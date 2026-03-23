【Dior】新作「ディオール ローディー」シューズが登場

クリスチャン・ディオール合同会社(C) MARX CORNWALL

全く新しく、遊び心に溢れ、そして洗練されたスピリットを体現する「ディオール ローディー」シューズは、メンズシューズのコードを用いながら、それらにユニークな再解釈を加えています。デザインを手掛けたジョナサン・アンダーソン自身が、メゾンにおける最初のショーの際にも着用したこのシューズは、カジュアルなスニーカーでありながら機能的なエレガンスを兼ね備えるハイブリッドなファッションステートメントであり、快適さを保証する極めて柔軟な構造が特徴です。2つに分かれたソールは、曲がりやすく、足の動きにフィットする実用的な設計で、シグネチャーである「カナージュ」パターンで装飾されています。

このアイテムは、ヌバックに、メッシュエフェクトを施したプリントスエードのインサートを、美しいコントラストの中で組み合わせ、上質なマテリアルを用いて製作されています。製作過程を思わせる手縫いの縫い目は、クリーンなエッジで強調され、アトリエの卓越したクラフツマンシップを称えます。

ブラウン、グレー、ダークグリーン、ベージュといった、スタイリッシュにコーディネートされた色合いで展開され、それぞれが、ヴィンテージの美学とフューチャリスティックなタッチのバランスが取れた大胆なスタイルを提案します。よりタイムレスなバリエーションとして登場するブラックとグレーのダービーは、洗練された雰囲気を添えます。

仕上げとして、控えめなラグジュアリーを体現するトーン オン トーンの“Dior”ロゴがサイドに刺繍され、存在感のあるシューレースが極めてコンテンポラリーなタッチでシルエットを完成させます。

この魅惑的な「ディオール ローディー」シューズは、全国のディオールブティックと公式オンラインブティック(https://x.gd/CrE9H)にてご覧いただけます。

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*2026年4月2日発売予定

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