登録者90万人超「シアーミュージック」発！平均年齢17歳の本格派ガールズボーカルグループ“Lumera”が待望のデビュー。1st Digital Single「Praylist」ミュージックビデオ公開

シアーミュージックエンタテインメント株式会社(L→R) Rianne / ねねか / みう / Honoka

YouTubeチャンネル登録者数90万人を超える「シアーミュージック」から誕生した、平均年齢17歳の4人組ガールズボーカルグループ Lumera（ルメラ） が、2026年3月23日（月）に配信リリースとなった1st Digital Single「Praylist（プレイリスト）」のミュージックビデオを公開した。

◎Lumera 「Praylist」Music Video

https://youtu.be/75T8rc4FimI

デビュー曲「Praylist」に込められた“光と祈り”

「Praylist」は、2025年8月にシアーミュージックチャンネルにて放送されたオーディション番組「MUSIC PRIDE」から誕生した彼女たちにとっての記念すべき第1弾シングル。

「歌だけは譲れない」というグループの信念を象徴する、ボーカルグループとしてのポテンシャルを最大限に引き出したエモーショナルな楽曲に仕上がっている。

制作陣には、Mio Kimura、Melo、C.J. RuRuが参加。

10代の等身大の葛藤と、その先にある希望を、重厚で美しいコーラスワークと瑞々しいメロディに昇華させた意欲作だ。

ミュージックビデオは、グループ名の由来であるラテン語の「Lumen（光）」と「Orare（祈り）」を視覚的に表現。

平均年齢17歳の彼女たちらしい学校を舞台に、彼女たちの歌声が心に明かりを灯していく過程を描いた。

10代らしい輝かしさと悩みが共存するライティング演出の中で、4人が一つの「祈り」を捧げるように声を重ねるシーンは、本作のハイライトと言える。

なお、今回のデビューを記念して、STATION HEADでのリスニングパーティーやダウンロードキャンペーンの実施も決定。

さらに、3月28日（土）にはタワーレコード渋谷店にて初のリリースイベントの開催も控えている。

渋谷O-EASTでの初お披露目から、神田明神ホールでのバックコーラス、そして海外の舞台へと駆け抜けてきた彼女たちが、この「Praylist」を携え、音楽シーンに新たな光を灯していく。

◎プロフィール

Lumra(ルメラ)



Lumeraは、2025年8月にシアーミュージックYouTubeチャンネルにて放送されたオーディション番組「MUSIC PRIDE」にて結成。

グループ名は、ラテン語の「Lumen（光）」と「Orare（祈り）」を組み合わせた造語。



「歌だけは譲れない」をコンセプトに、歌唱力のみにフォーカスした審査を勝ち抜いた実力派メンバー4名（Rianne、ねねか、みう、Honoka）。特別審査員には、人気ボイストレーナー兼YouTuberの「しらスタ」を迎え、技術だけでなく“歌”そのものと真摯に向き合う姿勢が高く評価されました。

また、お披露目ライブの渋谷O-EASTを皮切りに、神田明神ホールではSERINAのバックコーラスを担当。昨年12月にはインドネシア最大級のフェス「Big Bang Festival 2025」へ出演し、初の海外公演を果たすなどデビュー前にも関わらず多数のステージへと出演する。

5/2に有楽町I’M A SHOWにて行われる「SHEER MUSIC SHOW」への出演も発表された。

◎リリース情報

1st single

Lumera「Praylist」

作詞： Mio Kimura

作曲： Mio Kimura / Melo / C.J. RuRu

2026年3月23日(月) 配信リリース

配信リンク：https://lumera.lnk.to/Praylist

◎Lumera オフィシャル

HP : https://lumera.fanpla.jp/

YouTube : https://youtube.com/@lumera_jpn

X : https://x.com/lumera_jpn

Instagram : https://www.instagram.com/lumera_jpn

Tik Tok：https://www.tiktok.com/@lumera_jpn

＜お問い合わせ先＞

シアーミュージックエンタテインメント株式会社

〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-7-20 アルテビル北新宿

MAIL：smeofficial@sheer.jp