェネレーション（2002-2006）

・ポケットモンスター ダイヤモンド・パール（2006-2010）

・ポケットモンスター ベストウイッシュ（2010-2013）

・ポケットモンスターXY（2013-2016）

・ポケットモンスター サン＆ムーン（2016-2019）

・ポケットモンスター (2019-2023)

・ポケットモンスター (2023-)

▼劇場版長編全24作品

(C) Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C) Pokemon

(C) 1998 ピカチュウプロジェクト

・劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲（1998）

・劇場版ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕（1999）

・劇場版ポケットモンスター 結晶塔の帝王 エンテイ（2000）

・劇場版ポケットモンスター セレビィ 時を超えた遭遇（であい）（2001）

・劇場版ポケットモンスター 水の都の護神（まもりがみ） ラティアスとラティオス（2002）

・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 七夜の願い星 ジラーチ（2003）

・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス（2004）

・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者 ルカリオ（2005）

・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ポケモンレンジャーと蒼海（うみ）の王子 マナフィ（2006）

・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ディアルガＶＳパルキアＶＳダークライ（2007）

・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ギラティナと氷空（そら）の花束 シェイミ（2008）

・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール アルセウス 超克（ちょうこく）の時空へ（2009）

・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール 幻影の覇者 ゾロアーク（2010）

・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと黒き英雄 ゼクロム（2011）

・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと白き英雄 レシラム（2011）

・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレムVS聖剣士 ケルディオ（2012）

・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 神速（しんそく）のゲノセクト ミュウツー覚醒（2013）

・ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 破壊の繭とディアンシー（2014）

・ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 光輪（リング）の超魔神 フーパ（2015）

・ポケモン・ザ・ムービーXY&Z ボルケニオンと機巧（からくり）のマギアナ（2016）

・劇場版ポケットモンスター キミにきめた！（2017）

・劇場版ポケットモンスター みんなの物語（2018）

・ミュウツーの逆襲 EVOLUTION（2019）

・劇場版ポケットモンスター ココ（2020）

▼劇場版短編9作品

(C) Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C) Pokemon (C) 1998 ピカチュウプロジェクト

・ピカチュウのなつやすみ

・ピカチュウたんけんたい

・ピカチュウのドキドキかくれんぼ

・ピカピカ星空キャンプ

・おどるポケモンひみつ基地

・メロエッタのキラキラリサイタル

・ピカチュウとイーブイ☆フレンズ

・ピカチュウ、これなんのカギ？

・ピカチュウとポケモンおんがくたい

▼劇場版スピンオフ4作品

(C) Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C) Pokemon (C) 2013 ピカチュウプロジェクト

・ミュウツー ～覚醒への序章（プロローグ）～

・鉱国（こうこく）のプリンセス ディアンシー

・おでまし小魔神 フーパ

・フーパのおでまし大作戦！！

▼OVA15作品

(C) Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C) Pokemon (C) 1999 ピカチュウプロジェクト

・ピカチュウのふゆやすみ

・ピカチュウのふゆやすみ2000

・ピチューとピカチュウのふゆやすみ2001

・ぼくたちピチューブラザーズ

・ポケットモンスタークリスタル ライコウ雷（いかずち）の伝説

・戦慄のミラージュポケモン

・ポケットモンスター 遥かなる青い空

・ピカチュウのなつまつり

・ピカチュウのおばけカーニバル

・ピカチュウのわんぱくアイランド

・ピカチュウたんけんクラブ

・ピカチュウ 氷の大冒険

・ピカチュウのキラキラだいそうさく！

・ピカチュウのふしぎなふしぎな大冒険

・ピカチュウのサマー・ブリッジ・ストーリー

▼ポケモンショートアニメーション5シリーズ

・放課後のブレス（全4話）

(C)2023 Pokemon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

・薄明の翼（全8話）

(C)2020 Pokemon. (C)1995-2020 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

・POKETOON（全13話）

(C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

・ただいま（全1話）

(C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

・ポケモン動画図鑑（全2話）

(C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

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