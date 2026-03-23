アニメの祭典『AnimeJapan 2026』よりNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンのスペシャルステージを「ABEMA」で3月28日（土）、29日（日）の2日間無料生放送決定！

株式会社AbemaTV(C) 2015 Universal Studios. All Rights Reserved.

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、世界最大級のアニメの祭典「AnimeJapan 2026」より、NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンブースにて開催されるスペシャルステージを、2026年3月28日（土）、29日（日）の両日、無料生放送することをお知らせいたします。また、そのタイムテーブルも発表いたします。

このたび「ABEMA」にて無料生放送が決定した、『AnimeJapan 2026』の「NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン」スペシャルステージでは、3月28日（土）、29日（日）の2日間で、全11ステージをお届け。『ぐらんぶるSeason３』『転生したら剣でしたII』『片田舎のおっさん、剣聖になるII』『真夜中ハートチューン』などの人気シリーズから、『とある暗部の少女共棲』『落第賢者の学院無双』『幻想水滸伝』などのアニメ化が発表されている注目作まで「NBCユニバーサル・エンターテイメント」の人気アニメより、豪華声優陣総勢30名以上が出演するトークステージをお届けいたします。

ぜひ「ABEMA」で、「NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン」スペシャルステージの人気作品が勢ぞろいする本ステージをご覧いただき、豪華出演者たちによるここでしか聞けないスペシャルトークをお楽しみください。

■AnimeJapan 2026「NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン」スペシャルステージ無料生放送 概要

＜放送日時＆番組URL＞

【DAY1】

放送日時：2025年3月28日（土）午前11時～午後5時

番組URL：https://abema.go.link/oq3w5

【DAY2】

放送日時：2025年3月29日（日）昼12時30分～午後5時

番組URL：https://abema.go.link/aWlS1

放送チャンネル：アニメLIVEチャンネル

※各日ステージ終了以降、4月6日（月）夜11時59分まで無料でお楽しみいただけます。

【タイムテーブル】

・DAY1：3月28日（土）

午前11時～『炎の闘球女 ドッジ弾子』スペシャルステージ

出演者：中山まなか、前田佳織里、関根明良、大地 葉、篠原 侑

昼12時30分～『ぐらんぶる Season３』スペシャルステージ

出演者：内田雄馬、安済知佳、木村良平

午後1時30分～『転生したら剣でしたII』スペシャルステージ

出演者：三木眞一郎、加隈亜衣、内田雄馬

午後2時15分～『野生のラスボスが現れた！』スペシャルステージ

出演者：小清水亜美、薄井友里、ほりうちゆうや監督

午後3時～『片田舎のおっさん、剣聖になるII』スペシャルステージ

出演者：平田広明、東山奈央、矢野妃菜喜

午後4時15分～『とある暗部の少女共棲』スペシャルステージ

出演者：小清水亜美、洲崎 綾、内田真礼、赤崎千夏 他

・DAY2：3月29日（日）

昼12時30分～『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』スペシャルステージ

出演者：榎木淳弥、明智璃子

午後1時30分～『落第賢者の学院無双 ～二度目の転生、Ｓランクチート魔術師冒険録～』スペシャルステージ

出演者：梅田修一朗、小山内怜央、白石晴香

午後2時30分～『領民0人スタートの辺境領主様』スペシャルステージ

出演者：松田健一郎、若山詩音、伊藤美来、白石晴香

午後3時20分～『真夜中ハートチューン』スペシャルステージ

出演者：安田陸矢、瀬戸桃子、大久保瑠美、鈴代紗弓、伊藤美来

午後4時15分～「幻想水滸伝」スペシャルステージ

出演者：熊谷俊輝、土屋神葉、日原あゆみ、小西克幸、八代 拓

※放送時間や出演者：は予告なく変更になる場合がございます。

ステージの詳細はこちら：https://www.nbcuni.co.jp/anime/anime-japan/2026/